Previa Real Madrid - As Mónaco: un duelo de altura

Vuelve la Euroliga, esas noches donde lo imposible se hace posible, donde la afición vive noches que nunca olvidará. Hoy, se enfrentan dos de los grandes en el panorama baloncestístico europeo, un duelo que mucha gente llevaba esperando. Los focos, la afición y el ruido en el Wizink Center harán que esta noche vivamos uno de los mejores partidos que se puedan ver de baloncesto.

Partidazo en el Wizink Center



El Wizink Center será el escenario sobre el que el Real Madrid y el AS Mónaco se verán las caras este jueves a las 20:45 para disputar la jornada correspondiente de Euroliga, que determinará si el conjunto merengue mantiene el liderato o el club francés escala hasta los tres mejores de la competición. El pabellón de la capital, acogerá a ambos equipos, que lo dejarán todo en la pista para poder llevarse la victoria y continuar soñando con levantar el ansiado trofeo.

Centrados en la Euroliga

Dejando apartadas las competiciones ligueras, el club merengue y el francés podrán soñar por todo lo alto para poder seguir jugando la competición que todos quieren jugar en Europa, la Euroliga. Esta competición despierta todo tipo de sentimientos, hay quienes sueñan aun con ganarla y otros ya piensan en levantar el trofeo de nuevo. Todo jugador europeo sueña de pequeño con noches como esta y con algún día poder decir que ganó esta competición.

Un AS Mónaco con gran ambición



El AS Mónaco llega con una gran plantilla, con jugadores de renombre como el ex-NBA Kemba Walker o el americano Mike James, dos estadounidenses que han revolucionado Europa. Con cuatro victorias en los últimos seis partidos, los Saša Obradović llegan con una buena dinámica a la capital española. Habiendo promediado veinte puntos por partido la pasada campaña en la NBA, el flamante fichaje del AS Mónaco, Kemba Walker, llega a Europa para conquistar no solo Francia, sino también la Euroliga. No nos olvidemos del otro estadounidense del club francés, Mike James ha demostrado ser uno de los mejores tiradores de toda Europa, siendo una gran amenaza desde la línea de tres puntos por lo que el Real Madrid deberá dar un plus en defensa y neutralizar a este jugador.

A defender el liderato en casa



Los de Chus Mateo llegan a este encuentro con seis victorias en los últimos seis partidos, es decir, líderes. Esta racha positiva se extiende hasta los últimos dieciocho partidos, donde ha salido invicto. Saldrán a defender el liderato y dejarán todo en la pista. De los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos clubes, el Real Madrid ha salido victorioso en tres de ellos. Con las estadísticas a su favor, el conjunto merengue no baja la guardia y no se confía, sabedor del talento del AS Mónaco.

Temporada 23-24

El conjunto monegasco ha comenzado la temporada con una media de 84.7 puntos de media a favor, es decir, un equipo anotador. Tercero en la clasificación, sus máximos anotadores promedian 17 y 12.2 puntos. A pesar de no contar con un balance positivo frente a al Real Madrid, los franceses irán con todo y a por todo en el Wizink Center para llevarse la victoria.

El Real Madrid promedia 91.4 puntos y con jugadores como Musa quien promedia 13.6 y Campazzo 13.1, los merengues tienen una artillería y seguro que el perímetro va a jugar un papel importante. Con buenas sensaciones y buenos resultados, la afición no espera otro resultado que no sea una victoria.

Rueda de prensa del Real Madrid



Chus Mateo y Walter Tavares acudieron a rueda de prensa antes del partido del Real Madrid-Mónaco correspondiente a la novena jornada de la Euroliga (jueves, 20:45 h; #Vamos). El entrenador español se pronunció sobre lo que piensa acerca del rival : “El Mónaco es otro equipo físico, de mucho talento individual y mucha capacidad de desborde. Tiene jugadores con mucha experiencia y nosotros tendremos que jugar con energía. Una energía que tuvimos que emplear en el partido de Bilbao y de Valencia, dos equipos que nos han exigido mucho a nivel físico pero que hemos sido capaces de doblegar con mucho esfuerzo. Y tenemos que dar continuidad a ese esfuerzo porque es la clave de que llevemos una buena dinámica”.

Con respecto a que se juegue la Euroliga en el Wizink Center, Chus Mateo dijo lo siguiente: “Es muy bonita la comunión que hay entre el equipo y nuestra afición. No podemos fallarles y esperamos otra vez que nos echen una mano. Vamos a necesitar su ayuda porque nos vamos a enfrentar a un equipo muy bueno y los necesitamos”.

Convocatorias



El Real Madrid tiene a su disposición toda la plantilla con excepción de Ndiaye, ya que se le ha diagnosticado una fractura de los huesos propios de la nariz. Pendiente de evolución.

Por parte del AS Mónaco, viajan todos los jugadores incluyendo Kemba Walker y el "francotirador" Mike James. Con todos a su disposición irán a por la victoria en el Wizink.