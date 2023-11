El Granada CF suma un triste empate contra el Getafe

Triste empate del Granada CF en el Nuevo Los Cármenes contra el Getafe. El equipo granadino pronto vio cómo el partido se le complicaba al encajar un gol a los dos minutos, obra de Borja Mayoral. La reacción llegó y Gonzalo Villar logró empatar el duelo en el añadido de la primera parte, pero fue insuficiente, porque en la segunda no se pudo consumar la remontada, pese a disponer de algunas ocasiones claras, y el punto sabe a poco para un Granada CF que pasa una jornada más sin saborear una victoria, que se le resiste desde que venciera al Mallorca en agosto.

Manafá fue la novedad en el once del Granada contra el Getafe, que estuvo compuesto por André Ferreira bajo palos; el citado Manafá en el lateral diestro en detrimento de Ricard Sánchez, con Ignasi Miquel y Torrente en el eje de la zaga y Carlos Neva en el lateral zurdo; Gumbau, Gonzalo Villar y Melendo en la medular, con Bryan Zaragoza y Uzuni por las bandas y Lucas Boyé como referencia en la delantera.

Al poco de comenzar el partido ya se le puso muy cuesta arriba al Granada CF con un gol en contra. Borja Mayoral estuvo raudo para cazar un balón y alojarlo en la portería tras una buena jugada por la banda y asistencia de Mason Greenwood, cuando se jugaba el minuto dos de partido.

Los rojiblancos estaban obligados a responder mientras su afición seguía mostrando cartulinas rojas y pitaba desde la grada como protesta por los arbitrajes que ha tenido el equipo en varias jornadas. Bryan, la joya del Granada, respondió y se plantó con velocidad en el área para generar la primera ocasión de peligro, pero la acción fue invalidada por fuera de juego.

Milla, muy silbado por su exafición cada vez que tocaba el balón, intentaba combinar en la medular, donde el Getafe trataba de controlar el juego. El Granada intentaba generar ante una presión asfixiante del conjunto azulón. En una llegada, Melendo cayó en el área y pidió penalti, como la afición desde la grada, pero el colegiado dijo que no había nada. El juego se tuvo que parar para que Melendo fuese atendido. Después se reanudó el partido y el Getafe metió el susto en el cuerpo de nuevo con un centro chut de Greenwood, que se le escapó a André y al que no llegó al remate otro jugador del Getafe por suerte para el Granada.

Boyé lo intentó con un recorte y una buena combinación con Uzuni, pero el disparo del albanés se fue muy alto. Después dispuso de otra ocasión, pero su disparo fue muy blando. Los minutos pasaban y no había muchas más ocasiones claras hasta que llegó el tramo final de la primera parte. Manafá, sumado al ataque, jugó con Bryan, que centró al área y el balón se paseó sin encontrar rematador. El Granada asediaba el área del Getafe y ya en el añadido, Gonzalo Villar logró ver puerta tras disparar un balón después de una buena asistencia desde la izquierda de Carlos Neva. El Granada ponía el empate justo al filo del descanso.

Celebración del gol de Gonzalo Villar | Foto: LaLiga

Más oportunidades, cero efectividad

Para la segunda parte, Bordalás hizo un cambio. Iglesias entró por Carmona. En el Granada CF continuaron los mismos once futbolistas sobre el césped. El conjunto azulón dispuso de la primera ocasión de la segunda mitad, en las botas de Aleñá. El ex del Barça disparó, pero estuvo atento André Ferreira para detener el esférico.

Uzuni volvió a aparecer, con más ganas que acierto, y tuvo una buena llegada al área, pero la presión de un defensor provocó que su disparo no fuera certero y el meta David Soria paró. El partido fue luego un intercambio de llegadas y ninguno de los dos equipos dominaba claramente. Gonzalo Villar, que firmó una buena actuación, probó con un disparo cuando se cumplía el minuto 63, pero fue blando y fácil para el portero.

Los rojiblancos poco a poco fueron ganando terreno y empezaron a dominar el juego. Puertas entró por Melendo, en el 64' y diez minutos más tarde, Paco López decidió poner en liza a Sergio Ruiz y Callejón y dar descanso a Lucas Boyé y a Bryan. Las faltas fueron continuas en esta fase de partido. El Getafe frenaba los avances de un Granada que no dispuso de una buena ocasión hasta el minuto 83, cuando un balón centrado por Puertas lo remató Gonzalo Villar, pero lo paró sin problemas David Soria. La grada se animó y empezó a jalear con ímpetu al equipo.

Apretó el Granada en el descuento. Manafá mandó un disparo muy por encima de la portería defendida por David Soria. Famara Diedhiou, que había entrado en el 84' por Uzuni, también lo intentó, pero volvió a demostrar su falta de acierto. Carreras, que también entró en el 84', en su caso por Gonzalo Villar, le puso ganas, pero el Granada no se mostró efectivo. En los minutos finales, el Getafe forzó dos córner y en la defensa de uno de ellos Torrente se quedó dolorido del hombro y tuvo que salir del campo para ser atendido. En la última jugada, Puertas se plantó en el área, cayó y todo el público protestó y pidió penalti, pero no hubo nada. Reparto de puntos entre Granada y Getafe. Punto agridulce e insuficiente para un Granada que, una jornada más, no puede ofrecer un triunfo a su afición.

Ficha técnica

Granada CF: André Ferreira; Manafá, Torrente, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo (Puertas, 64’), Gonzalo Villar (Álvaro Carreras, 84’), Gumbau, Bryan Zaragoza (Sergio Ruiz, 74’); Uzuni (Famara Diédhiou, 84’) y Lucas Boyé (Callejón, 74’).

Getafe CF: David Soria; Damián Suárez, Gastón Álvarez, Omar Alderete, Diego Rico; Carmona (Juan Iglesias, 46’), Luis Milla (Domingos Duarte, 87’), Maksimović, Greenwood (Latasa, 87’); Aleñá (Óscar Rodríguez, 57’) y Borja Mayoral (Jaime Mata, 87’).

Goles: 0-1: Borja Mayoral, min. 2; 1-1: Gonzalo Villar, min. 45+3.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (comité gallego). Amonestó a los locales Lucas Boyé, Carlos Neva, Bryan Zaragoza y Manafá y a los visitantes Aleñá y Óscar Rodríguez.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 13 de Liga en Primera División, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes, ante 18.103 espectadores.