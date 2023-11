Previa Celta - Sevilla FC: romper la dinámica

Celta y Sevilla no han empezado como querían la presente temporada. Ambos conjuntos están actualmente por debajo de las expectativas generadas a principio de curso y lejos de sus objetivos iniciales.

Sumar los tres puntos en el partido del sábado supondrá un chute de moral, sea para unos o para otros, y puede significar un punto de inflexión en la temporada de ambos conjuntos.

Buscando dar la primera alegría local

El Celta de Rafa Benítez no ha arrancado tal y como esperaba la hinchada celeste. En la primera temporada del reputado preparador madrileño al cargo del conjunto gallego, el equipo está, tras jugarse 11 jornadas, en puestos de descenso. Por si fuera poco, aun no ha sido capaz de vencer en casa, convirtiéndose así, junto a la UD Almería, en el peor local de Primera División (en seis partidos, cuatro derrotas y dos empates).

El pasado miércoles superó la primera ronda copera, que le enfrentó al Turégano CF, al vencer por 0-4 con goles de Jonathan Bamba y Carles Pérez, ambos anotando un doblete. Pudieron de gozar de minutos los canteranos Hugo Álvarez (llevaba sin jugar con el primer equipo desde la temporada 21-22) y Javi Rodríguez, quien debutó con el primer equipo vigués.

A pesar de su victoria en el enfrentamiento copero, acumula una preocupante racha de siete encuentros sin conocer la victoria en LaLiga (cinco derrotas y dos empates). Para más inri, el entorno y la directiva del propio club se sienten perjudicados por decisiones arbitrales perjudiciales para sus intereses, según su criterio. Su entrenador es quien más crítico se ha mostrado respecto el colectivo arbitral las últimas fechas.

Óscar Mingueza en el partido copero de Segovia. Fuente: @RCCelta

A todo esto hay que sumar el mal momento de forma de su estrella, Iago Aspas. El de Moaña acumula casi ocho meses sin anotar, desde que marcó de penalti ante el RCD Espanyol en la vigésimo sexta jornada de la pasada campaña. Es su mayor racha de sequía anotadora. El sábado, ante su ex equipo y a su vez ante una de sus mayores víctimas, intentará resarcirse de estos meses sin poder celebrar un tanto.

Rafa Benítez no podrá contar con Luca de la Torre, quien causa baja de última hora debido a unas molestias en el isquiotibial izquierdo. Además, cuenta con las bajas ya previstas de Mihailo Ristic y de Aidoo.

Cambiar la dinámica para tirar para arriba

Si el objetivo del Sevilla FC es clasificarse para la próxima UEFA Champions League, más pronto que tarde tendrá que "espabilar" y recuperar la gran cantidad de puntos perdidos en estas primeras jornadas ligueras. Porque, si el Celta no está carburando como se esperaba, el reciente campeón de la UEFA Europa League está haciendo lo propio. Dos victorias en diez partidos, ninguna de ellas con Diego Alonso ni como visitante.

El miércoles pasado venció sin mucha brillantez al CD Quintanar, al que superó con goles de Rafa Mir, En-Nesyri y un Pedrosa que está demostrando estar un par de peldaños por encima de Acuña en este arranque de curso. El choque sirvió para que Gattoni y Kike Salas pudiesen hacer su reencuentro en el césped tras varios partidos sin jugar y para que Nianzou se estrenase en la presente campaña tras superar su lesión muscular. Además, Manu Bueno volvió a disfrutar de minutos en el primer equipo y Darío Benavides hizo su debut en el mismo.

Erik Lamela. Fuente: Getty Images

La victoria no esconde la crisis de resultados por la que está pasando el club. La llegada de Diego Alonso pareció haberle dado una vuelta al equipo tras los partidos de Real Madrid y Arsenal, pero tras el de Cádiz todas las alarmas se volvieron a disparar. El equipo debe ganar para volver a poder optar por la cuarta plaza, y sobre todo, sacar puntos lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

En el choque ante el Quintanar la mayoría de los titulares descansaron, por lo que se espera un once muy competitivo (no le queda otra) a pesar del doble compromiso de la próxima semana ante Arsenal y Real Betis.

Sergio Ramos causará baja segura y su presencia en el encuentro de Londres y el derbi aun está en duda por unas molestias en el sóleo. Marcao también baja y seguramente retornará Sow, quien parte además con papeletas de ser de la partida. Fernando causará baja de última hora por unas molestias.

Declaraciones

Rafa Benítez: "Todos somos conscientes de la importancia del partido. Venimos con algo de confianza del último encuentro y cierto malestar de situaciones que se han ido dando durante la temporada. Tenemos que reconducir eso y darle forma para que nos aporte energía".

"Aún no han encontrando lo que buscan. Tienen grandes futbolistas que no encajan todavía y esperemos que Diego Alonso sea el entrenador que les saque rendimiento, pero que sea después de este partido".

Diego Alonso: "Celta, Celta y Celta. 90 minutos centrados en lo que tenemos que hacer, y ya llegará la semana que viene. Siempre se necesita ganar. La presión desde ese lugar es la misma, porque nos la ponemos nosotros. Así lo sentimos, más allá de una situación de la que tenemos. Ahora tenemos que volver a hacerlo bien y quedarnos con los tres puntos que los merecemos".

"No estoy de acuerdo con que el balón tenga que salir jugado todo el tiempo. No soy extremista y creo que el juego tiene que ir siempre en busca de generar ventajas. Es una mezcla de ver qué nos ofrece el rival para poder obtener más ventajas. Tiene que ver todo más con entender qué está pasando en el partido y buscar las superioridades para avanzar con balón y, si no, buscaremos alternativas".

Antecedentes

En la pasada temporada ambos encuentros finalizaron con empate. El partido de la primera vuelta, disputado en el ABANCA Balaídos, coincidió con la jornada en la cual se retomó la competición doméstica tras la cita mundialista. El choque finalizó con empate a uno, marcando Gabri Veiga para los celestes y Kike Salas para los hispalenses. José Ángel Carmona terminó expulsado en los primeros minutos.

Aspas y Lamela en la disputa de un balón. Fuente: Getty Images

En el partido de vuelta fue el primero en su nueva casa de José Luis Mendilibar, quien en un momento de crisis logró tener una ventaja de 2-0 con uno menos durante casi todo el partido. Pero el conjunto dirigido por Carvalhal empató in extremis en los últimos minutos del partido.

Convocatoria

📋 24 futbolistas, con la ausencia de Fernando por molestias, para Vigo. ⚪🔴#CeltaSevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 3, 2023

Posibles onces iniciales

RC Celta: Guaita; Mingueza, Starfelt, Unai, Manu Sánchez; Carles Pérez, Tapia, Dotor, Bamba; Aspas y Larsen.

Sevilla FC: Nyland; Juanlu, Badé, Gudelj, Pedrosa; Soumaré, Sow, Rakitic; Lukebakio, Ocampos y En-Nesyri.