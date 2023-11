Otro punto contra viento y marea

Tras la primera victoria de Diego Alonso a los mandos de la nave de Nervión, la escuadra liderada por el montevideano llegaba a las frías y ventosas tierras viguesas, para enfrentarse al Celta en un choque, que si observamos la clasificación, se presentaba prácticamente como un duelo directo; para salir del descenso, en el caso de los celestes, y por buscar la tranquilidad y empezar a acercarse a los puestos europeos, en el caso de los hispalenses.

Diego Alonso ordenando a sus futbolistas desde la banda / Foto. LALIGA

La primera de Diego Alonso

Al fin cayó el primer triunfo de la era Alonso ante el Quintanar de la Orden el pasado miércoles en Copa del Rey. Si bien esa goleada por 0-3 ante el modesto conjunto de preferente manchega, no sirve de mucho como referencia acerca del nivel real del grupo, nunca está de más llevarse una alegría para viajar con más animo a un lugar mucho más hostil, en todos los sentidos.

Los visitantes recuperaban para la causa a Navas, Suso y Sow, mientras que Sergio Ramos era definitivamente descartado por una lesión en el soleo que podría apartarle de las siguientes convocatorias. Tras no poder cosechar nada más que empates en las últimas cuatro fechas; dos teniendo que remontar una desventaja de dos goles, los de la bombonera tenían ante sí una oportunidad para sumar antes del derbi ante el Betis.

Un Celta atormentado

Decimoséptimo en la tabla, con el segundo registro goleador más pobre, y apaleado por las actuaciones arbitrales, así se presentaba un Celta de Vigo dirigido por el sempiterno Rafa Benítez, gran referente para el entrenador sevillista, en el que se confía a pesar de los malos resultados. Con un juego, que sin ser malo peca de falta de acierto y de incapacidad para mantener resultados. Tras su última aparición ante el Girona, marcada por un gol mal anulado que aún revolotea por las cabezas de los aficionados del equipo centenario. El cuadro celtiña se presentaba ante los suyos después de la derrota por la mínima en Girona con la sensible baja de unos de los sostenes del centro del campo, Luca De La Torre.

1º Parte: Un Celta con el viento a favor

Soplaba el viento con malicia y el cielo amenazaba con descargar su furia sobre el césped de Balaídos, aun así nada podría evitar que Hernández Hernández diese comienzo a un apasionante encuentro entre dos equipos muy necesitados.

Los primeros minutos transcurrieron sin muchos sobresaltos, dos equipos igualados que se iban acercando sin mucho peligro al área de sus respectivos rivales para tomarle el pulso al partido. Sin embargo, los gallegos, con el impetu de su gente, y aprovechando la inseguridad que derrocha el combinado de Diego Alonso, tomó el mando del partido y ante tantas facilidades decidió dar un paso adelante en cuanto a intensidad y llegada.

Strand Larsen tuvo una oportunidad muy clara para abrir el marcador / Foto: LALIGA

De nuevo se le vieron las costruras a los rojiblancos

Los locales cada vez actuaban con mayor libertad en campo contrario, sobre todo con un Iago Aspas que hizo una primera parte estelar. Las amenazas del Celta iban "in crescendo". Strand Larsen se equivocó al recurrir a una vaselina para tratar de culminar una ocasión muy clara, que precedería a un potente centro-chut de Mingueza desde fuera de la parte izquierda del área que Nyland palmeó para que el esférico se estampase en la madera. Finalmente, tanto fue el cántaro a la fuente que se acabó rompiendo y en otra acción a balón parado un inspirado Iago Aspas puso un balón dentro del área que Starfelt cabeceó, casi en plancha delante del portero para colocar el 1-0 en el marcador a los 22 minutos de juego.

Karl Starfelt, autor del primer gol / Foto: LALIGA

Reacción a medias del Sevilla

Herido en su orgullo, el campeón de la Europa League trató de ir con todo a por el empate. Sin embargo, las imprecisiones y la sensación de impotencia, que últimamente envuelve a los de Nervión, impidieron la posibilidad de respuesta inmediata. Antes de concluir la primera parte, los andaluces tuvieron una falta a balón parado que Gudelj se tomó con paciencia para golpear y que finalmente atajó Guaita sin mayor dificultad.

De esta manera llegaba a su fin una primera mitad en la que una vez más las faltas de concentración permitieron al rival hacer daño a un equipo de defensivamente volvió a mostrar su lado más tierno.

2º Parte: Otra vez la polémica, otra vez el empate

El segundo tiempo comenzaría con ajustes por parte del ex-seleccionador uruguayo, quien introdujo a Pedrosa y Lukébakio por Acuña y Sow, apostando por un mayor desborde por la banda izquierda tirando a Ocampos a la derecha. A pesar de las rotaciones el sufrimiento seguiría para un Sevilla que vio como un ambicioso Celta se lanzó a por el segundo tanto.

Confort gallego ante un Sevilla que sin colmillo.

El partido pasó por una fase de idas y vueltas, como consecuencia de los intentos sevillistas por acechar el área rival; sin embargo, esto para los anfitriones no supuso ninguna molestia. Los minutos pasaban y los olívicos no tenian que realizar muchos esfuerzos para evitar acercamientos rivales, mientras que el Sevilla no encontraba soluciones al la buena puesta en escena de los futbolistas celestes.

Una expulsión que lo cambió todo

Todo lo anteriormente comentado daría un vuelco de 180 grados tras la expulsión por segunda amarilla a Renato Tapia. El defensor peruano cometía un error incomprensible para un jugador de su experiencia tras entrar fuerte y abajo a un Lukébakio que estaba en mitad de su campo y sin mayor posibilidad de generar peligro.

Tras esto, los visitantes se pusieron el mono de trabajo y fueron en busca puntos en la ventosa tarde de Vigo. El banquillo se movió, y Diego Alonso sacó de las cocheras a Suso y a En-Nesyri, que entraron en lugar de Oliver Torres y Mariano, ambos muy desaparecidos durante sus 70 minutos de participación.

Finalmente en el minuto 78, un centro más, colgado de frente por Jesús Navas chocaba con las piernas de Mingueza dentro del área, quedando el cuero de cara para el remate con la zurda de En-Nesyri, quien anotó su cuarta diana en liga, más que cualquiera de sus compañeros.

La expulsión de Tapia que cambió el signo del partido / Foto: LALIGA

Agonía, incertidumbre y el VAR de por medio

El último cuarto de hora se presuponía sufrido para ambos equipos: uno tratando de defender un partido que parecía encarrilado, con 10 jugadores, y otro tratando de imponer su superioridad numérica.

El globo tenía que explotar por algún lado y parecía que lo haría a favor de los vigueses, que celebraron un penalti por agarrón de Navas al recién incorporado ariete heleno, Anastasios Douvikas. En directo Hernández Hernández no dudó en señalar la infracción, pero al ser llamado para su revisión acabó negando la posibilidad de llevarse los tres puntos, con el tiempo ya cumplido el tiempo, a un Celta que era animado por el propio Aspas a abandonar el campo debido al escándalo que estaban viviendo.

Al término de los 90 minutos, final agridulce para unos y totalmente amargo para otros, tras un encuentro que nos dejó prácticamente de todo.

Youssef En-Nesyri autor de la igualada final / Foto: LALIGA

Conclusión: Los pecados del pasado siguen persiguiendo a los hispalenses.

Está claro que de Balaídos nadie se fue con una sonrisa en la boca, pero si alguien puede darse como afortunado ese es el Sevilla FC. Tras un encuentro pésimo, con reacciones a tirones, los andaluces consiguieron un muy sufrido empate por cuarta vez consecutiva teniendo que remontar un resultado adverso. La crisis de juego y de intensidad siguen siendo los síntomas de un Sevilla que afronta el gran derbi con más dudas que certezas. ¿Será este el punto de inflexión de los nervionenses? Eso lo sabremos el próximo domingo a las 18:30, en un duelo a muerte que puede suponer la redención o la última puntilla en el ataúd sevillista.