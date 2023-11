Previa: Granada vs Getafe: En busca de sumar puntos

Este sábado 11 de noviembre se verán las caras el Granada y el Getafe, ambos equipos buscan aumentar puestos en la tabla, aunque uno tiene más necesidad que el otro. El partido se disputará en la casa del Granada, es este mismo el que lucha por salir de los puestos rojos donde necesita los tres puntos para intenta coger resuello en la calificación.

El Granada se encuentra en la posición 19 de la tabla clasificatoria de la máxima categoría del fútbol español. Tiene seis puntos, de los cuales ha ganado cinco jugando como equipo local, por lo que un punto lo ha conseguido mediante un empate jugando fuera del calor de su afición. Necesitan los tres puntos para intentar salir de la zona de descenso, pues tienen objetivos claros y deben luchar para cumplirlos.

El Getafe, por su parte, cuenta con el puesto 11 de la tabla clasificatoria, con 15 puntos. De este total de puntos doce han sido jugando con el calor de la afición, los cuales lo colocan como el octavo mejor rival jugando en casa. Tres de los puntos restantes han sido conseguidos en partidos jugando fuera de casa, donde se puede ver que no se le da tan bien como los partidos en su Coliseum. El Getafe deberá salir con todas para intentar abatir a su rival que llega al encuentro con garras para intentar aumentar puestos.

Historial

Estos dos rivales se han visto las caras en un total de 20 ocasiones. En 9 de estos encuentros el Granada se hacía con la victoria, en cuatro partidos el Getafe lograba hacerse con los tres puntos de la victoria. En las siete ocasiones restantes los equipos repartían los puntos y firmaban las tablas.

En los últimos cinco encuentros donde se han visto estos dos equipos, el Granada lograba vencer al azulón en dos ocasiones, ambas por un gol de diferencia, 0-1 y 2-1. Por otro lado, el Getafe se hacía con una contundente victoria por cuatro goles a dos. En los dos encuentros restantes los equipos repartían puntos después de igualar en goles a su rival durante el tiempo de juego. En uno de estos encuentros no lograban anotar ninguno de los rivales; en el empate siguiente ambos rivales lograban anotar un gol en cada portería rival.

Borja Mayoral celebrando // Fuente: Getafe CF

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan con rachas mejorables. Aunque son sensaciones diferentes la que traen ambos equipos pues el Granada hace cuatro partidos que no suman puntos, sin embargo, el Getafe ha sumado en los últimos cinco encuentros.

El Granada, en sus últimos cinco partidos, ha cosechado un empate en el encuentro ante el Barcelona. En este partido ambos equipos lograban anotar dos goles en las dos porterías rivales. En los cuatro partidos restantes no ha podido rascar el punto del empate, no han podido sumar en los cuatro encuentros, por lo que ha obtenido cuatro derrotas. Estos encuentros han sido ante Osasuna por dos goles a cero; otro encuentro ante el Villareal por un gol de diferencia, 2-3; el encuentro perteneciente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey tampoco salió como se esperaba y fue derrotado por el Arosa; la última derrota se la encontraba en el último encuentro ante el Valencia por la mínima. El Granada no ha tenido suerte en sus últimos partidos, por lo que tendrá que ponerse las pilas para intentar romper su racha en esta jornada.

Por su parte, el Getafe llega con una racha mejorable, sin embargo, al contrario de su rival, sí que ha sumado en las cinco últimas batallas. El equipo azulón ha obtenido tres empates en los últimos cinco encuentros, estos han sido ante el Celta con el 2-2 en el luminoso final; también en el encuentro ante el Betis, donde ambos rivales lograban anotar un gol en la portería rival, 1-1; finalmente firmaba las tablas ante el Mallorca, en un encuentro que finalizaba el tiempo de juego sin goles. Los dos encuentros restantes, correspondientes a las dos últimas jornadas, el cuadro azulón ha remontado su racha de empates y ha obtenido dos victorias. En uno de este encuentro vencía al AD Tardienta por un contundente 0-12, este encuentro era el correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey; la siguiente victoria llegaba en el encuentro contra el Cádiz por la mínima, 1-0.

Valencia vs Granada // Fuente: Granada CF

Ausencias

Ambos equipos contarán con bajas para este encuentro, por parte del Granada contará con la ausencia de Raúl Fernández debido a una rotura de dedo que lo mantendrá fuera del terreno de juego hasta finales de este mes. También tendrá que contar con la ausencia de Jesús Vallejo debido a una lesión en los isquiotibiales que, al igual que a su compañero, lo mantendrá fuera del terreno de juego hasta finales de este mes de noviembre. Miguel Rubio, será la tercera ausencia del Granada para el encuentro, debido a una lesión en el tobillo que l mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta finales de este mes de noviembre.

Por parte del Getafe, las ausencias con las que tendrá que contar serán: Djené por haber obtenido la tarjeta roja en el encuentro anterior, por lo que volverá tras esta jornada. Enes Ünal tampoco estará en este encuentro debido a una rotura del ligamento cruzado que lo mantendrán al margen del equipo hasta mediados de enero del 2024. Finalmente, la última baja para el cuadro azulón será Arambarri que no podrá volver esta temporada debido a una rotura del ligamento cruzado.

Esperemos que estas bajas no causen duros efectos en el juego de ambos equipos.

Árbitro del encuentro

El encargado de llevar de la mejor manera el encuentro entre el Granada y el Getafe, será Muñiz Ruiz. El colegiado procedente de Galicia tiene 32 años, y debutó en Primer División en la temporada 2021/2022 tras dos campañas dirigiendo en Segunda División, donde ha pitado un total de 41 encuentros. Los acompañará en el VAR su compañero Eduardo Prieto Iglesias.

Declaraciones

Bordalás: “Tenemos los pies en el suelo, respetamos al Granada y vamos con la intención de ganar”, comentaba el técnico azulón. Está en un grandísimo momento, tiene un gran compromiso con el equipo”, comentaba acerca de Mayoral.

Convocatoria

El Granada no ha publicado convocatoria para el encuentro ante el Getafe.

La convocatoria publicada por el Getafe para el encuentro correspondiente a esta jornada es: Fuzato, Soria, Benito, Angileri, Gastón, Milla, Duarte, Mata, Óscar, Aleñá, Greenwood, Latasa, Alderete, Rico, Lozano, Carmona, Mayoral, Maksimovic, Iglesias, Damián, Mitrovic y Jordi

Posible Alineación

La posible alineación por parte del Granada puede ser: André Ferreira, Ricard Sánchez, Raúl Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Gumbau, Gonzalo Villar, Bryan Zaragoza, Óscar Melendo, Myrto Uzuni y Lucas Boyé.

Por parte del Getafe, la posible alineación para el encuentro puede ser: David Soria, Damián Suárez, Alderete, Álvarez, Diego Rico, Luis Milla, Maksimovic, Carmona, Greenwood, Mayoral y Mata.