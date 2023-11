Paco López: “Voy a seguir remando para que este equipo se quede en Primera”

El Granada CF y el Valencia se verán las caras este domingo 5 de noviembre en Mestalla para disputar la jornada 12 de la Liga EA Sports. Paco López, técnico del equipo granadino, ha comparecido ante los medios antes del encuentro.

"Lo que estaba en nuestra mano lo hicimos"

El último partido que disputó el Granada, la primera eliminatoria de la Copa del Rey, dejó una gran polémica, una posible alineación indebida. El portero del filial Adri López, que ha entrado en varias convocatorias del primer equipo, no debería haber jugado por tener más de 23 años y ser una competición no profesional. “Mi sentir es de cabreo, de mosqueo, de enfado”, ha expresado Paco López después de aclarar lo siguiente: “Me enteré después del partido, minutos antes de la rueda de prensa”.

El Granada CF consiguió imponerse al Arosa y cumplió su deber y eso es principalmente el motivo del enfado de Paco. “Lo que estaba en nuestra mano lo hicimos, en unas condiciones difíciles de lluvia, de barro. Nuestra idea era ganar el partido y creo que cumplimos, ahí terminó nuestra responsabilidad”, ha comentado.

Con esta polémica, el haber hecho las cosas bien hace que el vestuario pueda estar desanimado, pero el técnico ha dejado claro que el equipo está “a tope”. “Hemos trabajado pensando en el Valencia, todo el mundo metido y muy buen entrenamiento, con la máxima ilusión”, ha apostillado Paco.

"Solo quiero a gente con actitud positiva"

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el optimismo es la principal característica que el valenciano quiere transmitir a su equipo. “Solo quiero gente con actitud positiva, siempre hacemos un punto y aparte en lo que no nos aporta”, ha sostenido. “Voy a seguir remando porque este equipo se quede un año más en Primera. El que se quiera subir al carro a empujar que lo haga”, ha recalcado.

Para el próximo partido, el Granada sabe que su rival, el Valencia, lo está haciendo bien y tiene mucha hambre de ganar. “Es un equipo que está jugando con mucha confianza, que se le han dado los resultados, con jugadores con experiencia y otros jóvenes que están pegando muy fuerte”, ha comentado sobre el equipo de su ciudad el técnico del Granada. “Son muy verticales, tienen gente muy rápida que siempre buscan portería”, ha añadido. Aun así, Paco está convencido, o más bien quiere estarlo, de que las cosas van a salir bien porque cree que el equipo se lo merece, ya que, a pesar de no ganar, el equipo “hace muchas cosas bien”.

El partido de Copa, el Granada lo usó para probar a jugadores que no tienen muchos minutos en Liga. “Aunque el contexto no pareciera que era el ideal para sacar conclusiones, nos vino bien para que jugadores que no estaban jugando tuvieran minutos”, ha explicado Paco, al tiempo que ha añadido que “hubo cosas muy positivas" que le dan pie a saber que tiene "gente preparada y dispuesta a ayudar desde el rol de cada uno”.

Sus jugadores y el nuevo director deportivo

Después de todas las bajas que está teniendo el Granada, ya hay algunas buenas noticias para el granadinismo, Lucas Boyé y Gumbau están recuperados. En cuanto a Uzuni, el albanés sigue teniendo molestias en el pubis. “Cuantos más seamos, mucho mejor para ganar”, ha subrayado el técnico del Granada.

Otra de las cosas que más preocupa a la afición del Granada es el mercado de invierno. El equipo necesita fichar y en parte es por eso por lo que Matteo Tognozzi ha llegado al club. “Tenemos una comunicación constante, todos los días hablo con él antes y después de cada entrenamiento”, ha argumentado Paco cuando le preguntan por la relación que tiene con el nuevo director deportivo.