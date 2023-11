Gerard tiene una sed insaciable de goles

Gerard Moreno es un delantero referencia en la liga española, ya que en 852 minutos, lleva 8 goles, y todo eso con una lesión que arrastra consigo. Estas estadísticas, son de un gol cada 106 minutos aproximadamente, o dicho de otra manera, 0.73 goles por partido.

No está nada mal, ya que está segundo en la lista de pichchis por detrás de Bellingham, que tiene un coeficiente de 0.91 goles por partido. También le persigue el francés Griezmann, empatado a goles con el catalán. Sin embargo Antoine, tiene un porcentaje de 0.67 goles por partido, ya que ha jugado 1 encuentro más que Gerard, y ha anotado los mismos tantos.

Gerard Moreno celebrando tras anotarle un gol al deportivo Alavés.

"Nos fastidia mucho estar donde estamos"

El de Santa Perpètua de Mogoda, dio una conferencia ante los medios donde comentó diversos temas que rodean a su persona y a su equipo.

"Nosotros tenemos la máxima responsabilidad porque hemos cambiado ya de entrenador dos veces. En otras ocasiones ya he dicho que tenemos mucha responsabilidad pero también muchas ganas de revertir la situación. Nos fastidia mucho estar donde estamos pero con el cambio de entrenador estoy seguro que iremos hacia arriba porque veo a la gente con muchas ganas de revertir la situación. Estoy tranquilo en el sentido de que todos queremos lo mismo".

"Hacía mucho tiempo que no me encontraba así. No tanto por los goles ni por el juego, sobre todo por las sensaciones, por verme bien físicamente. Era mi primer objetivo para poder desarrollar todo lo que puedo ofrecer al equipo. Las cifras están ahí pero la principal preocupación de todos es la situación del equipo. Estoy seguro que si entre todos lo sacamos al final las sensaciones y las cifras de todos los jugadores van a subir. Físicamente me estoy encontrando bien después de dos años duros, esperamos que siga así y seguiré trabajando para poder ayudar en todo lo que pueda al equipo". Comentó sobre su comodidad dentro del campo.

Reencuentro con Marcelino

Si miramos atrás, Gerard Moreno se asentó en el Villarreal con el técnico asturiano al cargo. Él le dio la oportunidad de brillar tras estar cedido en el Mallorca, y el jugador se lo devolvió 16 goles entre todas las competiciones.

Este regreso del entrenador, anuncia también un posible regreso del 4-4-2 característico del míster español. Así que Gerard compartirá delantera con Sorloth.