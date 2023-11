Ancelotti: "Hay confianza en lo que hacemos"

El Real Madrid decepcionó a propios y ajenos con un empate sin goles en el Santiago Bernabéu, ante el Rayo Vallecano, por la 12ª jornada de LaLiga. Tras el gran triunfo en El Clásico, se esperaba que las cosas fueran a mejor en cuanto al juego del ‘Merengue’, pero otra vez se vieron más dudas que certezas sobre el césped.

Concluido el encuentro, Carlo Ancelotti se hizo presente en la sala de prensa del Santiago Bernabéu y declaró que: “Estamos dolidos por el resultado, no por el partido. A veces se ganan partidos que no mereces y otras veces no ganas partidos que sí mereces. Ha sido un partido que merecíamos ganar. Ha habido otros que no lo merecíamos. Estamos en la pelea en LaLiga y muy bien en la Champions. No hay drama, sino confianza en las cosas que estamos haciendo bien como hoy, porque contra el Rayo Vallecano no hemos hecho mal las cosas”.

"No puedo evaluar el partido por el resultado"

“Si evaluamos el resultado es un toque de atención. No puedo evaluar el partido por el resultado. No puedo estar contento cuando ganamos o triste cuando se empata o pierde. Tengo que estar triste cuando se gana si el equipo no juega bien y a veces contento cuando no se gana. El equipo ha dado la cara y para mí ha sido suficiente”, continuó en su análisis.

“La primera parte forzamos por la banda izquierda acumulando muchos jugadores y debíamos aprovechar más la banda derecha. Después, hicimos muchas situaciones peligrosas en la segunda parte desde la derecha. Teníamos que jugar más por la derecha y esto ha sido lo único que le he dicho a los jugadores al final de la primera parte”, añadió.

Ancelotti y el Madrid no le encontró la vuelta al Rayo Vallecano | Foto: Getty Images

Por supuesto, las alarmas se encendieron por un golpe que Jude Bellingham sufrió durante la primera mitad: “Bellingham ha tenido un problema en el hombro y mañana le harán pruebas. Está un poco afectado, pero ha podido continuar. Espero que no sea nada serio y ojalá esté disponible para el miércoles. Hoy ha sido un partido bien jugado, con actitud, con energía y numerosas oportunidades. Nos ha faltado acierto. Estamos dolidos por el resultado, pero el partido ha sido bueno”.

"Espero que lo de Bellingham no sea nada serio"

Consultado sobre el cambio de Modrić, después de haber sido tan importante el croata en El Clásico, Ancelotti señaló que “quería dar amplitud al campo y que Rodrygo jugase por fuera para cambiar de un sistema de 4-4-2 al 4-3-3 y meter más energía. Modrić ha jugado un partido muy completo. Podría haber cambiado a Valverde o a Camavinga. Nadie merecía ser cambiado porque el partido ha sido bueno. Hemos disparado 22 veces y no recibimos ningún disparo a portería. Vigilamos los contraataques, fuimos agresivos y he visto bien al equipo. A veces pasa que no eres capaz de meter goles”.

Por último, el italiano confesó el porqué no ingresó Arda Güler, quien fue convocado para este partido, una ocasión inmejorable de debutar con la camiseta del Real Madrid y en el Santiago Bernabéu, pero finalmente no vio minutos: “No era el momento de meterle en los últimos minutos porque había mucha pelea y duelos por arriba. Con Arda hay que ir tranquilos. Ha empezado a entrenarse y dentro de poco jugará”.