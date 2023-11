El Madrid se queda sin liderato

Eran las nueve de la noche y el Estadio Santiago Bernabéu acogía el penúltimo partido de la Jornada 12 de La Liga. El Real Madrid volvió a su templo después de tres partidos jugando como visitantes. Regresaron a Concha espina dónde disputarán los próximos tres encuentros: dos en Liga y uno en Champions League.

El Real Madrid y el Rayo Vallecano se volvían a ver las caras en competición oficial. La última vez fue hace 165 días, desde el 24 de mayo de 2023 no se enfrentaban ambos equipos. El terreno era el mismo, un Santiago Bernabéu hasta la bandera, pero la historia totalmente diferente.

Las estadísticas a favor del Real Madrid ya que los rayistas no ganan en Concha Espina desde 1996. El Rayo Vallecano, es mucha Rayo, un equipo que no regala puntos y que no se deja amedrentrar por los grandes de La Liga.

Jude Bellingham, MVP mes de octubre

El centrocampista inglés llego a Madrid para convertirse en una estrella blanca. Varios meses después es un imprescindible y titular indiscutible para Ancelotti. Sus magníficas acciones en Liga, en agosto y septiembre, le dieron el premio cinco estrellas de Mahou a mejor jugador. Un mes después vuelve a recibir el mismo premio, el tercero consecutivo.

Hasta el momento, Jude Bellingham es el jugador con más goles Del Real Madrid y 'Pichichi' de LaLiga.

Twitter @realmadrid

Minuto de Silencio

Antes del comienzo del encuentro, el Santiago Bernabéu ofreció un minuto de selénico por el fallecimiento de Fernando Fernández-Tapias.

Susto, polémica y mucho fútbol

El equipo de Carlo Ancelotti fue el que puso en juego el esférico en el verde del Santiago Bernabéu, gracias a Luka Módric y Fede Valverde. Los locales llegaron con la presión de volver a su co-liderato que comparten con el Girona por lo que, salieron con ganas de conseguir la ventaja lo más pronto posible.

Rozando el minuto 5, el Madrid avisó y Fede Valverde perdonó el primer tanto del encuentro. Un error de Unai López en la salida de balón provocó el mano a mano del centrocampista uruguayo con Dimitrievski. El portero rayista le ganó la batalla a Valverde con una gran parada.

Pocos minutos después, las alarmas saltaron en el madridismo con Jude Bellinghamen el ojo del huracán. El ‘5’ blanco se dolió mucho de su hombro izquierdo tras una mala caída en un intento de bajar el balón con el pecho. Tuvieron que salir las asistencias médicas del Real Madrid, pero todo quedó en un susto en el que el Bernabéu pudo volver a respirar.

El Rayo también quiso hacer daño a los blancos, ya que sabían lo que suponía arrebatarles al menos un punto. Álvaro García tuvo una gran ocasión con la que no tuvo la suerte de resolver la jugada. El fallo de Módric en la salida de balón hizo que terminara regalando la posesión a Raúl de Tomás. Este lanzó la contra con su pase al extremo rayista, pero su disparo cruzado se marchó demasiado desviado. Aguantaron, se protegió atrás, pero aún así el Real Madrid se acercó al área de Dimitrievski en diversas ocasiones.

Ocasión tras ocasión

Minuto 30 y Fran García volvió a dejar claro el por qué está dónde está. La última vez que se vieron las caras madridistas y bukaneros, el lateral hizo una gran exhibición. La volvió a repetir, pero esta vez con diferente camiseta. Jude Bellingham le filtró un gran pase al lateral izquierdo en su incorporación al ataque. Se atrevió entrando en el área, pero su zurdazo se fue por encima del larguero.

Las oportunidades de gol para los blancos cada vez se sucedían con más facilidad. Joselu, Jude Bellingham e incluso Alaba se sumaron a los tiros a puerta. Pero el esférico no quería entrar en la portería defendida por Dimitrievski.

La primera parte acabó con empate a cero. Primeros 45 minutos en los que el Real Madrid no se encontró sometido por el equipo rival. Demasiada energía ante un Rayo que se fue desinflando poco a poco reclutándose atrás, aunque, soltando algún susto para los de Carlo Ancelotti.

Twitter @realmadrid

Más ocasiones, sin goles

A la vuelta del vestuario, las miradas se hallaron en los banquillos de ambos equipos. En este caso, Carlo Ancelotti mantuvo a los suyos al igual que Francisco Rodríguez, a pesar de que algunos de los suyos si que se ejercitaron durante el descanso.

El Real Madrid no quiso perder ninguna oportunidad para generar gol. En el 46, los blancos ya alentaron, al portero del Rayo Vallecano, del poderío y el peligro que te pueden generar de un momento a otro. Vinicius lo quiso intentar tras un excelente centro de Modric. El brasileño no pudo conectar el disparo por muy poco. En esa misma jugada, el portero de los de Vallecas salió mal parado. Se quejó de su rodilla tras un fortuito choque con el ‘7’ merengue.

La noche no era la noche, la falta de gol relucía por sí sola y las polémicas arbitrales se multiplicaban. Pero esta vez, era la noche de las ocasiones tras ocasiones. Cuándo en el minuto 65 parecía que llegaban los goles a Concha Espina, un fuera de juego de Joselu hizo que quedara anulado el tanto de Vinicius Jr.

El primer cambio fue Modric por Rodrygo Goes. El croata salió ovacionado por su afición mientras que el brasileño, en su primera acción acarició el gol. Un pase de Carvajal para la entrada del delantero en el área, que se lanzó en busca del disparo, el cuál se fue rozando el larguero.

Partidazo sin goles en el Bernabéu. El Madrid tuvo en las cuerdas al Rayo Vallecano, pero no fueron capaces de darle el golpe de gracia. de enganchar un buen directo, y los de Ancelotti se quedan a cinco puntos del Barça en la clasificación de LaLiga. La Real, que aguantó atrás y se soltó en las contras, sigue tercero y se lleva un resultado de mucho mérito de Chamartín.

Empate a cero en el Santiago Bernabéu en el que los únicos que han salido ganando han sido el Girona que se queda con el liderato en solitario.

Ficha Técnica

Real Madrid||Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Joselu y Vinicius.

Rayo Vallecano||Ratiu, Mumin, Lejeune, Pacha Espino; Isi Palazón, Ciss, Unai López, Óscar Valentín, Álvaro García; RDT.

Tarjetas|| Juan Martínez Munuera

Incidencias|| Partido correspondiente a la Jornada 12 de La Liga disputado en el Santiago Bernabéu.