Previa Arsenal FC vs Sevilla FC: ganar para seguir vivos

El Sevilla se plantará en Londres con una idea muy clara: ganar para seguir vivo. La tropa del preparador de Montevideo, parte esta cuarta jornada como penúltimo clasificado con solo 2 puntos, y en caso de no puntuar sus opciones de colarse en octavos podrían esfumarse.

La nave de Nervión no la arranca ni Diego Alonso

Tras empatar ante el Celta de Vigo en su último partido de liga, siendo este el cuarto empate consecutivo de los rojiblancos en el torneo doméstico; las sensaciones no son nada buenas el equipo juega sin órden alguno y concediendo mucho atrás, todo esto a menos de una semana para el gran derbi que puede comenzar a escribir el destino de Diego Alonso a los mandos de la entidad hispalense. Los números no mienten, y mientras en liga ocupan el 15º puesto con 11 puntos, en Liga de Campeones los resultados no le dan para pasar de los 2 puntos tras los empates en las dos primeras jornadas ante Lens y PSV.

Los andaluces hicieron oficial su lista de 24 convocados en la que resaltaron negativamente las bajas de Sergio Ramos, quien sigue recuperándose de su problema muscular, Marcos Acuña, quien no se entrenó la mañana del lunes, y quizás, la más sorprendente de todas hablamos de Orjan Nyland. El que viniese siendo el portero titular del equipo no estará para la cita del miércoles por una “lesión miofascial en el cuádriceps de su pierna derecha”, según informaron los medios oficiales del Sevilla FC.

El Sevilla sumó ante el Celta otro punto decepcionante / Foto: Sevilla FC

Los “gunners” se quedan sin pólvora

Tras encadenar una racha de 10 partidos sin perder en la Premier League, el Arsenal de Mikel Arteta conoció el amargo sabor de la derrota por primera vez en el campeonato doméstico. Los responsables del crimen, ni más ni menos que el Newcastle United de Isak, Gordon y compañía, quienes con un solitario y polémico gol del propio Anthony Gordon, no dejaron escapar los tres puntos de St James’s Park. El equipo del norte de Londres pasa por su peor momento de la temporada tras también caer eliminado de la EFL Cup, a manos del West Ham United; los “hammers” golpearon con un duro 3-1 a los “gunners” para sacarlos de la Copa de la Liga en octavos de final. Los de Arteta están 4º en liga con 24 unidades a 3 del líder, el City. En Champions son líderes del grupo B con 6 puntos.

A todo esto hay que añadir que, para recibir al Sevilla no contarán con dos de sus estandartes. Por una parte el causante de todos los problemas para el Sevilla en el encuentro de ida, Gabriel Jesús, que se pierde el choque por una lesión en los isquiotibiales que lo mantendrá KO por varias semanas. No muy distinto será el periodo de recuperación de la segunda baja del conjunto londinense, y es que Thomas también será baja por lesión muscular

El Newcastle tumbó al Arsenal con un polémico gol de Gordon / Foto: Premier League Un desconocido que suena familiar en Nervión

El rumano Istvan Kovacs será el encargado de poner órden sobre el pasto británico. El colegiado de 39 años, fue cuarto árbitro en la final de Liga de Campeones del año pasado entre Manchester City e Inter de Milán; este año ya ha pitado tres encuentros de fase de grupos y no será la primera en la que dirija un partido del Sevilla, y es que Kovacs ya dirigió dos encuentros uno en la fase previa de la Europa League 2018/19 y otro en fase de grupos de Champions en 2021.

Istvan Kovacs arbitrará un encuentro del Sevilla por tercera vez / Foto: UEFA

Antecedentes

Sevillistas y londinenses se han visto las caras en partido oficial hasta en 3 ocasiones, todas disputadas en Champions. El cómputo global favorece a los ingleses con dos victorias y una derrota, quienes vencieron por 3-0 en el encuentro de ida de la fase de grupos en la temporada 2007/08; los hispalenses devolverían el correctivo en el Pizjuán gracias a los goles de Kanouté, Luis Fabiano y Seydou Keita para establecer el 3-1 final. El último precedente data de hace tan solo dos semanas con resultado favorable de 1-2 para los ingleses ¿Podrán los sevillistas volver a dar la machada 16 años después?

Kanouté durante el ecuentro de vuelta en el Sánchez-Pizjuán / Foto: UEFA

Posibles alineaciones

Sevilla FC: Dimitrovic, Navas, Badé, Gudelj, Pedrosa, Soumaré, Sow, Rakitic, Ocampos, Lukébakio, En-Nesyri.

Arsenal FC: David Raya, Ben White, Saliba, Magalhães, Zinchenko, Rice, Ødegaard, Havertz, Saka, Martinelli, Nketiah.