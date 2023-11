El Real Valladolid lanzará la consulta del escudo esta semana

Habemus consulta. David Espinar, Director del Gabinete de Presidencia y Portavoz Institucional del Real Valladolid, ha anunciado en una rueda de prensa que esta semana se producirá la ansiada consulta para saber si los aficionados quieren o no cambiar el escudo.

¿Cuándo será?

La votación tendrá lugar entre el 30 de noviembre a las 10:00 horas y el 1 de diciembre a las 20:00 horas. Durante estas 34 horas estará habilitada la votación telemática para todos los abonados, en el portal blanquivioleta de la página web del club.

Los resultados se conocerán un par de horas después del horario de finalización de la votación, cuando el notario levante el acta.

¿Quién podrá votar?

Todos los abonados con derecho a asiento del club. 21.949 personas podrán votar el jueves y viernes. Los pequeabonos no podrán votar porque no tienen derecho a asiento.

¿Cuál será la pregunta?

"¿Es imprescindible volver al escudo anterior?" En sencillas palabras, si quieres que vuelva el anterior escudo, vota que si. Quieres el nuevo, vota que no.

¿Cuántos votos tiene que tener el si?

Debe darse la mayoría del censo electoral más un voto. Vendrían a ser 10.976 votos para que saliese el antiguo escudo. El cambio tendría efecto a partir del 1 de julio de 2024.

Tras la explicación de como será la consulta, David Espinar habló sobre que el club no puede "interpretar el sentido de alguien que no vota", en sentido de que puede haber gente que no acuda a la consulta porque "a lo mejor no les interesa este proceso electoral y también hay que respetarlas".

A la pregunta de si los abonados del club de baloncesto podrán votar, la respuesta es no: "Nosotros tenemos un convenio de colaboración, pero hay una sociedad que es el Club de Baloncesto Ciudad de Valladolid y otra que es el Real Valladolid Club de Fútbol y, por tanto, al ser un tema interno del Real Valladolid CF, se estima que otra empresa no pueden participar".