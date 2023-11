Previa Real Sociedad vs FC Barcelona: duelo de Champions en el Reale Arena

Algunos dicen que "las estadísticas no engañan", otros que "no hay dos sin tres". Son dos frases a las que se pueden agarrar los aficionados locales de cara al encuentro del sábado. Los de Imanol se han enfrentado a dos vigentes campeones de ligas europeas y en los dos duelos han sido justos vencedores. Ni Salzburgo ni Benfica fueron capaces de plantar cara al conjunto vasco y acabaron siendo derrotados, en su propio estadio, ante un equipo muy superior. Bien es cierto que, aunque las estadísticas no engañan, habría que mencionar todos los datos que rodean la contienda para poder sacar conclusiones, no basta con presentar solo los que favorecen a un conjunto.

El Barcelona solo ha perdido un encuentro esta temporada, 'El Clásico' ante el Real Madrid de la jornada 11. Teniendo en cuenta que el partido se disputó en la ciudad condal, los de Xavi están invictos lejos de su estadio temporal, el Lluis Companys. A eso hay que sumarle que los culés no pierden en el Reale Arena desde 2016. Muchas miradas estarán puestas en uno de los nuevos fichajes del Barça. Iñigo Martínez volverá a la que fue su casa, al estadio que abandonó para vestir los colores del máximo rival. Algo que los aficionados txuri urdines, ni han perdonado, ni parece que lo vayan a perdonar. Desde que abandonó el club donostiarra, Martínez no conoce la victoria en el estadio realista. Saber todos estos datos es interesante, pero el más importante de todos es que se trata de un partido de fútbol y que durante los 90 minutos puede ocurrir cualquier cosa.

Situación de cada equipo

Después de un empate que supo a poco y una victoria que da el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey, la Real recibe al FC Barcelona en el Reale Arena. Un partido que, en caso de ganarlo, los de Imanol saldrán muy reforzados en el aspecto anímico. Teniendo en cuenta que el Benfica visitará Donostia tan solo 4 días después, para disputar un encuentro de vida o muerte para los lusos, una victoria ante el Barça catapultaría a la Real en la máxima competición europea. A pesar del aspecto emocional, ganar a los blaugranas serviría para mantener la quinta posición y ponerse a, tan solo, dos puntos del cuarto puesto que actualmente ocupa el equipo de Xavi.

Y si la Real quiere acercarse al Barça, este se quiere alejar del equipo vasco. El triunfo serviría para ampliar a ocho puntos la diferencia entre ambos clubes. A diferencia de la Real, los visitantes llegan con una semana de descanso, ya que los equipos participantes en la Supercopa de España no se incorporan a la competición copera hasta los dieciseisavos de final. Eso hace que el último encuentro de los culés sea la derrota contra el Real Madrid, algo que causará un aumento de la motivación de los jugadores, que tendrán ganas de dar la vuelta a la situación actual.

Enfrentamientos anteriores

El Reale Arena nunca es plato de buen gusto para los blaugranas. A pesar de que no pierden desde hace siete años en San Sebastián, sigue muy presente aquella insólita racha entre 2011 y 2016. Ocho partidos en los que el Barcelona no fue capaz de vencer en el, entonces, Estadio de Anoeta. El último enfrentamiento entre ambos acabó cayendo del lado txuri urdin. Los goles de Mikel Merino y Sorloth doblegaron a un Barça proclamado campeón una jornada antes en el derbi ante el Espanyol. En el Reale Arena la historia fue muy diferente porque los de Xavi golearon a una Real que cayó por 1-4.

Los jugadores de la Real celebrando su triunfo en el Camp Nou. / Foto: Real Sociedad

Convocatorias

Real Sociedad: Remiro, Marrero, Fraga; Odriozola, Aihen, Zubeldia, Aritz, Traoré, Le Normand, González de Zárate, Aramburu; Zubimendi, Merino, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, Brais Méndez, Marín; Barrene, Carlos Fernández, Oyarzabal, Cho, Take, Sadiq y Magunazelaia.

FC Barcelona: Ter Stegen, Peña, Astralaga; Cancelo, Balde, Araújo, Martínez, Christensen, Alonso, Kounde; Gavi, Pedri, Romeu, Gündogan, Casadó, Fermín; Ferrán, Lewandowski, Raphinha, Joao Félix y Lamine Yamal.

Onces posibles

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen, Zubimendi, Merino, Brais Méndez, Barrene, Take y Oyarzabal.

FC Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araújo, Martínez, Balde, Gavi, Gündogan, Fermín, Raphinha, Joao Félix y Lewandowski.