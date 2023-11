Previa Sevilla FC vs Real Betis: derbi de contrastes

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini necesita dar un golpe en la mesa y revertir la situación de los últimos enfrentamientos ante el eterno rival. No se puede permitir seguir siendo el mejor clasificado de la ciudad y no llevarse la victoria en los derbis que enfrentan a los nervionenses y a los heliopolitanos. Tras un mes y medio sin perder y con una racha de cinco victorias consecutivas, los verdiblancos deben seguir ampliando sus buenas sensaciones y aprovechar esta oportunidad de oro para intentar acercarse a los puestos de UEFA Champions League. Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Alonso afronta la decimotercera fecha liguera tras cosechar tres empates consecutivos en los tres primeros partidos del argentino como técnico sevillista.

Situación de ambos equipos

El estado de forma del Betis es inmejorable. Desde los varapalos en Montjuic y en Glasgow, el conjunto dirigido por 'El Ingeniero' no ha vuelto a conocer la derrota en ninguna competición. Es cierto que llegó a empatar cuatro partidos ante rivales inferiores como Cádiz, Granada, Getafe y Alavés, pero entre medias estuvo la contundente victoria ante el Valencia y el Sparta Praha.

Los verdiblancos tienen controladas las tres competiciones. En Europa League, tras la victoria de este jueves ante el Aris Limassol, están líderes en solitario del Grupo C con dos puntos de ventaja sobre el Rangers. En Copa del Rey pasaron la primera ronda con un abultado 1-12 ante el extremeño Hernán Cortés y en liga son 6º con cuatro puntos menos que el Athletic Club de Bilbao, aunque los vascos cuentan con un partido más.

Por parte de los locales, el Sevilla no pasa por su mejor momento. De hecho, los nervionenses llevan sin conseguir una victoria de rigor, ya sea en LaLiga o en la Champions, desde el 26 de septiembre cuando le endosaron un 5-1 al Almería. Es cierto que vencieron al Quintanar por 0-3 en la primera ronda de la Copa del Rey, pero sin mostrar un despliegue futbolístico a la altura de un equipo que le sacaba 4 divisiones a su humilde rival.

En la competición doméstica ocupan la 15º plaza y están cuatro puntos por encima del descenso, mientras que en competición europea son últimos del Grupo B con los dos únicos puntos que le otorgaron los dos empates ante el PSV y el Lens, los cuales tienen cinco unidades y dependen de sí mismos para pasar a las eliminatorias europeas.

Precedentes entre Sevilla FC y Real Betis

Si el contexto actual beneficia a los visitantes, el registro histórico aupa las esperanzas de los locales. Para ver la última victoria verdiblanca en tierra hostil hay que remontarse hasta el 6 de enero de 2018 cuando, el Betis de Quique Setién, le endosó un 3-5 al Sevilla de Montella. Desde entonces, de los últimos cinco enfrentamientos en el Sánchez-Pizjúan, el Betis solo ha conseguido sacar un empate, que fue en mayo de este año con un 0-0 en el pitido final.

Los cuatro partidos restantes fueron cuatro derrotas en las que los helipolitanos no supieron, a diferencia de los nervionenses, las oportunidad que tuvieron. La primera fue por 3-2 en 2019, la segunda se saldó con un 2-0 en el primer partido de liga tras el confinamiento, mientras que el 1-0 de 2021 y el 2-1 de 2022 son las victorias sevillistas más recientes en el Pizjuán.

Declaraciones de los técnicos

Diego Alonso: "El equipo está con mucha ilusión, con ánimo de revancha. Sabemos que tenemos una gran oportunidad a nivel de grupo, de club, de equipo, para que sea un punto de inflexión y daremos todo para conseguirlo. No entiendo de dinámicas ni favoritismo. Intentaremos que a partir del domingo la dinámica empiece a ser diferente. Lo mío es trabajo y trabajo, darle a los futbolistas la seguridad de cómo tenemos que jugar. ¿Me gustó el partido contra el Arsenal? Evidentemente no, no pudimos cumplir el plan de partido. La responsabilidad corre de mi parte y así lo asumo".

Diego Alonso en el banquillo sevillista | Foto: Getty Images

Manuel Pellegrini: "Claudio Bravo será difícil que vuelva antes del mes de enero y esté en condiciones. Fran Vieites tiene la motivación de serie para jugar un derbi. Un joven que está por detrás de porteros como Bravo o Rui Silva siempre tiene la ilusión. Si está en el plantel es porque demostró que tiene el nivel. Es difícil saber quién es el favorito. Espero un partido disputado en cada balón, con intensidad y que todo sea en lo deportivo. Nos enfrentamos a un rival que juega Champions League, que puede estar en un momento complicado por desorientación deportiva, pero que sigue siendo un equipo grande y con buenos jugadores".

Manuel Pellegrini en el banquillo bético | Foto: Getty Images

Árbitros del encuentro

El colegiado extremeño Jesús Gil Manzano ha sido el designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir este partido. Gil Manzana ya ha arbitrado en tres ocasiones este partido tan marcado en el calendario por todos los sevillanos. Este será el cuarto Gran Derbi del extremeño, con quien el Real Betis está invicto con dos victorias y un empate y con el que, por extensión, el Sevilla FC no ha conseguido aún ningún triunfo pese a jugar en casa en dos de esas tres veces. En la sala VOR se encontrará el colegiado balear Guillermo Cuadra Fernández.

Jesús Gil Manzano dirigiendo un partido | Foto: Getty Images

¿Dónde y cómo ver el partido?

El Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié se ven las caras este domingo 12 de noviembre a las 18h30 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El enfrentamiento correspondiente a la decimotercera jornada de la LaLiga EA Sports será retransmitido en directo a través de DAZN LaLiga.

Convocatorias

Sevilla FC: Marko Dmitrović, Federico Gattoni, Adrià Pedrosa, Sergio Ramos, Lucas Ocampos, Nemanja Gudelj, Suso, Joan Jordán, Rafa Mir, Ivan Rakitić, Dodi Lukebakio, Mariano Díaz, Tanguy Nianzou, Youssef En-Nesyri, Jesús Navas, Eric Lamela, Djibril Sow, Marcos Acuña, Óliver Torres, Loïc Badé, Marcão, Boubakary Soumaré, Adnan Januzaj, Juanlu Sánchez, Kike Salas y Alberto Flores.

Real Betis Balompié: Héctor Bellerín, Juan Miranda, Guido Rodríguez, Germán Pezzella, Ez Abde, Nabil Fekir, Borja Iglesias, Ayoze Pérez, Luiz Henrique, Willian José, William Carvalho, Rodri Sánchez, Andrés Guardado, Sokratis Papastathopoulos, Abner Vinícius, Marc Roca, Isco Alarcón, Aitor Ruibal, Sergi Altimira, Chadi Riad, Fran Vieites, Guilherme Fernandes y Assane Diao.

Posibles alineaciones:

Sevilla FC: Marko Dmitrović; Jesús Navas, Loïc Badé, Nemanja Gudelj y Marcos Acuña; Djibril Sow, Boubakary Soumaré e Ivan Rakitić; Óliver Torres, Lucas Ocampos y Youssef En-Nesyri.

Real Betis Balompié: Fran Vieites; Héctor Bellerín, Germán Pezzella, Chadi Riad y Juan Miranda; Marc Roca, Guido Rodríguez e Isco Alarcón; Ayoze Pérez, Assane Diao y Willian José.