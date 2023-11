Previa Valencia CF - Granada CF: buscar el triunfo para olvidar la polémica

La Liga EA Sports celebra esta semana su duodécima jornada tras la primera ronda de Copa del Rey disputada esta semana. En esta nueva jornada se medirán en Mestalla el Valencia CF y el Granada CF en un partido importante para los rojiblancos, que quieren olvidar la polémica de la alineación indebida en Copa que les tiene al borde de la eliminación y buscarán un triunfo después de dos derrotas consecutivas en Liga para mejorar su imagen y luchar por abandonar los puestos de descenso. Enfrente tendrán a un Valencia FC que llega en línea ascendente y que quiere conseguir una nueva victoria ante su afición para mirar hacia los puestos europeos.

Vencer para seguir con tranquilidad

El Valencia CF llega a este encuentro después de vencer en Copa del Rey a la UD Logroñés de Segunda RFEF por 0-2, con los goles de Pablo Gonzálbez y Diego López en un encuentro en el que tuvieron su oportunidad jugadores que suelen disponer de menos minutos y jugadores canteranos. Con respecto a la Liga, el conjunto valencianista empató en el último partido disputado frente al Athletic Club en San Mamés por 2-2, primero fueron los vascos los que se adelantaron en el marcador con el gol de Óscar De Marcos en la primera parte, pero el equipo valenciano se repuso y dio la vuelta en el marcador con los goles de Fran Pérez y Hugo Duro. Pese a ello, Berenguer puso en los últimos compases del partido el empate final en el marcador. Ahora, el Valencia de Rubén Baraja se sitúa en décima posición con 15 puntos, a dos de puestos europeos.

La temporada del Valencia CF ha arrancado con más tranquilidad de la esperada, tras un mercado de fichajes veraniego en el que hubo menos llegadas de las que se esperaban. Los jugadores canteranos dieron un paso adelante y realizaron unas primeras jornadas muy positivas. Algunos de estos jugadores canteranos que más están destacando en este inicio de campaña son Fran Pérez, Diego López o Mosquera, mientras que Javi Guerra es uno de los jugadores clave del equipo y que ya dio un rendimiento óptimo en la última fase de la pasada temporada. Por otra parte, el Valencia quiere seguir con el buen nivel en Mestalla y seguir mirando hacia la parte alta de la tabla clasificatoria.

Para este encuentro, Rubén Baraja tiene las bajas por lesión de Almeida, Jesús Vázquez, Alberto Marí y Diakhaby, mientras que Hugo Duro podría llegar a última hora a este encuentro, ya que podría recuperarse de la lesión que arrastra y entrar en la convocatoria, mientras que su sustituto en la alineación podría ser el ucraniano Yaremchuk o Sergi Canós. En cuanto a la alineación, es probable que el eje central de la zaga sea defendida por la pareja formada por Mosquera y Gabriel Paulista, mientras que en el centro del campo también está la duda de Pepelu, que arrastra molestias, por lo que podría empezar en el banquillo aunque no se descarta su titularidad junto a Javi Guerra en el centro del campo y Diego López en la mediapunta.

Reivindicarse con un triunfo

El Granada CF afronta este encuentro después de la polémica de Copa del Rey, donde se impuso en Primera ronda al SC Arosa por 0-3 en un encuentro que, en lo estrictamente deportivo, el equipo no mostró su mejor imagen, pero fue efectivo con los goles de Callejón en la primera parte y de Weissman y Diedhiou en los últimos minutos del partido. Aunque su recorrido en Copa del Rey está amenazado por la posible alineación indebida de Adri López en la portería, ya que al ser la Copa del Rey una competición no oficial, los jugadores con ficha del filial deben tener menos de 23 años, y el portero tiene 24, por lo que su presencia en competición copera corre serio peligro. En cuanto a Liga, el Granada llega tras perder 2-3 frente al Villarreal CF con una primera parte frenética en la que llegaron todos los goles y una segunda mitad en la que el conjunto rojiblanco no pudo empatar el marcador. En cuanto a la clasificación, el Granada se sitúa en penúltima posición con 6 puntos, a tres de los puestos que marcan la salvación.

El Granada CF está pasando por un momento delicado tanto a nivel deportivo como institucional. En lo deportivo, el equipo marcha en descenso y está mostrando una imagen muy débil, sobre todo en la defensa, lo que hace que el equipo se sitúe en las posiciones de descenso, mientras que en lo institucional las cosas no marchan mejor, y la posible alineación indebida no ha hecho nada más que evidenciarlo. El mercado de fichajes de verano fue bastante decepcionante y la marcha de una de las joyas de la cantera como Samu Omorodion pusieron en duda el papel de Nico Rodríguez al frente de la dirección deportiva, que finalmente ha sido sustituido. Ahora, ha llegado a ese puesto el italiano Matteo Tognozzi y tiene como retos el futuro mercado de invierno al que el equipo tendrá que recurrir y la negociación de renovación de Bryan Zaragoza, que está siendo una de las piezas clave del equipo y una de las revelaciones de la categoría.

En cuanto a este importante partido contra el Valencia, Paco López tiene las bajas por lesión de Vallejo y Miguel Rubio, bajas sensibles para el eje central de la defensa, que estará formada por Torrente e Ignasi Miquel, mientras que es posible que Ricard Sánchez sea de nuevo titular en el lateral diestro después de que Manafá por fin debutara en Copa teniendo un papel importante en el ataque, pero mostrando muchas carencias a nivel defensivo. Otra de las dudas es la titularidad de Álvaro Fernández Carreras, que en las últimas jornadas ha salido desde el inicio como extremo y dejando el lateral zurdo a Neva, por lo que se podría repetir la misma ecuación. El jugador que sí volverá a la alineación tras estar sancionado en la última jornada es Lucas Boyé, que será la referencia en el ataque, mientras que Gumbau también podrá volver a la titularidad en el centro del campo tras cumplir sanción.

Declaraciones de los entrenadores

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, ha comparecido en rueda de prensa, donde ha hablado sobre la versatilidad de su equipo: "Cuando tienes una posibilidad de jugar de una misma forma, ir encajando las piezas te ayuda a jugar mejor. Encajar patrones de jugadores en algunas posiciones también. Es difícil repetir onces cuando hay una sanción, una lesión... la versatilidad de la plantilla te dan opciones de jugadores que pueden jugar por dentro, por fuera... Nosotros pedimos cosas en función a lo que sean capaces de hacer y esto les ayuda a saber diferenciar qué hacer en una posición u otra y eso nos da opciones a nosotros". También ha hablado sobre el rival: "Realmente lo que más me preocupa del partido de mañana es focalizarnos en el juego, saber el rival que tenemos delante, que es muy peligroso. Le hacen muchos goles, pero también hace muchos goles. Tenemos que saber jugar este tipo de partidos contra este tipo de rival". Por último, ha hablado sobre su racha como entrenador: "Estoy concentrado en el partido de mañana. En lo que significa para nosotros como equipo. Trabajar en la línea en la que estamos trabajando en los últimos partidos y darle esa consistencia que yo quiero para el equipo de que jueguen igual en cualquier campo".

Por su parte, también ha comparecido el entrenador del Granada CF, Paco López, que ha hablado acerca de la actitud ante las dificultades: "Voy a seguir remando para que este equipo se quede un año más en Primera División y todo lo que resta no me interesa. Hay que tener actitud positiva ante las dificultades, que hemos tenido y muchas, y no me voy a rendir al igual que los que están conmigo". También ha hablado sobre el rival: "Está jugando con una soltura y confianza que se la han dado los resultados. Es un equipo mezcla de experiencia y jóvenes, muy vertical, con gente muy rápida arriba y que busca la portería rival". Por último, ha hablado acerca del estado de ánimo de la plantilla tras la polémica en Copa: "Tenemos máxima ilusión, pero los futbolistas tienen ese punto de rabia que nos viene bien de cara al partido ante el Valencia".

Posibles alineaciones

Valencia CF: Mamardashvili, Thierry Correia, Mosquera, Gabriel Paulista, Gayá, Pepelu, Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez, Amallah y Sergi Canós.

Granada CF: André Ferreira, Ricard Sánchez, Torrente, Ignasi Miquel, Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Uzuni, Melendo, Bryan Zaragoza y Lucas Boyé.