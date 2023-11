Fin a la racha en casa

El pasado sábado 4 de noviembre, la Real Sociedad ha sufrido la primera derrota en casa de la temporada frente al FC Barcelona, un encuentro bastante emocionante en la jornada número 12 de LaLiga EA Sports. Un gol de Ronald Araujo a punto del pitido inicial le dio los 3 puntos al conjunto visitante que ha vuelto a la tercera posición en la clasificación, mientras que los donostiarras ahora son séptimos y fuera de los puestos europeos.

Imanol, el entrenador de la Real ha mencionado que: "Estoy enfadado, no hemos sido superiores porque hemos perdido, si se generan ocasiones y se juega bien es para ganar, hoy una vez más no lo hemos hecho y por eso hemos perdido. Hay mucho que mejorar porque hemos hecho lo bueno y lo malo. Hay que jugar bien para ganar, no lo hemos hecho y punto".

Mikel Merino tras escuchar el pitido final del encuentro | Imagen vía: noticiasdegipuzkoa.eus

Las ocasiones desperdiciadas sentencian la derrota

Fue un encuentro en el que los aficionados de la Real han vuelto a disfrutar del buen fútbol por parte de su equipo. Se ha vuelto a ver a los dirigidos por Imanol Alguacil, creando múltiples ocasiones, dominando el control del balón, defendiendo con eficacia, solo hizo falta lo más importante, el gol.

La Real comenzó demostrando el dominio desde el primer minuto de juego, puesto que en tan solo 24 segundos de partido, Marc-Andre Ter Stegen evitaba lo que pudo haber sido el primer gol por parte de Ander Barrenetxea. Los locales continuaron con sus constantes ataques, tal y como en el minuto 2 cuando cun mal pase atrás de Jules Kounde dejaba a Mikel Oyarzabal en un mano a mano frente al capitán blaugrana y era nuevamente el guardameta alemán quién evitaba el gol.

Ter Stegen continúo salvando al Barcelona en diversas ocasiones, como en el minuto 15, un remate a puerta de Take Kubo, el cual el portero terminaba desviando con el pie. Llegado el minuto 70 del segundo tiempo volvía a aparecer el internacional con Alemania, esta vez para desviar un remate desde fuera del área por parte de Barrene.

Mientras la Real no era capaz de encontrar portería, el Barça ya llegado el minuto 90 se comenzaba a anunciar, lo anterior debido a un remate por parte de Pablo Gavi y era esta vez Alex Remiro quien evitaba el gol por parte de los visitantes. Finalmente llegado el minuto 92 el Barcelona anotaba el único gol del encuentro, tras una internada de Araujo al área y un pase de İlkay Gündoğan por encima de toda la defensa de la Real, de esta manera el conjunto catalán se llevaba los 3 puntos a casa.

Robin Le Normand, destacó su frustración tras decir que: "El equipo se ha dejado todo pero no sirve de nada si no te llevas los puntos. Hoy hemos hecho un partido para ganar, hemos generado más que suficiente como para meter goles, pero debemos aprender que jugamos contra equipos de muy alto nivel, equipos que no perdonan. Pero también debemos estar contentos por el juego que hemos hecho, aunque no vale para nada jugar también y no llevarte puntos. Hoy hemos vuelto a ser muy superiores pero debemos de ganar para sentirnos del todo bien".

Pensando en los próximos encuentros

Ahora el conjunto Txuri-urdin deberá de centrarse en el próximo partido en el calendario, este 8 de noviembre en Anoeta frente al Benfica el himno de la UEFA Champions League volverá a sonar para el equipo que de momento se encuentra liderando el grupo D. Además de ese mismo fin de semana, concretamente el dábado 11 de noviembre, el equipo de Imanol se enfrentará a la Almería en condición de visitante en la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2023/24.