Medina ya prepara con el Granada CF el partido contra el Madrid

El Granada CF ha hecho oficial esta misma tarde la llegada del nuevo entrenador, Alexander Medina. El uruguayo será presentado este martes por la tarde, 28 de noviembre, ante los medios. Desde este lunes ya prepara el partido de la próxima jornada en la que viajará a la capital para enfrentarse al actual líder de la Liga EA Sports, el Real Madrid.

Esta tarde ha sido el primer entrenamiento del nuevo técnico y para estrenarse lo ha hecho en el Nuevo Los Cármenes. Para lo que queda de semana y hasta llegar al partido el equipo entrenará en la Ciudad Deportiva.

La dura realidad

Es una realidad que el primer encuentro que va a dirigir va a ser difícil porque se enfrenta a un grande del fútbol y además un equipo que llega en muy buena forma a pesar de las bajas. Un equipo en el que con la ausencia del portero Kepa Arrizabalaga, Lunin está siendo impecable y con la de Vinicius Junior, Rodrygo se echa el equipo a la espalda.

Medina para su estreno con el Granada recupera a la perla del equipo nazarí, Bryan Zaragoza. El malagueño se perdió el encuentro de la jornada 14 ante el Alavés por acumulación de tarjetas.

Con quien no podrá contar el uruguayo es con Jesús Vallejo que no sale del bucle de lesiones en el que entró antes de que diese comienzo la temporada y no va a poder enfrentarse a su exequipo. Quien tampoco va a poder jugar estar es Miguel Rubio, que sufre una esguince de grado II en el tobillo derecho.

El nuevo entrenador tiene un objetivo claro, mantener al equipo en Primera División. Ahora es algo que todo el mundo ve muy difícil ya que el Granada se encuentra en penúltima posición con siete puntos tras haber obtenido únicamente una victoria y cuatro empates.

Nuevos retos

Lo que ahora necesita este equipo, con el cambio de aires en el banquillo, es la llegada de caras nuevas en el mercado de invierno que aporten solidez en la defensa, frescura en el centro y acierto en la delantera, todo lo que le falta al Granada.

El cese de Paco López y la llegada de Medina han sido los primeros pasos del también nuevo director deportivo Matteo Tognozzi, pero este no puede confiarse en que el nuevo entrenador es la solución. Aún le queda mucho camino por recorrer y mucho que demostrar de aquí a enero.