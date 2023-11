FC Barcelona: parón y cuenta nueva

El F.C Barcelona lleva evidenciando síntomas de una crisis futbolística más de un mes de competición, la cual estuvo a un penalti de volver a significar un pinchazo en la tarde de este domingo, en el partido disputado frente al Deportivo Alavés en el Olímpico de Montjuic, en el que se volvieron a sumar tres puntos, pero mostrando una fragilidad defensiva más que preocupante, una inoperancia en el centro del campo para generar fútbol y una delantera estéril, sin desborde, capacidad para poner en problemas a la defensa rival y cuyo único recurso era colgar balones al área una y otra vez.

Desde las goleadas al Real Betis y al Royal Antwerp en Montjuic, allá por mediados de septiembre, nada de lo que se ha visto en el terreno de juego es lo que un equipo con tanto potencial y en el que se ha invertido tanto trabajo a nivel directiva y dinero procedente de hipotecar al club con el objetivo de poder confeccionar una plantilla que de una vez por todas pudiese aspirar alto desde la marcha de Messi hace ya tres años debería mostrar.

La preocupación en Can Barça va incrementando a medida que se suceden los partidos tanto de liga como de Champions y el equipo no hace más que descubrir todas sus debilidades, no solo a nivel defensivo sino que también a la hora de generar peligro real a los rivales. Para explicar el mal momento del equipo hay que profundizar en las claves más importantes.

Una defensa irreconocible

El Shaktar marca gol | Foto: FC Barcelona

El equipo que la temporada pasada levantó el ansiado título de liga, salvo la dificultad en muchos tramos de la temporada para hacer goles, nada tiene que ver con el equipo que se está viendo en el inicio de la presente temporada. La solidez defensiva y la capacidad de sumar porterías a cero del equipo que ganó la liga, se ha evaporado por completo. Los trece goles que ha encajado el equipo en estas trece primeras jornadas de campeonato liguero no se encajaron la temporada pasada hasta la jornada trigésimo cuarta.

Este evidente bajón del nivel defensivo no se debe asociar a la línea defensiva y al portero, que por otra parte están mostrando en general, un buen estado de forma, sino que más bien hay que mirar al bloque, a la manera de funcionar del equipo como conjunto. Y la principal razón y diferencia con respeto a la temporada pasada que puede explicar el bajón defensivo, es la presión alta, un concepto primordial en el famoso “ADN Barça”.

La presión alta, que si es efectiva y organizada supone que el poco tiempo que el equipo no cuente con la posesión del balón durante un partido, tampoco se le deje circular y encontrar espacios al rival mediante la misma, propiciando en la mayoría de ocasiones la recuperación en campo rival y la capacidad de elaborar desde un punto de partida mucho más comprometido y sin permitir que el rival se organice, encontrando mucho más espacio para causar daño.

El equipo no está presionando bien, y en el estilo de juego que propone Xavi,esto es un problema, y mucho más grave de lo que se piensa. Jugadores como Lewandowski, por el evidente bajón físico, causa de la edad o Joao Félix, que a pesar de que con el balón ha desempeñado un buen papel en varios partidos de lo que va de temporada, no está mostrando el compromiso que un equipo como el Barcelona necesita a la hora de morder arriba y acompañar al equipo, ya que la presión alta, si se convierte en una presión individualizada, se vuelve totalmente estéril, y no hace otra cosa que desestructurar al equipo y crear desajustes en cadena los cuales propician un porcentaje de ocasiones y llegadas con peligro de prácticamente todos los rivales, más que preocupante.

Un centro del campo sin fútbol

El equipo necesita a De Jong | Foto: FC Barcelona

Más allá de los problemas defensivos y la dificultad para recuperar el balón con rapidez, el conjunto catalán, tampoco está funcionado con el balón en los pies, a la hora de generar fútbol. Cierto es que el accidentado inicio de temporada con respecto a las numerosas bajas, sobre todo en el medio campo, está obligando al técnico de Terrasa a alinear un 11, que en muchas ocasiones difiere hasta en cinco o más jugadores de lo que se podría considerar el “once de gala” que saldría de inicio en el caso de tener a toda la plantilla disponible. Pero si hay una baja que el equipo está echando realmente en falta, esa es la del holandés Frenkie De Jong.

Tras la marcha al fútbol estadounidense de Sergio Busquets y el no fichaje de un pivote de garantías, con cualidades para ser titular en un equipo como el Barcelona, todo el peso de una posición tan importante en el fútbol moderno y que proporciona el equilibrio, restando en cierta manera responsabilidad defensiva a los interiores, permitiendo así que se centren en generar peligro más cerca de las inmediaciones del área, conectando con los delanteros, recae en Frenkie. Pero desafortunadamente hace más de mes y medio, cayó lesionado en el partido frente al Celta del Vigo en el Lluís Companys, casualmente, partido desde el cuál el equipo no ha levantado cabeza.

La lesión de De Jong ha obligado a Xavi a llevar a cabo numerosas pruebas para confeccionar un medio del campo lo más competitivo posible, pero la también crucial baja de Pedri, y el pobre nivel de Oriol Romeu y la irregularidad de Gundogan, están imposibilitando que el equipo lleve a cabo un juego correspondiente al que debería verse acorde a las altas expectativas que se tenían antes del inicio de la campaña.

Tan solo el buen momento del joven Gavi y la irrupción del onubense Fermín López en el once titular, fruto de las ya comentadas bajas, han permitido al equipo sacar adelante, con dificultades, algunos partidos que en condiciones normales, supondrían un mero trámite. La vuelta de Pedri y de Frenkie tras el parón hacen pensar a los culés, que el equipo volverá a funcionar y dejará atrás esta lamentable racha de juego y resultados, aunque no solo con alinear a los jugadores en el campo todo comenzará a fluir, sino que ahora es donde Xavi debe demostrar que realmente es un entrenador capacitado para marcar una época en Barcelona, a base de trabajo, sacrificio y sacar el máximo de una plantilla de estrellas, que por otra parte, está diseñada al pie de la letra en función de lo que el entrenador catalán exigió a su directiva el pasado verano.

El gol escasea en Can Barça

Lewandowski acaba de superar su peor racha | Foto: FCB

Cuando algo va mal en un equipo, normalmente se produce una reacción en cadena, que afecta a todo lo demás, y en el caso del Barcelona no ha sido diferente.

El F.C Barcelona, a lo largo de su historia no se ha caracterizado precisamente por ser un equipo sólido defensivamente, basando su juego en concederle pocas ocasiones al rival y aprovechar las tuyas, como grandes equipos de la historia de este deporte si que han hecho, consiguiendo infinidad de éxitos y títulos, sino que aunque el rival pudiese hacer goles, el potencial ofensivo era tal, que resultaba imposible que prácticamente ningún equipo del mundo pudiese hacerle frente.

El fútbol alegre, llamativo, ofensivo, aquel por el que un aficionado al fútbol, estaría dispuesto a pagar una entrada, es el que se ha desarrollado en la ciudad condal bajo el mando de la inmensa mayoría de entrenadores que se han ido sucediendo en el banquillo blaugrana, con jugadores que quedarán grabados para eternidad en los libros de historia del fútbol. Desde Ladislao Kubala, pasando por Cruyff, Romario, Ronaldinho, Neymar, Messi y un largo etcétera de emblemáticos astros del firmamento futbolístico los cuales hacían que valiese la pena ver un partido del Barcelona.

Hoy en día, desde la marcha de Leo Messi, el aficionado culé no ha vuelto a presenciar uno de aquellos fenómenos que resuelven un partido por su talento individual. Han pasado numerosos delanteros, por los cuales de han pagado descabelladas sumas de dinero, pero que por una razón u otra no han terminado de funcionar.

La prueba de esto la tenemos en las cifras de los delanteros en las últimas temporadas, donde en una sola ocasión, se ha superado la veintena de goles gracias a Lewandowski, que para colmo, esta temporada su nivel ha caído drásticamente. Un equipo casi sin alternativas, dependiente de la inspiración de un adolescente que debería militar en el juvenil o de cazar uno de los innumerables centros que se suceden como única solución en este Barça decadente y sin ideas.