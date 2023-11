La decepción fue por barrios en Nervión

El gran derbi, ese partido capaz de dividir a familias, amigos y hasta una ciudad entera, que espera cada año a esa fecha señalada en el calendario que la tiñe de dos colores: rojiblanco y blanquiverde.

Imagen del espectacular tifo que se desplegó en el Gol Norte del Sánchez-Pizjuán / Foto: Sevilla FC

Recibir al rival con el gesto torcido

Al conjunto nervionense le tocaba poner la mesa y los cubiertos para recibir, como cada año, a sus vecinos heliopolitanos en un encuentro al que el equipo sevillista no llegaba con las mejores sensaciones. Tras cosechar cuatro empates consecutivos, en los que en los últimos dos la imagen fue poco menos que bochornosa. La derrota ante el Arsenal a domicilio, con un once prácticamente desconocido, fue la confirmación del mal hacer liguero, con un equipo perdido y sin orden, dejando la sensación de que la contratación de Diego Alonso, más que un cambio para mejorar el rumbo, había supuesto empeorar más su situación. Con Ramos en la convocatoria, pero sin opciones de jugar, Nyland era la única baja de los del técnico charrúa.

Lanzados a conquistar territorio comanche

Los de la la avenida de La Palmera llevaban sin ganar a los heptacampeones de la Europa League fuera de casa desde aquel histórico duelo la noche de reyes de 2018 en la que los verdiblancos endosaron un 3-5 a su némesis en la bombonera, desde entonces, de los 13 derbis disputados el Betis solo se ha hecho con dos triunfos por seis de los sevillistas. Todo eso quedaba atrás al verse como claro candidato al triunfo en esta 140º edición del partido más candente de España; cinco victorias consecutivas en todas las competiciones avalaban el buen momento de los heliopolitanos, quienes con las bajas de sus dos porteros, Yousuff Sabaly y Marc Bartra se plantaban en el feudo enemigo a reclamar el cetro.

Sergio Ramos charlando al final del partido con Isco / Foto: LaLiga

1º Parte: Un Betis indulgente deja vivo a un frágil Sevilla

Los 22 futbolistas sobre los que recaía el orgullo de miles de aficionados hacían rodar la pelota sobre el verde del Pizjuán para demostrar ya desde los primeros minutos que no se trataba de un partido más. El Betis comenzó mucho mejor consiguiendo hasta en dos ocasiones probar a Dimitrovic; sin embargo, poco a poco, el Sevilla comenzó a recuperar terreno, o al menos a intentarlo. El combinado de Diego Alonso trataba de tener la pelota pero con poca seguridad y volcando todo el ataque sobre un Ocampos que fue el mejor de la primera mitad junto a Rakitic, tuvieron algunas ocasiones pero nada que hiciese al Betis perder la calma.

Susto monumental en Nervión

A pesar de los tiernos intentos de la ofensiva local, el Betis no se sentía muy amenazado y volvía a tomar el control del juego. En una llegada al área una falta sobre un estelar Isco era puesta en movimiento por el mismo malagueño para que Bellerín golpease un balón raso y sin potencia desde fuera del área que pasó entre las piernas de Gudelj confundiendo al guardameta nervionense colandose hasta el fondo de las redes. Afortunadamente para la grada local el tanto sería anulado por fuera de juego.

Isco Alarcón, el mejor del Betis / Foto: Real Betis Balompié

El Sevilla argumenta con posesión, el Betis amenaza con el gol

El juego iba a tirones, por una parte el Sevilla tenía la pelota, pero por otra los verdiblancos lo permitían y salían con peligro a la contra. Hasta dos ocasiones muy claras, obra de Miranda e Isco, tuvieron los visitantes para poner el primero en el marcador, sin embargo, la falta de acierto y un gran Dimitrovic mantenían las tablas en el luminoso del Pizjuán.

Con esto los futbolistas se retiraban del campo, tras un primer acto lleno de ritmo y ocasiones por parte de los de Heliopolis que el Sevilla salvó casi de milagro, una vez más los de Diego Alonso debían ponerse las pilas para mejorar la cara del equipo en la segunda parte.

Ocampos fue el más peligroso vestido de rojiblanco / Foto: Sevilla FC

2º Parte: El Sevilla mejora ante un Betis que mostró demasiado respeto

La sensación de que el Betis merecía ir por delante era unánime, y como en Londres, Diego Alonso no movió ficha en el descanso para aportar soluciones al angustioso juego de sus muchachos. En el banquillo rival el "ingeniero" Pellegrini tampoco reconfiguro su once de inicio por lo que serían los mismos 22 futbolistas inauguraran la segunda parte.

Arañazos que empiezan a hacer daño

A la tropa de Nervión no le quedó otra que salir a combatir en la segunda mitad con las mismas armas, pero al contrario que en la primera estas parecían ligeramente más afiladas. Los hispalenses se sentían algo mejor mientras que los muchachos de Pellegrini no cambiaban su idea de ceder la pelota para buscar contragolpes. Esta pasividad verdiblanca supuso el único lastre para los del Villamarín que pudieron aspirar a más; a pesar de todo el equipo de las trece barras suponía una gran amenaza cada vez que armaba juego, sobre todo gracias a su eterno as en la manga: Isco Alarcón.

Gol merecido cuando menos se podía esperar

Como se suele decir popularmente "A todo cerdo le llega su San Martín" y a pesar de estar cuajando algunos momentos de buen juego al Betis le bastó con un centro por la derecha servido por Bellerín para que Ayoze Pérez en el 72, metiese la puntera, tras un catastrófico despeje del portero, para desatar la alegría entre los 600 aficionados desplazados hasta el Pizjuán.

Ayoze Pérez fue el autor de un gol que se resistió de más / Foto: Real Betis Balompié

Malas gestiones que pueden reavivar muertos

Los heliopolitanos lo tenían; a falta de un cuarto de hora y con un Sevilla tocado y casi hundido, parecía que por fin podrían celebrar un triunfo fuera del Villamarín ante el eterno rival. No obstante, la decisión de volver a ceder la posesión a los contrarios y esperar atrás fue el único error que cometieron los verdiblancos. Con el manicomio de Nervión convertido en una Iglesia un día de misa, solo un zurriagazo inalcanzable por Vieites nacido de las botas de Iván Rakitic pudo animar la situación, tan solo 7 minutos después de la diana verdiblanca, para hacer creer que después de todo era posible llevarse el gato al agua.

El cuero se introduce en la red a pesar de la estirada de Vieites / Foto: Sevilla FC

Minutos de locura para finiquitar una tarde trepidante

A partir del tanto del futbolista croata el choque se convirtió en un cúmulo de vaivenes que pudieron acabar de lado de ambos equipos. Finalmente, todas las amenazas no acabaron por materializarse, y por 26º vez Sevilla y Betis firmaron tablas en un duelo que no contentó a nadie.

Conclusión: El Sevilla de Diego Alonso asusta para mal

A pesar de la reacción y conseguir sacar un punto, frente a un Betis que siendo superior permitió la igualada; las ideas de Diego Alonso distan mucho de convencer a la grada de Nervión que despidió con música de viento a los suyos por la mala imagen dada desde la llegada del preparador uruguayo. No se sabe lo que ocurrirá durante el parón, pero lo que sí está claro es que la llegada del ex de Pachuca, Rayados, entre otros; no ha hecho más que embarrar más a un equipo que cada vez es menos reconocible.