El Alavés juega con un Granada sin mostrar mejora y queda en tela de juicio

El Granada volvió a mostrar sus costuras tras el parón de selecciones. Sin capacidad de mejora, en Mendizorroza los de Paco López se vieron superados por un Alavés que maniató y supo jugar con las dificultades de los nazaríes para poder llevarse los tres puntos en disputa, dejando a un rival directo sin capacidad de reacción, bloqueado y mostrando una pobre imagen que pone la lupa directa sobre el míster y plantel granadino.

Alavés y Granada se medían en la noche de este viernes para abrir la jornada decimocuarta de LaLiga. Con el estreno de los balones de invierno, el partido se presagiaba vibrante e intenso dada la magnitud del choque: dos ascendidos que quieren tomar aire con la zona de abajo. En dinámicas distintas, tantos uno como otros iban a pelear con sangre y sudor por el motín.

Los locales llegaban después de empatar contra Osasuna (2-2) en liga antes del parón de selecciones. Con una plantilla bastante reformada, el cuadro babazorro también es uno de los recién ascendidos esta campaña, aunque muestra una solidez mucho mayor en ambas áreas. Será llamativo el reencuentro de Samu Omorodion con su exequipo, con el que debutó en Primera.

Por su parte, el conjunto rojiblanco llegaba a la cita tras haber empatado ante el Getafe en la última cita liguera (1-1), sirviéndoles para sumar siete puntos en el casillero que les mantienen en la parte honda de la clasificación. Sin conocer la victoria desde finales de agosto, los de Paco López esperaban reencontrarse con el triunfo en dicha fecha, donde tendrían que pelear sin uno de sus mayores baluartes y más diferenciador: Bryan Zaragoza.

Gran versión de los babazorros ante un cuadro nazarí bloqueado

El partido arrancó como se esperaba: igualado. Ambos conjuntos tuvieron un gran flujo de juego durante los primeros compases, compaginándose entre estos la voz mayor con diferentes jugadas y acercamientos bastantes débiles. Estaba siendo muy eléctrico, ya que intensidad precisamente no escaseó en este inicio.

Había mucho mormo en la previa al encuentro por el reencuentro de Samu Omorodion con el Granada. El delantero, dotado y con galones, no le tembló el pulso, que al llegar a los diez primeros minutos del duelo definió con una parabola que le puso Luis Rioja en la boca del área chica (1-0), aunque parecía haber tocado justo después Torrente hacia su portería sin querer. Se adelantaron los babazorros con un Samu en estado de gracia que aprovechó este contragolpe bastante eficaz que reflejaba la superioridad con balón de los locales y la fragilidad de los nazaríes a la hora de replegar y cortar dicha acción.

Samu celebrando el primer tanto con su afición | Foto: LaLiga.

El choque continuó bastante parejo tras el gol, aunque el Alavés parecía que daba una imagen más seria y compacta, sobre todo en campo rival. Los granadinos intentaban salir jugando y combinando con sus referentes arriba, pero la merma atrás hacia que el castillo no pudiera tener unas bases sólidas. Peleaban y se mostraban muy guerrilleros, pero no les era suficiente. No eran capaces de tener una claridad evidente arriba los de Paco López.

Cuando más parecía que los rojiblancos estaban dando un pasito adelante, los vascos soltaron otra estocada que puso más tierra de por medio llegando al ecuador. Quizás demasiado castigo para lo visto, pero era inevitable que podía llegar dada la capacidad de finalización de un Abde Rebbach (2-0) que puso el balón pegado al palo lejano de André Ferreira con una rosquita dentro del área. De nuevo, un contragolpe con muchas mermas de los visitantes que les acaba saliendo muy caro.

El Granada se marchaba a vestuarios con una sensación rara, notándose no tan inferior como el resultado reflejaba, pero sí con discrepancias y errores groseros en momentos concretos que le llevaron a esto. Sumado a la poca capacidad de creación y transformación, los granadinos se iban con un bloqueo que los babazorros se desquitaron en el inicio y que les llevó con comodidad hasta el ecuador.

Abde Rebbach celebrando en la cámara el tanto | Foto: LaLiga.

Sin opción de cambio

El Alavés no puso el freno en el inicio de la segunda parte. No estaba dejando opción a un Granada incapaz y que se veía muy por debajo de su rival. No fue otro que Samu. De nuevo, el exnazarí aprovechó una asistencia de Luis Rioja para que, con la testa y superando a su marca, dirigiera el balón como quiso hacia la meta rival dentro de la zona chica (3-0).

No cambió poco el partido en el descanso. El Granada se veía superado y no tenía opción de generar y crear algo diferente ante un Alavés que aprovechaba los robos rivales para llegar con facilidad y mostrar sus fuerzas. Los andaluces se veían planos y sin capacidad de reacción. Ya se había visto en otros partidos esta situación.

El Granada continuó sin poder explotar los recursos que podía trabajar. El Alavés no daba intención, completando un encuentro donde se potenciaban los errores visitantes y se reforzaba la imagen de unos babazorros que no estaban pasando mucho sufrimiento durante el segundo tramo de juego.

Los rojiblancos intentaron maquillar el resultado desde los once metros. Diédhiou rescató un penalti en los arañazos finales del encuentro que derivó en el único tanto del Granada, transformado por Uzuni, que engañó a Sivera mandando el balón hacia el otro costado del que se venció este (3-1).

Los de Paco López quedaron muy cuestionados por la imagen y el resultado, y la figura del técnico quedó más que nunca señalada dada la magnitud del partido, manteniéndose en descenso con siete puntos. Tuvieron opción de entrar en el partido con el gol de Uzuni, pero fue demasiado tarde y con un rival ya en reserva. Asimismo, el Alavés tomó un colchón de aire necesario que lo aupó hacia arriba con quince puntos, mostrando la solidez y sus virtudes como equipo.

Ficha Técnica

Alavés: Antonio Sivera, Gorosabel, Aqbar, Rafa Marín, Javi López, Antonio Blanco, Ander Guevara (Benavidez 68’), Rebbach (Álex Sola 68’), Jon Guridi (Ianis Hagi 74’), Luis Rioja (Tenaglia 90’) y Samu Omorodion (Kike García 75’).

Granada CF: André Ferreira, Manafá (Ricard Sánchez 79’), Ignasi Miquel, Raúl Torrente, Carlos Neva, Gonzalo Villar (Sergio Ruíz 62’), Gerard Gumabu, Óscar Melendo (Shon Weismann 79’), Álvaro Carreras (Antonio Puertas 62’), Lucas Boyé (Famara Diédhioy 62’) y Myrto Uzuni.

Goles: 1-0, Torrente (P.P); 2-0, Abde Rebbach; 3-0, Samu Omorodion; 3-1, Uzuni (P).

Árbitro: Alberola Rojas (comité manchego). Ha amonestado a Guevara por parte local y a Gonzalo Villar, Boyé en el otro cuadro.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Primera División. Choque celebrado en Mendizorroza.