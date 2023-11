Brahim vuelve a reivindicarse

Si hay un nombre que lleva en boca de todo el mundo tras el partido del Real Madrid contra el SC Braga es el de Brahim Díaz. Sin Bellingham, que no jugó porque sufrió una luxación en el hombro, era la hora de Brahim, que solo había jugado 16 minutos en los últimos cuatro partidos. No jugaba como titular desde el partido contra Las Palmas del 27 de septiembre, el único partido que ha jugado como titular.

Segundo gol de la temporada

El ex del Milan que llegó en julio aprovechó la rendija que dejó la puerta abierta de la suplencia de Jude Bellingham. Al igual que el día contra Las Palmas, fue titular y marcó, o lo que es lo mismo, anota un gol cada 96 minutos. En ambos partidos el gol tiene el mismo valor, ya que fue el que sirvió para abrir la lata.

Brahim durante el partido contra el SC Braga. Vía realmadrid.com

Además del gol, Brahim estuvo muy participativo durante el partido. Intervino en 65 ocasiones, solo Kroos con 96 y Camavinga con 73 le superaron. En ataque completó tres regates e intentó nueve.

“Puede que haya sido injusto con él estos meses”

Si bien es cierto, donde el 21 del Real Madrid triunfa más es como media punta. Y ahí reside el problema; es el lugar natural de Jude Bellingham. Aun así, Ancelotti reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que había sido injusto con él este tiempo: “Sí, puede que haya sido injusto con él estos meses. No pasa nada por decirlo. Como excusa... en su posición estaba Bellingham”.

En el último partido, el empate a cero contra el Rayo Vallecano, las cambios que hizo el técnico Ancelotti no se entendieron, ya que no dio ni un minuto a Brahim, que podría haber ayudado a desatascar el partido. De hecho, dio prioridad a otras posiciones, como Nacho.

Brahim durante el partido contra el SC Braga. Vía realmadrid.com

“El míster siempre está ahí y me da confianza, aunque no lo veáis”

Con tan poca participación del jugador en general en los últimos partidos se ha especulado que algo pasa entre él y el técnico italiano, pero el jugador se abrazó con él al marcar y habló de él en zona mixta: “El míster siempre está ahí y me da confianza, aunque no lo veáis”. Brahim también habló de cómo se sintió durante el partido: “Estoy muy contento por el gol y por poder aportar al equipo. Rodrygo hizo una jugada fantástica. He trabajado mucho jugando en la posición de media punta, pero estoy muy satisfecho porque significa que el míster puede contar conmigo en varias posiciones".