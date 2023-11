Previa Valencia vs Celta: puntuar para sobrevivir

Vuelve el fútbol de clubes. Vuelve el Celta y el Valencia. Vuelve LaLiga EA Sports. Mestalla acogerá el sábado un partido de dos equipos necesitados, aunque por contextos distintos. Los locales buscan seguir acercándose a los puestos europeos, algo inesperado por la parroquia valencianista. Mientras tanto, los celestes necesitan ganar para poder salir del decenso.

Un equipo competidor que no encuentra la suerte

El Celta no termina de arrancar, vive cada partido con un guión parecido, el equipo empieza dominando el encuentro, se adelantan en el marcador, el rival les empata, y acaban perdiendo el partido a partir del minuto 80, a raíz de algún error defensivo o arbitral, que destruyen todo el trabajo realizado en ese partido, se podría decir que los partidos del Real Club Celta son como “El día de la marmota”.

La afición sabe que el equipo juega bien, pero le sigue faltando algo a Rafa Benítez que hace que el equipo no pueda mantener un resultado en todo el partido. Lo que más llama la atención de la estrategia de Benítez a los aficionados, es su manera de gestionar los cambios y el cansancio de los jugadores a lo largo de los 90 minutos y el tiempo añadido, ya que el entrenador madrileño no es partidario de hacer más de 2 o 3 cambios a lo largo del partido, ( al contrario que el resto de entrenadores de LaLiga) y tampoco varía mucho su once, debido a esa estrategia los jugadores están más fatigados y les cuesta más aguantar el partido entero sobre el terreno de juego.

Algunos aficionados no están contentos con Benítez, ya que no hace debutar a los canteranos del club, que son, fueron, y serán la esencia del Celta, y los que suelen levantar al equipo en situaciones como la que está pasando el club vigués.

Paterna al rescate

Un equipo de mínimos, como es el Valencia estos últimos años, está consiguiendo alcanzar cuotas muy importantes. Son 9 a solo 4 puntos de los puestos europeos.

Baraja está sacando un rendimiento muy bueno a su plantilla, plagada de canteranos. Jugadores como Javi Guerra, Diego López o Fran Pérez, están echándose el equipo a la espalda cuando, hace tan sólo un año, eran jugadores del Valencia Mestalla. Además, a ellos se le unen los pequeños fichajes que puede hacer el Valencia. Pepelu, llegado desde el Levante, está siendo otra figura clave para que el 4-4-2 del Pipo Baraja este siendo efectivo. En punta de ataque, Hugo Duro, con 6 goles, está siendo la punta de lanza de los blanquinegros.

Varios jugadores del Valencia festejando un gol / @valenciacf en X

Historial de encuentros

El Valencia es un rival muy duro para el Celta, en los últimos 4 años los celestes solo han podido conseguir 3 puntos de 24 que se han jugado en liga. Es sin ninguna duda uno de los rivales que más le cuesta al conjunto Vigués. Esa única victoria que han cosechado en estos 4 años, fue en Balaidos, pero el ambiente con el que se encuentran los de Benítez es diferente al de ese momento, ya que juegan en Mestalla, lugar donde el Celta no gana desde la temporada 2015/2016, el conjunto olívico se tendrá que agarrar a la mágia del fútbol, que consigue lo imposible, para poder sacar una victoria y salir del descenso en Mestalla.

Ruedas de prensa

El Pipo Baraja compadeció ante los medios antes del partido ante el Celta. Aseguró que Diakhaby vuelve a estar disponible para este encuentro pero que Marí no entra aún en convocatoria. Sobre el rival, comentó "es un equipo que juega bien, que llega al área, que tiene ocasiones, que defiende bien. Es un equipo muy definido". Y, como todos los rivales de los celestes, dijo que "no tienen los puntos que se merecen. Ha habido situaciones que les hizo perder puntos en los minutos finales". Aun así, insiste en "va a ser un partido muy difícil".

Por su parte, Benítez también hizo acto de presencia y respondió las preguntas de los medios. "Quiero que el equipo siga siendo competitivo, que el equipo no baje la cabeza", aseguró Benítez. Sobre el rival comentó su nueva situación, "esa gente joven les está dando energía y les ha salido bien". El técnico madrileño ha hablado también sobre su equipo, comento que los internacionales ya pudieron entrenar todos con el grupo y ha destacado a Tasos Douvikas "ha entrenado muy bien, me da tranquilidad. Williot trabaja bien. Vamos a ver si podemos darles esa opción".

El Once De Benítez frente al Valencia CF

Empezando por la portería, no se esperan cambios respecto al partido frente al Athletic de Bilbao. El portero titular ahora mismo es Vicente Guaita, en este momento está en buena forma y tanto el equipo como el entrenador están contentos con su rendimiento actual. Es un portero experimentado y que aun mantiene una buena forma física, mientras tanto, Iván Villar, tendrá que volver a ganarse el puesto que perdió frente al Atlético de Madrid, con un fallo garrafal que hizo que el equipo sufriese la derrota más dura de esta temporada.

En defensa está la reincorporación de Mihailo Ristic, que vuelve después de una lesión que lo mantuvo fuera del terreno de juego varias jornadas. Pero dada la buena situación de Manu Sánchez, Benítez tendrá que tomar una decisión difícil.

En cuanto a la pareja de centrales, no se esperan cambios, es probable que el técnico madrileño repita la dupla Starfelt-Unai, a pesar de que Starfelt demostró un nivel más bajo de lo normal en el partido frente al Athletic, Unai, en cambio se volvió a mostrar fuerte, después de generarle fuertes dudas al celtismo en los primeros partidos de liga, en el banquillo estará Carlos Dominguez, ya que Joseph Aidoo se encuentra lesionado de gravedad.

Por la banda derecha volveremos a ver a Kevin Vázquez, ya que Mingueza, desde la llegada de Benítez, suele ejercer un papel más ofensivo.

Fotografía de Rafa Benítez frente al Real Madrid// Fuente: Diario As

En el centro del campo, volverá Renato Tapia después de ver una tarjeta roja frente al Sevilla que hizo que se perdiese el partido en Bilbao.

Todavía no se sabe quien ocupará la banda derecha, si Mingueza, que viene de asistir a Iago Aspas en Bilbao, pero que cometió a su vez, un penalti que le hizo perder al Celta un punto muy importante, o por otro lado Carles Pérez que se ha recuperado por completo de su lesión, pero necesita minutos para volver a adaptarse. Volviendo al centro del campo, el otro hueco que queda, acompañando a Renato Tapia, estará entre Hugo Sotelo, canterano con algún partido en primera, y que ha demostrado buen nivel, Luca de la Torre, que empezó la temporada siendo titular pero que poco a poco ha perdido protagonismo, o Fran Beltrán, que en la temporada pasada estuvo a muy buen nivel, pero esta temporada no termina de arrancar.

La última posición en el medio del campo es, la banda izquierda, aquí no hay duda de que será ocupada por el marfileño Jonathan Bamba, que ha sido titular en todos los partidos de esta temporada, y que mantiene un buen nivel.

En cuanto a la delantera, los aficionados del Celta siguen esperando una novedad, y quieren que Benítez salga con Larsen-Douvikas y Aspas como segundo delantero, Benítez siempre ha tenido la posibilidad de probarlo pero nunca lo ha hecho. Lo mas normal es que salga la dupla Aspas-Larsen, y que entre Tasos Douvikas en la segunda parte como recambio del noruego Jorgen Strand Larsen.

El once de Baraja para enfrentar al Celta

Bajo su tradicional 4-2-3-1, Baraja alineará a Mamardashvili en la portería. En línea de 4, Paulista será titular y su pareja se discutirá entre Mosquera y, el ya recuperado, Diakhaby con Correia y Gayá en los laterales.

Para el centro del campo, Javi Guerra y Pepelu son fijos en el doble pivote. Fran Pérez y Sergi Canós serán las alas de este Valencia con Diego López descolgado y más libre por el frente de ataque. Hugo Duro será la punta de lanza elegida para hacer los goles.