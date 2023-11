Resumen del Real Madrid Castilla en lo que va de temporada

El Real Madrid Castilla acabó la temporada 22/23 jugando un partido ante el Eldense, para ver quien era finalmente el ascendido a Segunda División. Este año necesitan dar más de sí mismos para alcanzar ese objetivo ya que los de Raúl González se sitúan en el medio de la tabla, en el puesto 10 con 17 puntos.

Actualmente es el Castellón el equipo que lidera la clasificación con 31 puntos. En la jornada 7 ambos conjuntos se enfrentaron y los de la Comunidad Valenciana fueron muy superiores a los blancos llegando a marcar 4 goles frente al único que fue capaz de anotar el Real Madrid. Aun así no está muy lejos de entrar en los puestos de ascenso ya que este lo marca el Intercity Sant Joan y únicamente le separan 4 puntos.

En lo que va de temporada, el Castilla ha ganado 4 encuentros, empatado 5 y perdido 3 en los cuales ha marcado 17 goles y ha encajado 14. Un dato muy curioso es que de esos 12 encuentros, 3 los ha jugado en inferioridad, pero la cosa no queda ahí. En esos 118 minutos, los de Raúl no han encajado ningún gol, es más no han perdido ninguno de esos encuentros. En dos obtuvieron la victoria y en el otro un empate.

Jugadores claves

En cuanto a los jugadores claves, Nico Paz está siendo una pieza indiscutible en el equipo. Es el máximo goleador del conjunto blanco con 6 tantos, cifra a la que además suma una asistencia. En este ranking le siguen Gonzalo García con cuatro tantos y Álvaro Rodríguez con tres.

Jornada 13 de Primera Federación

El próximo partido que el equipo disputará en la competición española será frente al Algeciras. Un encuentro ante el sexto de la categoría que acumula tres jornadas sin ganar. El momento perfecto para que los blancos recorten puntos al equipo andaluz y se sitúen más cerca de esos primeros cinco puestos. Partido que están preparando junto al primer equipo en este parón de selecciones.