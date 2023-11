Diego Alonso: "Qué mejor que tener desafíos grandes para demostrar de qué somos capaces"

El Sevilla afronta este miércoles un partido clave para determinar su rumbo en la máxima competición continental. Lo tendrá, ni más ni menos que ante el Arsenal, el 'coco' del grupo. El conjunto hispalense tiene un balance negativo en la fase de grupos, en la cual ha empatado dos encuentros (PSV y Lens) y perdido el restante (Arsenal).

Aunque salga derrotado del Emirates Stadium,, los de Diego Alonso seguirán conservando opciones de clasificación a la siguiente ronda, pero dependerán del otro choque del grupo, el que enfrentará a PSV y Lens en tierras holandesas.

Diego Alonso

El técnico uruguayo comenzó analizando la situación del grupo: "Indudablemente, en la competición tenemos una desventaja de puntos para poder entrar en octavos que es nuestro objetivo. Estoy convencido de que se va a definir todo en la última jornada y mañana tenemos una oportunidad para conseguir puntos que nos ayuden. Tenemos que intentar competir de forma similar, intentando maximizar nuestras virtudes y minimizando las suyas. Sabiendo que, ante rivales de esta jerarquía tenemos que estar a tope".

Estilo de juego: "Sabemos cómo queremos jugar, cómo queremos llegar y lo que estamos construyendo. Como los de dentro lo tenemos claro, para nosotros es cuestión de tiempo. Ojalá hubiera llegado antes, pero no soy alguien que no vea que comete errores, como el día del Celta en el primer tiempo. Hay que asumirlo y darse cuenta. Si lo corregimos, es que lo estamos entendiendo. Tenemos desafíos grandes, pero qué mejor que eso para demostrar de qué somos capaces".

El grupo del Sevilla en el césped del Emirates, antes de empezar el entrenamiento. Fuente: @SevillaFC

Partido de la primera vuelta: "El partido referencia es el que jugamos en casa. Con respecto a los desajustes defensivos, en todos los partidos hay errores de los dos lados. Ellos tienen jerarquía y los aprovecharon, pero el partido fue parejo. Intentaremos repetir la vocación, porque a pesar de sentirnos atacados fuimos capaces de tener respuesta".

La no celebración de En-Nesyri en Balaídos: "Me encantó que no lo celebrara porque era el empate. Fuimos a por el balón al centro del campo. Esa es la mentalidad del equipo. Me encantó que fuesen al centro para jugar rápido".

Sobre si se siente respaldado por el club: "Me siento con toda la confianza. Dentro del club, cuerpo técnico, jugadores y directivos tenemos clarísimo el camino. Todos dependemos de los resultados pero tenemos claro el camino para que el club sea lo que queremos que sea. Si uno sabe lo que quiere ser, uno puede construir para ser un equipo solvente".

Iván Rakitic

Como en la previa de cada encuentro de Champions, junto al míster hay un jugador que le acompaña en la rueda de prensa. En este caso fue el capitán Iván Rakitic: "Estamos muy motivados, muchísimo. Con muchas ganas. Se nota en el vestuario, en el saludo por la mañana, en el viaje, llegando al estadio... Sentimos mejoría y confianza y eso es muy importante. Sabemos que hay detalles por pulir y por mejorar, pero estamos motivados y todos queremos vestir esta camiseta. Mañana hay otra oportunidad de enseñar al mundo entero lo que queremos hacer y que seguimos creciendo como equipo".

Semana de mucha exigencia con el derbi el domingo: "La semana es importante como las anteriores y las siguientes. Es bonito tener cada tres días una oportunidad. Mañana es un partidazo aquí en Champions y lo del domingo va aparte y lo hablaremos en otro momento. El equipo está con muchas ganas y lo que me llena de fuerza es el compromiso que veo".

Iván Rakitic en la sala de prensa del Emirates. Fuente: web Sevilla FC

Compromiso con Diego Alonso: "Puedo decir de parte del vestuario que lo tenemos muy claro. El míster llegó muy cercano y con las ideas claras. Somos 27 jugadores con un carácter complicado, empezando por mí, pero llegó con claridad y de ahí esa mejoría. Eso se traslada a nosotros y a nuestro juego. Puliendo esos detalles por parte de los jugadores vamos a ser mejores y nos va a ir bien".