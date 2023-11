Y dos semanas después, sigue moribundo

Han pasado dos semanas exactas desde la última vez que el balón rodó para el Sevilla Fútbol Club. Dos semanas donde existían esperanzas de un cambio. Un cambio que no ha llegado. Han pasado 14 días desde el anterior encuentro del equipo sevillano, pero no pasan por ellos el tiempo. Siguen en las mismas, con las mismas carencias, con la misma falta de actitud, con la misma fragilidad en portería y las mismas dudas. Y tras esto hay una pregunta, ¿Cuál es el fallo? ¿Diego Alonso? Su once hoy no era para recibir un gol al minuto tres y firmar un encuentro donde han sido muy inferior. Los cuatro capitanes se hallaban sobre el verde, pero no había nadie que hiciese espabilar al equipo. ¿La directiva? No sé si alguien considerará esto, pero si debo dar mi perspectiva, no creo que una directiva u otra influya en que hoy el equipo no haya salido a morder. Influirá en otras cosas, pero no en esto.

La situación en sí no se entiende, el equipo que tienen los de Nervión no es ni mucho menos para dar la imagen mostrada esta temporada. El año pasado la creencia general era que la plantilla era cortita. Y razón no les faltaba a los que lo pensaban, pues es cierto que la temporada pasada la defensa no era ni la sombra que la de años anteriores, sumado a una delantera con ausencia goleadora. Sin embargo, este año no se puede achacar a eso. Sin ir más lejos, contra la Real Sociedad el Sevilla se ha plantado en defensa con Jesús Navas, Badé, Sergio Ramos y Pedrosa. Mirando uno por uno, no se puede decir que sea mala defensa. Y arriba, el delantero centro ha anotado su octavo gol este año, pese al estado del equipo. El equipo, mirando uno a uno, no es ni de lejos para vivir la situación que están viviendo los rojiblancos. Cierto es que Marko Dmitrovic no está aportando cosas positivas al equipo. De hecho, está dando más fallos que aciertos.

Desde el principio hundidos

Los sevillistas tenían la ilusión de ver a otro Sevilla hoy en el Reale Arena. Pero el Sevilla demostró desde muy al principio, concretamente desde el minuto tres, que no, que la cosa no había cambiado. Una falta peligrosa (por la posición, no por el peligro que llevaba el disparo como tal) acabó llegando a portería y Marko Dmitrovic tomó la peor de las peores decisiones posibles. Despejó pero en vez de hacia fuera, como se debe hacer en esos casos, hacia abajo, a la vez que perdía el equilibrio, lo que dio lugar a que el balón impactase en el pie del cancerbero y acabase en el interior de la portería. Se adelantaban los locales gracias a un grave fallo del guardameta sevillista que cada día que pasa se pone más en duda su figura.

Soumaré en la primera mitad del partido | Foto: Sevilla FC

Los primeros 45 minutos seguían, con un Sevilla lejos de ofrecer una buena versión de si mismo. El centro del campo estaba muy neutralizado por unos talentosos Zubimendi y Mikel Merino, que se comieron al medio campo visitante. Fernando Reges está mermado físicamente y le cuesta llevar el ritmo de competitividad que exige un encuentro como este. No daba señales de vida los de Diego Alonso y la Real Sociedad lo aprovechó. En concreto Umar Sadiq, que se dio cuenta de la pasividad del Sevilla para robar el balón y la débil portería que tienen. Tras un rato merodeando en el que la defensa visitante pudo hacer algo más que no fuese recular, el delantero realista chutó desde fuera del área y metió un golazo. Un gol que, sin quitarle merito al trallazo anotado, fue permitido por los sevillistas, pues en las múltiples ocasiones en las que pudieron incordiar al delantero, en ninguna lo hizo y le dejó chutar cómodamente.

Si no se marca no se juega

Digno de estudio es la actitud del plantel nervionense últimamente. Porque no es la primera vez que esperan a que alguna ocasión aislada entre para empezar a competir. Le pasó contra el Cádiz, contra el Celta de Vigo, también contra el Betis y hoy no iba a ser menos. Solo que hoy no le ha dado para más que un gol. Pasada la media hora de partido, un centro de Adriá Pedrosa, que es de los poquitos que muestran carácter, llegó al experto en remates aéreos, Youssef En Nesyri, que logró rematar al fondo de la red. A partir de ahí, el Sevilla empezó a proponer algo más. Casi consecutivamente al gol tuvo el autor del tanto el empate en sus pies, que el larguero rechazó y no pudo acabar entrando. Tuvo más en los pies de otros como Januzaj que dejó en evidencia por qué no disputa prácticamente ningún minuto y consiguió que la Real sufriese por los tres puntos.

Fernando Reges al inicio del segundo tiempo | Foto: Sevilla FC

Una acción innecesaria de Ramos acabó siendo segunda amarilla para posteriormente ser revisada y decidir que fuese roja directa. Para agravarlo aún más, Jesús Navas recibía su primera roja directa de su carrera (a los 38 años) por protestar, y el Sevilla se quedó con nulas opciones de un empate. Pero, pese a este desenlace, el Sevilla pre gol y post gol es otro distinto. ¿Acaso no son capaces de salir al césped así? ¿Qué les impide competir desde el segundo uno? ¿Qué les falta? Actitud, motivación y mente ganadora. Entre otras carencias, esas tres se encuentran. El conjunto sevillano este año no empieza a competir hasta que no anotan. Ni siquiera encajar les hace espabilar, pues varias veces van ya donde reciben un gol y lejos de reaccionar encajan otro, como hoy. Y a veces han metido un tanto para recortar distancias, han despertado y han rascado un punto. Pero de eso no se vive porque tampoco sale siempre y hoy no ha sido así. El Sevilla ha caído derrotado por primera vez en liga con Diego Alonso mereciendo la derrota, y sin lograr dar explicación a por qué solo compiten cuando quieren.

Diego Alonso al finalizar el encuentro contra la Real Sociedad | Foto: Sevilla FC

A los aficionados sevillistas les cuesta cada vez más creer en que la situación se revierta. Ni se hable en confiar en el técnico uruguayo, a quien ya más de uno han sentenciado y le han hecho la cruz. Era un buen día para dar un golpe sobre la mesa y hablar en el campo, decir que estas dos semanas han sido de utilidad y que el Sevilla no está muerto. Y nunca jamás hay que dar por muerto a los de Nervión, pero lo cierto es que está moribundo. Los aficionados están ahí, alentando y acompañando hasta el fin del mundo para que salgan de esa sufrida situación, pero el equipo no da signos vitales. La paciencia se acaba y las balas del equipo para levantar la situación también. El lado positivo es que tienen partidos por delante de categoría para tener un impulso anímico. El lado negativo... Que quedan partidos por delante vitales y donde pinchar duele el doble. Todo o nada.

Dmitrovic se mete en más líos

Marko Dmitrovic desde que empezó la temporada está ofreciendo un bajo nivel. Lo de hoy ha sido una muestra más. El primer gol era uno de los goles más evitables que ha encajado. Su forma tan blanda de tratar de despejar la pelota no es la primera vez que le pasa factura. Hoy su mala toma de decisiones le ha llevado una vez más a ser señalado. El segundo no fue el mayor culpable aunque su colocación tampoco es la mejor, otro de los puntos débiles del serbio. De nuevo ha quedado su imagen muy tocada tras este partido.

Marko Dmitrovic en el partido frente la Real Sociedad | Foto: Gettyimages

Youssef En Nesyri, el de siempre

Es de los más criticados siempre. Siempre se le juzga por su definición con los pies. Pero siempre está ahí, incluso en el peor momento del equipo. Y necesita poco, sobre todo si es de cabeza, para sumar goles al equipo. El de el Reale Arena ha sido su gol número ocho en la presente temporada. Estuvo además cerca de sumar el noveno a su cuenta y el empate para su equipo, pero no tuvo suerte. Pero es de los pocos del equipo que no se puede criticar, no sólo por lo que aporta sino también por su incuestionable actitud.

Youssef En Nesyri celebrando su gol frente la Real Sociedad | Foto: Gettyimages

Sergio Ramos debe ser más exigido

El papel de Sergio Ramos en el club puede ser muy importante. Pero la cuestión es que sigue siendo eso, un "puede ser", porque aún no lo es. O al menos no tanto, pues su nivel es decente, pero se le debe exigir más. Está cometiendo fallos que está lastrando al equipo. Hoy se gana su expulsión, con una primera amarilla donde para una contra y posteriormente una segunda que fue rectificada a roja directa. Una expulsión muy justa, por unas acciones muy torpes que vuelven a empañar totalmente el partido del camero.

Sergio Ramos recibiendo la roja directa | Foto: Gettyimages

El entrenador sevillista es de todos el más cuestionado. Su falta de experiencia en Europa hacía dudar sobre él a la gran mayoría de aficionados sevillistas, y los resultados hasta ahora solo hacen crecer las críticas por su contrato con la entidad. Algunos lo señalan como el mayor culpable de esto pero ya se sabe cómo es el fútbol, que la solución sencilla siempre es mirar al banquillo. Lo cierto es que errores tiene, como todos, pero la alineación que saca no es ni mucho menos una alineación para salir tan mal como en esta jornada. Los cambios si son mas... extraños. El hecho de que Adnan Januzaj jugase cuando no ha demostrado nada, o la salida de Soumaré por Oliver Torres siendo el francés un gran pivote y muy necesario por la falta de físico de otros como Fernando, cuesta creer el por qué de un cambio así. Aún así hay que ser justos, el extremeño no hizo mal partido. Y si le preguntasen al escritor de este artículo que piensa, diría que no es cuestión de entrenador, que va más allá.

Diego Alonso dirigiendo al Sevilla contra la Real Sociedad | Foto: Gettyimages

Pedrosa sigue a lo suyo

El nivel del catalán ha vuelto a ser muy alto. Ha dado la asistencia del gol pero podría haber dado unas cuantas más. Su suplencia al inicio de la era Diego Alonso era inexplicable, pero sobre el terreno de juego ha hablado el lateral y ha mandado a Marcos Acuña de nuevo al banquillo, igual que hizo con Mendilibar. Hoy estuvo en zona defensiva y ofensiva, muy presente y siendo de los que más actitud demostraban en el campo. Es clave para lograr que el equipo salga desde el minuto uno a competir porque es de los pocos que así lo hace.

Pedrosa en el partido ante la Real Sociedad | Foto: Gettyimages

Gattoni y Nianzou... ¿ Por qué no?

Fede Gattoni y Tanguy Nianzou son dos jugadores que no tienen mucho protagonismo. El argentino de hecho, fue convocado contra el Valencia en la primera jornada y no volvió a una convocatoria sevillista muchas semanas después. Le tocaba semana sí y semana también ver los partidos desde su casa. Pese a ello, ninguna mala cara y siempre trabajando como el que más, algo que a la afición le ha gustado mucho. El francés, por su parte, hizo una gran pretemporada, con un salto físico y un mejor nivel defensivo, sin tantas inseguridades. Pero una lesión le ha tenido al margen hasta ahora que ha vuelto.

Tanguy Nianzou sacando el balón en una acción defensiva | Foto: Gettyimages

Ambos jugadores han salido hoy y no han dejado malas sensaciones, al contrario. El ex del San Lorenzo ha mostrado seriedad atrás y fuerte al corte, sin miedo y con dureza. El francés buena salida de balón y colocación, aunque aún con algunos detalles con pulir. Pero ambos, muy jóvenes, tienen un gran potencial y sobre todo ganas de demostrar lo que valen. Eso, tal y como está el equipo, es muy válido. De las pocas cosas positivas hoy, los sevillistas pueden ilusionarse con ambos defensas.