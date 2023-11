Bordalás: “Considero el Getafe Club de Fútbol una familia".

José Bordalás es historia viva del Getafe. Es, ha sido y será una figura importantísima en la historia reciente del club, y es uno de los mejores entrenadores de su historia, por no decir que es el mejor.

La unión de club, afición y entrenador siempre ha sido buenísima, y así se ha reflejado siempre, tanto dentro del campo, reflejándose en los resultados, como fuera de él con las innumerables muestras de cariño recíprocas desde la llegada del alicantino.

Todo esta experiencia y los momentos, tanto malos como buenos, han sido contados por el propio Bordalás en un vídeo para las redes sociales del club, donde cuenta sus experiencias, sensaciones, etc a lo largo de su etapa en el club.

El ex entrenador del Valencia o Alavés entre otros, habló de lo que significa para él el club y de la confianza que le tienen:

“Considero el Getafe Club de Fútbol una familia. Me siento como en casa. Tenemos una ilusión enorme, una afición que nos está ayudando y un club con mucha confianza en el trabajo de José Bordalás”.

Cuenta también como se dio su regreso al Getafe para intentar salvara al equipo del descenso la temporada pasada:

"Al principio dije que no, no había tiempo real a dar un cambio drástico al equipo, pero al final me pudo el corazón más que la cabeza. Afortunadamente salió bien y mereció la pena".

Habló acerca de la presente temporada y de los objetivos:

"Afrontamos la temporada con la máxima ilusión, como siempre y ojalá no suframos como la temporada pasada. Vamos a intentar conseguir los puntos que nos den la permanencia lo antes posible, pero esto es muy largo".

Contó sus mayores logros con los azulones y el reto que supuso firmar con la entidad:

"Mi mayor logro en el Getafe fue conseguir el ascenso a primera división y la permanencia. Dudé si aceptar aquel reto, incluso amigos y familiares me desaconsejaban, pero al final he vivido experiencias muy bonitas en Getafe".

La entrevista completa: