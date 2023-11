Araújo encuentra un tesoro de 3 puntos en San Sebastián

Real sociedad y Barcelona se veían las caras en la jornada 12 tras una jornada anterior en la que ambos conjuntos se quedaron sin victoria. Por parte de los vascos, estos consiguieron un empate a 2 en Vallecas. Por la parte de los catalanes, una dura derrota tras un gol en el último minuto del encuentro provocó que el clásico, y que los 3 puntos se escapasen del Estadio Lluís Compayns. Así ante la necesidad de ambos equipos de ganar se produjo un partido en el que el equipo que luchaba por meterse en la pelea de los puestos de Champions mostró una mayor intensidad y ambición durante la mayor parte del tiempo jugado que el equipo que finalmente se llevó el encuentro.

Primera parte

Como era de esperar, los de Imanol arrancaron los primeros 5 minutos del partido con una alta presión que impidió al Barcelona respirar y que a punto estuvo de terminar con el primer gol del partido. Nada más empezar el encuentro tuvo lugar una acción parecida al primer gol del Bryan Zaragoza en el Granada 2-2; Una pérdida de Gavi hizo que la Real jugase en campo contrario y gozase de la primera ocasión clara del partido en las botas de Barrenetxea cuando tan solo habían transcurrido 25 segundos de encuentro. La falta de concentración culé y la gran actitud de la Real Sociedad conllevó a que en tan solo los primeros 3 minutos el equipo de San Sebastián gozará de 3 aproximaciones claras con una gran intervención del MVP del partido, Marc-André ter Stegen. En los primeros 45 minutos hubo dos fases de partido, una primera que estuvo presente durante los primeros 15 minutos de partido y durante otro tramo de 10-15 minutos próximos al minuto 40 en la que la Real Sociedad dominó claramente el partido teniendo a los de Xavi Hernández metidos en campo propio incapaces de hacerse con el dominio del balón. Y otra segunda que estuvo presente durante algo menos de tiempo con un Barcelona que tenía la posesión sin poder entrar por dentro fruto de sus imprecisiones con la pelota (presentes durante todo el partido), su falta de intensidad y el buen trabajo de cierre defensivo del equipo vasco.

Takefusa Kubo se topó con el pie del portero blaugrana que impidió nuevamente el gol del equipo local alrededor del minuto 15. Sin Pedri, Sin Frenkie de Jong, y con Joao Cancelo de extremo y un Lewandowski mal físicamente el Barcelona no pudo estar cómodo en una primera parte en la que la Real Sociedad fue superior al conjunto culé y que terminó con un posible penalti no pitado sobre Joao Félix.

Segunda parte

Los primeros 45 minutos dejaron claro una cosa: El Barcelona debía hacer cambios para intentar cambiar la cara del partido, aunque los primeros inicios de los últimos 45 parecían no mostrar esa necesidad, pues vimos un Barcelona que fue capaz de encontrar el dominio del balón mediante posesiones más largas pero que de nuevo ante la falta de creación, intensidad, concentración e inspiración individual los de Xavi acabaron perdiendo el poco dominio que tuvieron permitiendo a la Real Sociedad volver a donde quería tener el partido.

Ante esta situación Pedri González y Ferrán Torres salieron sobre el minuto 56 de la segunda parte, el primero sustituyendo a Fermín López y el segundo sustituyendo a un Robert Lewandowski que parecía no estar del todo bien físicamente.

Sin embargo, pese a las sustituciones nada cambio, el Barcelona seguía acumulando decisiones e imprecisiones en sus pases que llevaron a que la duración con el balón en los pies fuese casi nula. La Real Sociedad siguió dominando el partido con menos peligro que en la primera parte, pero si con algunas aproximaciones y paradas del portero blaugrana, siendo una de las más claras la de Barrenetxea sobre el minuto 70.

Tuvo que ser durante los últimos 5 minutos de partido cuando llegaría el primer tiro a la puerta de Remiro, quién realizó una gran parada al disparo potente por parte de Ronald Araujo en una situación de desesperación en la que veía como sus compañeros no intentaban el disparo. Poco después de esto tuvo lugar la ocasión más clara para el Barcelona antes de que llegase el gol de triunfo, un mano a mano de Gavi con Remiro que acabó con un chute al centro que Remiro paró cómodamente.

Sería en el minuto 92 cuando el número 22 del Barça vio llegar desde atrás el desmarque de Ronald Araujo filtrando así un gran centro para que este rematase de cabeza por debajo de las piernas del portero del conjunto que dirige Imanol. En primera instancia el gol no subiría al marcador pero tras revisión del VAR, este determinó que no había posición antirreglamentaria del central uruguayo.

Una victoria necesaria que debe advertir a los jugadores y cuerpo técnico.

Tras una dura e injusta derrota en el clásico, el Barcelona llegaba a un escenario durísimo contra un gran equipo al que no pudo ser capaz de dominarle el partido. Ni la intensidad, ni la actitud ni el juego fueron dignos de un equipo que tiene que luchar por ganar la liga, pero la suerte estuvo de cara hoy, (Como no lo estuvo en la pasada jornada) en un partido que tendrá que servir como un chute de adrenalina y reflexión para el equipo blaugrana. Victoria importantísima en uno de los campos más difíciles de España que permite al Futbol Club Barcelona no caer en una mala dinámica de 2 derrotas seguidas y seguir en la lucha por la liga.