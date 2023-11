Análisis post: vuelta al 'unocerismo', la fórmula del Barça para sobrevivir en Liga

Las casualidades de la vida tienen estas cosas. Lo que criticas de tu eterno rival durante años en todas las competiciones, se aferra a tu estilo de juego en todo el año 2023, y sabes aprovechar esa enquistada y corrosiva forma de jugar para tu propio beneficio. Esta es la situación de un FC Barcelona que sufre más de lo que está establecido todos los fines de semana para decantar la balanza de los tres puntos hacia Montjüic. Ronald Araújo acapara hoy las portadas de los periódicos y las conversaciones de los aficionados con su frenético gol en el minuto 93 ante la Real Sociedad, que permitía al Barça, milagrosamente, cosechar una nueva victoria en uno de los estadios más difíciles de la competición, a la vez que el propio encuentro confirmaba la vuelta del 'unocerismo' al club culé.

Una dinámica que no favorece al FC Barcelona, ni a la plantilla ni en lo que a competir se refiere. El Barça está incómodo sin la pelota y la Real hizo patente esta afirmación sobre el verde. El desfondo y la inferioridad física del equipo donostiarra facilitó las tardías oportunidades de un conjunto blaugrana que parecía que había jugado 70 minutos de partido sin centrocampistas ni delanteros, debido a la poca actividad de los protagonistas en ataque y en la construcción de juego. Todo, por supuesto, condicionado por un gran trabajo de Imanol Alguacil en el área técnica y en cuanto al planteamiento del partido. Una vez más, el técnico de Orio demuestra tener talla mundial y leyó a la perfección las intenciones del Barça con un 'pizarrazo' a Xavi Hernández en la gran mayoría del encuentro. Un imperial Ter Stegen y una gran actuación de los hombres de la defensa impidieron un gran marcador a favor de los Txuri-Urdin.

Un once que mutila al Barça por completo

Xavi dando órdenes a Ferrán y Pedri en la banda | FC Barcelona

El planteamiento propuesto por Xavi Hernández desde el inicio fue una réplica de cómo el FC Barcelona salió ante el Real Madrid la pasada jornada, con la única novedad de Lewandowski en la punta de ataque. Un once con tres centrales atrás, Balde y un Joao Cancelo de extremo que, al no jugar en esa posición, poco generó y estuvo más perdido de la cuenta. La salida de balón quedó bajo responsabilidad de un Ilkay Gundogan que fue de menos a más, pero que sufrió en la primera mitad con la sólida presión de la Real Sociedad en la medular.

La efectividad de los Txuri-Urdin en su planteamiento y un Barça perdido condujo a que la primera mitad fuese un asedio por parte de los de Imanol Alguacil. El Barça no supo responder, la Real no pudo aprovechar las que tuvo, y los de Alguacil acabaron pagando caro el perdonar tanto ante el campeón de Liga. A las ocasiones continuas de los blanquiazules hay que sumar la poca clarividencia de 'Los Joaos', cuyo papel era el de desestabilizar para crear ocasiones fructíferas de gol con Lewandowski en la punta de ataque. La Real hizo un gran trabajo, con robos importantes de pelota en el centro del campo, fugaces contraataques y un Takefusa Kubo espectacular. El japonés fue el dolor de cabeza particular del conjunto blaugrana y el principal baluarte del conjunto local pero, al igual que sus compañeros, pagó muy caro errar ante la portería de Ter Stegen con el testarazo de Araújo al fondo de la red ante la incredulidad de Remiro.

Lewandowski, una situación crítica y un problema para los culés

Robert Lewandowski en un partido con el Barça | Getty Images

El Robert Lewandowski de antes del mundial de Qatar y el de después poco tienen que ver. Ni se conocen, ni se han conocido antes nunca. Desde que el polaco regresó de la gran cita mundialista, su rendimiento es más que cuestionable vestido de corto con los colores blaugrana. "Ahora, en el Barça, estoy demostrando que de verdad soy humano", declaró el verano pasado un delantero que bien podría ser valedor hoy de dos Balones de Oro, y cuyo efectivo rendimiento arriba y clarividencia está muy lejos de lo que llegó a ofrecer al principio de su travesía en Can Barça.

Media consecución de la pasada liga fue gracias a sus goles. El polaco celebró el campeonato con 23 tantos en su haber, y con grandes y decisivas actuaciones a sus espaldas. Pero la sintomatología del claro bajón por el que hoy atraviesa comenzó a decir 'presente' en las últimas fases del campeonato. Una plantilla corta y con pocos protagonistas de gran nivel como la que hoy tiene el Barcelona necesita a un 'killer' capaz de ser decisivo y hacer que los tres puntos se pinten todos los fines de semana de blaugrana pero eso, hoy Xavi no lo tiene.

Lewandowski fue sustituido en el minuto 12 de la segunda parte, condicionado en gran parte por su reciente lesión en el tobillo, de la cual todavía parece no haberse recuperado al cien por cien. Factor de peso fue también la poca contundencia ofensiva y el pobre juego asociativo que ofreció ante un rival directo por los puestos europeos, que obligó a Xavi a buscar alternativas, fallidamente, en Ferrán Torres.

Europa, un lugar que tiende a devorar 'unoceristas'

Joao Cancelo en una clara ocasión ante el Shakhtar en Champions | FC Barcelona

La herida abierta del FC Barcelona todos los años es la UEFA Champions League. Una competición en la que los culés deambulan desde el año 2015, y que no termina de caer en la Ciudad Condal. Joan Laporta y su cúpula insistieron, desde el inicio de su campaña, que la prioridad del club era ser eficientes en las competiciones nacionales, y que el Campeonato Liguero sería la perfecta recompensa al gran trabajo de reconstrucción realizado, para luego poder centrar su foco en crear un equipo ganador en Europa. El equipo, más corto de lo estipulado, está, el germen ganador europeo no.

El FC Barcelona pasará, muy probablemente, como primero de grupo a octavos de final de la UEFA Champions League en un sencillo grupo dentro de sus aspiraciones y sobre el papel, pero en el que también ha sufrido más de la cuenta. Los partidos ante el Oporto fuera de casa y frente al Shakhtar en Montjüic dan la razón a un aficionado que, naturalmente, pide más al Barça, que cuenta con estrellas mundiales con un gran recorrido en la competición, como lo son Joao Cancelo, Gundogan o Ter Stegen. A ello va directamente unido el enorme talento proveniente de 'La Masía' y los jugadores cuyo desarrollo ha sido impactante aun viniendo desde fuera, como pueden ser Pedri o Araújo. Un cóctel perfecto cuyo 'tiro en el pie' es la reducida plantilla con la que hoy cuenta el Barça.

La competición más exigente a nivel de clubes no entiende de 'unocerismos' y, salvo un gran golpe de fortuna, la moneda siempre saldrá cruz con un juego de este estilo. A favor de Xavi y del Barça está también el factor de las ausencias de sus dos pilares principales, De Jong y Pedri, y la necesidad que tuvo el técnico de Terrassa de inventar la 'Fórmula Fermín' para sostener un equipo despiezado, pero la Champions no perdona. Hacer un papel decente en Europa es la asignatura enquistada de un equipo con potencial de talla mundial y que puede mirar, en cuanto a la calidad de sus jugadores, de 'tú a tú' a los más sólidos del continente, y el famoso 'unocerismo' la dinámica que lo obliga a jugar de una manera repudiada históricamente por la comunidad culé en todas las competiciones.