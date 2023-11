El Villarreal recupera sensaciones comandado por Marcelino y Morales

La vuelta de Marcelino al Villarreal CF parece un soplo de aire fresco a un club en el que las dudas de juego y resultados eran cada vez mayores.

El técnico asturiano cogió las riendas de un equipo con poco carácter y débil defensivamente, y en pocos días ya se ven detalles de un equipo con mayor intensidad, con identidad y que cree en sacar los partidos adelante.

Con la zona de Europa todavía muy lejos, los amarillos quieren seguir encontrando sensaciones y porque no, hacer un buen papel tanto en la Copa del Rey como en la UEFA Europa League.

Marcelino dirigiendo el primer partido de liga ante Osasuna

Marcelino en modo remontada

El debut en Copa no fue como se esperaba pero supieron reaccionar y con un doblete de José Luis Morales (uno en los 90 minutos y otro en la prórroga) se imponían al Zamora y avanzaban a siguiente ronda.

En este caso, en su partido de liga, la sensación iba a ser otra. Pese a un inicio de partido dubitativo, supieron aguantar y sobrepasaron al Osasuna con tres goles de Morales.

Liderados por el ‘Comandante’

Una de las grandes noticias para los de Vila-real es el reencuentro de Morales con el gol. Apenas en dos partidos, y aprovechando la baja de Sorloth, el ‘Comandante’ suma 5 goles.

El delantero del submarino ha sabido sacar el máximo partido a los minutos con Marcelino con dos goles ante el Zamora y un ‘hat-trick’ ante el Osasuna, minutos y goles que no llegaban con otros técnicos en el banquillo groguet.

El 'Comandante' Morales celbarndo uno de sus tres goles. Fuente Villarreal CF

En el primer partido del preparador de Asturias en casa, el equipo supo aguantar y en la segunda parte fue cuando llegaron los tres zarpazos de Morales. El primero solo tuvo que empujar el regalo de Gerard Moreno, el segundo, tras un control en el centro del campo, deja sentados a los defensas del equipo navarro y con una galopada define el uno contra uno. Y el tercero, con varios amagos dentro del área golpea al palo largo y sentenció el partido.

Recuperar la solidez en defensa

El submarino parece haber encontrado al entrenador perfecto. Tras un inicio de temporada con dudas en cuanto a identidad en el juego y con pasividad en defensa, Marcelino ha llegado para revolucionarlo todo y construir un equipo que fundamente su juego en una defensa sólida.

El conjunto amarillo supo ante los navarros aguantar en defensa durante toda la primera parte donde no pudieron ser superiores, remarcando también la actuación del guardameta local Filip Jorgensen que mantuvo la portería a cero hasta el descanso. En el segundo tiempo las cosas cambiarían y el ataque del Villarreal supo encontrar los espacios y efectividad de cara a puerta.

Volver al acierto de cara a gol

Tras una primera parte donde CA Osasuna pudo haberse puesto por delante y volver a dejar dudas en La Cerámica, el Villarreal supo aguantar y tras el paso por vestuarios salieron reforzados a una segunda mitad donde serían superiores, como reflejó el resultado final.

De cara a puerta, como reflejan los números de Gerard Moreno y Alexander Sorloth, no se estaba haciendo mal, pero para un equipo con las exigencias del Villarreal se le pide mucho más en ataque, no solo a sus delanteros, si no a la segunda línea que también debe contribuir con goles y asistencias.

Mirando a Europa

Tras el debut de Marcelino García Toral en Copa del Rey y en LaLiga, ambos con victoria, el técnico asturiano quiere debutar este jueves en Europa League con el mismo resultado.

El jueves a las 21.00 horas los amarillos reciben en La Cerámica al Panathinaikos, con sed de revancha por la derrota de la primera jornada de Europa League en Atenas. Una victoria les deja matemáticamente clasificados, y con un partido todavía por disputarse contra el Maccabi Haifa.