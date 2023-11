Análisis post: cada vez peor

Tanto vigueses como sevillistas están pasando uno de sus peores momentos. Llegaban al encuentro muy necesitados de la victoria, pero se repartieron un punto que no sirve para prácticamente nada. Pocas ideas, poco fútbol y mucha intensidad en un partido en el que Hernández Hernández pitó 23 faltas. Es verdad que la meteorología fue un claro problema que perjudicó a todos, pero no es excusa, y aunque los dos intentaron ganar, ninguno tenía capacidad para ello.

La primera parte fue claramente para el equipo local, en la que destacaron sobre todo en la zona ofensiva. Iago Aspas, que en vez de cumplir años parece que se le van restando, fue el líder de un barco que va a deriva desde agosto. Suya fue la asistencia, magistral por cierto, para el gol de Starfelt. El central sueco irrumpía en el área hispalense para anotar su primer gol con la elástica celeste. Sin embargo, con los cambios producidos por Diego Alonso y tras la expulsión de Tapia, la segunda mitad cayó del lado visitante. Varias ocasiones para conseguir el empate, hasta que En-Nesyri, astuto, cazó un mal despeje de Mingueza para batir a Guaita. A pesar de todo, el Celta reclamaría un penalti en la última jugada del partido que el colegiado pitó, pero el VAR corrigió su decisión.

Arbitraje polémico

El árbitro canario cometió un encuentro bastante irregular. Las dudas en sus decisiones y la falta de comunicación con sus compañeros de la sala VOR, provocaron que los dos equipos, sobre todo el Celta, acabaran muy indignados. A lo largo de los primeros 45 minutos se sucedieron acciones cuya decisión parecía no ser la acertada. Además, varias jugadas hicieron saltar a ambos banquillos ya que reclamaban lo que el colegiado no pitaba. La necesidad de la victoria de los dos hacía que se viviera con una tensión exaltante, y eso no ayudaba al conjunto arbitral. Pero lo que hizo estallar el partido fue la ultimísima jugada. El Celta consiguió una contra con la que descolocó a la defensa sevillista, y Jesús Navas, en el intento de defender el centro lateral, parecía cometer un penalti sobre Douvikas. A pesar de pitarlo y verlo claro, Hernández Hernández recibió la llamada del VAR para ver la jugada y deshacer su decisión. Ni Rafa Benítez ni Aspas ni ningún aficionado celtista evitaron mostrar su enfado ante lo sucedido.

Hernández Hernández señalaba una acción durante el partido | Foto: Getty Images

El empate ya no sirve

La afición sevillista no aguanta más. La situación del club es más que preocupante, con revuelos en la directiva y en el banquillo, los jugadores que el año pasado consiguieron la séptima Europa League, no dan para mucho más. Se han tenido que adaptar a dos entrenadores en apenas tres meses, con estilos diferentes. Se les ve decaídos, sin ganas de triunfar y llevar al equipo a lo más alto. Ayer, tras conseguir el empate a falta de diez minutos y estar jugando con uno más, ni el mismo En-Nesyri lo celebró. El momento se asemejó a algo triste, al contrario de su significado. Muchos empates y derrotas, pocas victorias en su casillero (tan solo dos en liga y una en copa), equipo muy irregular, falta de carácter en el campo y fuera de él, inestabilidad en el cuerpo técnico... Todos esos factores hacen que una institución como el Sevilla FC se esté yendo a pique.

Diego Alonso, pensativo durante el partido de ayer. | Foto: Getty Images

Tensión antes del Derbi

La semana que viene se juega uno de los partidos de la temporada en el Ramón Sánchez Pizjuán. El Gran Derbi es un evento mundial, que ven en todo el planeta. La ciudad se divide en dos durante una semana, y en ella ambas aficiones se preparan para llorar, ya sea de emoción o de tristeza. Este año, los sevillistas desean resurgir de la horrible situación en el momento esperado. No hay nada mejor que volver a levantarse de la mala dinámica que hacerlo ante tu eterno rival, así que jugadores experimentados en este tipo de partidos como Navas, Ocampos, Rakitic o Ramos deben "meter el veneno en el cuerpo" al resto para llevarse algo más que los tres puntos.