Vienen para quedarse

La cantera blaugrana es una mina de talentos sin precedentes. La “Masía” siempre ha sido una de las mejores (si no la mejor) canteras del fútbol mundial, con infinidad de jugadores que alcanzaron el fútbol profesional y que triunfaron en sus carreras. Muchos de ellos lograron el sueño de debutar y establecerse en el primer equipo, llegando a ser leyendas del Fútbol Club Barcelona y leyendas históricas del fútbol mundial.

Este año, la irrupción de Lamine Yamal en el primer equipo con apenas 16 años ha provocado que el mundo del fútbol gire sus ojos hacia este súper talento que brilla con luz en propia en Can Barça. Tan superior es su talento que el seleccionador español Luis de la Fuente no titubeó a la hora de llamarlo para la “absoluta” a pesar de contar con pocos partidos en la élite. No obstante, si bien se podría hablar de Lamine Yamal durante horas, este artículo no gira en torno a él. Y es que, en las categorías inferiores del club culé, existen varios jóvenes jugadores que vienen llamando a las puertas del primer equipo desde hace tiempo, y sin duda el staff blaugrana los tiene en cuenta como una posibilidad real desde hace tiempo.

Marc Guiu (2006)

Marc Guiu con el FC Barcelona en el Estadi | X

Probablemente Marc Guiu sea el más conocido de los canteranos, pues ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo. Y de qué forma. Su gol a los 34 segundos de debutar supuso la victoria del Barcelona por 1 gol a 0 frente al Athletic Club en Montjüic.

El delantero catalán es un perfil distinto a los que suele producir la cantera culé, pues, con 1,87 metros, Guiu es un atacante de área que destaca por sus desmarques y su habilidad para definir. Si bien su juego asociativo y su técnica aún están por pulir, ese olfato goleador que posee podría abrirle las puertas definitivas al primer equipo.

En los próximos días, Marc comenzará su participación en el Mundial Sub-17 en Indonesia, por lo que una buena actuación puede provocar su asentamiento definitivo en el fútbol profesional.

Héctor Fort (2006)

Fort con la selección en el Mundial de Indonesia | X

Asentado en el Barça Athletic, Héctor Fort es un potentísimo lateral derecho, con una fuerza impresionante para su edad y una gran habilidad para el marcaje individual. Además, Fort posee un buen manejo de balón y una velocidad a la altura de pocos. Todo esto, sumado a una gran madurez que tiene para su edad, le ha servido para ser un fijo en los onces de Rafa Márquez en el filial azulgrana.

Sin duda, Héctor Fort es el lateral derecho que el club lleva tanto tiempo buscando, por lo que, si su evolución continúa siendo tan favorable como hasta hora, en un tiempo podría comenzar a entrar en dinámica de primer equipo.

Pau Cubarsí (2007)

Cubarsí entrenando con el primer equipo | FC Barcelona

Pau Cubarsí está llamado a ser uno de los principales centrales españoles de la próxima década. Con tan solo 16 años, Cubarsí es el “kaiser” de la zaga del Barça Athletic y de la selección española sub-17. Esto no ha pasado desapercibido en el club, pues Xavi ya le ha convocado en algún partido con el primer equipo y no debería de tardar mucho en debutar.

Sus habilidades con el balón son de fuera de serie, pues sus pases interiores rompen líneas rivales con facilidad. Pese a tener algún error normal fruto de la inexperiencia, el tiempo dictará la realidad de Cubarsí, que tiene talento de sobra para hacer carrera en el equipo culé.

Marc Bernal (2007)

Marc Bernal en la Ciutat Esportiva | X

Marc Bernal es un jugador polivalente, que puede jugar tanto en el pivote defensivo, cerca de la base, como de interior llegador. Su función en el Barça Athletic suele ser esta última, y está cumpliendo con creces. Hizo su debut goleador en la victoria del filial blaugrana frente al Sestao River (0-3), partido en el que logró un espectacular doblete y dejó maravillado a los presentes con un increíble manejo de ambas piernas.

El staff técnico de Xavi Hernández ya sabe del talento diferencial de Marc Bernal, al que, sin ningún tipo de duda, veremos pronto entrenar con los más grandes.

Pau Prim (2006)

Pese a ser un jugador de baja estatura, Pau Prim es un pivote cuya lectura del juego es excepcional, lo que le permite, además de su exquisito manejo del balón, dominar el centro del campo del filial blaugrana. Aunque tenga menos nombre que el resto de sus compañeros, sin duda sus entrenadores confían ciegamente en él, pues es titular indiscutible tanto en el Barça Athletic como en la Selección Española Sub-17, siendo en esta última el capitán del equipo.