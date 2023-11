Morales comanda el Villarreal

Morales se ha asentado en el once, pegando un golpe sobre la mesa. La falta de protagonismo le volvía a vincular con el Levante, donde podría salir en enero. Pero la llegada de Marcelino, y su gran actuación dándole el triunfo al Villarreal en Copa, y en liga ante Osasuna con tres goles, hacen que el submarino amarillo vuelva a contar con el jugador.

Al técnico groguet le gusta la manera de jugar de José Luis, es rápido y corre al espacio. A pesar de sus 36 años, el jugador entrena a un gran nivel, y esto ha propiciado una confianza enorme del asturiano en él.

Gol de Morales ante el conjunto rojillo.

A Marcelino le preguntaron por Morales en el post-partido

El técnico habló del delantero en la rueda de prensa: "Yo no resucito a nadie, es un futbolista que venía de jugar muy poquito, pero a los delanteros los goles siempre les cambian el ánimo, les dan seguridad. Los 2 goles en Zamora le vienen de perlas.

Marcelino analizó la situación del Villarreal en casa : "No era del todo consciente de que suponía los números tan malos que tenía el equipo en casa y hoy en el primer tiempo pues he comprobado in situ que esto era así, que fuimos un equipo muy diferente hasta que nos adelantamos en el marcador de lo que fuimos después. Es una cuestión de trabajar, de creer que son buenos futbolistas. Siempre las derrotas te generan una desconfianza grave."

El comandante celebrando un gol de los 3 que anotó el pasado domingo.

El técnico también comentó algunos aspectos del encuentro

"Los datos que hasta ahora el Villarreal tiene en casa son difíciles de explicar, pero eso es una mochila que hoy me dio la sensación, desde el campo, que pesaba muchos, muchos quilos. Bueno, haber ganado en casa, creo que es un buen y positivo punto de partida".

"Morales es un jugador que vive del gol y llevaba mucho tiempo sin meter. Además, sin participar. El otro día mete dos y creo que todo cambia y hoy metió un primer gol muy sencillo, en el que Gerard fue generoso y luego metió dos auténticos golazos."