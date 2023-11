João 'cancela' al Porto

Las individualidades de João Cancelo e Iñaki Peña han salvado otro partido dubitativo de los pupilos de Xavi. El portero ha tenido que intervenir en varias ocasiones ante las continuas ofensivas de los portugueses. João Cancelo ha sido el MVP del partido, participando en la mayoría de ocasiones del FC Barcelona.

El once

Xavi presentaba el equipo de gala para medirse al Porto de Conceiçao. Iñaki Peña suplía a un lesionado Ter Stegen que aún no se ha recuperado de sus problemas de lumbalgia. Iñigo y Koundé guardaban la zaga, mientras que Cancelo, a pierna cambiada, y Araújo formaban los laterales. Un recuperado De Jong partía en medio campo junto a Gundogan y Pedri. En ataque, João Félix y Raphinha en las bandas y Lewandowski en punta.

El partido arrancaba con una presión muy alta por parte de los dos equipos. Nadie tenía el control del partido, no había medio campo. Muchas dudas en la salida de balón de los azulgranas han generado varias ocasiones del Porto. Cancelo tenía la primera para el Barcelona después de un buen disparo desde la frontal que se marchaba cerca del primer palo de Diogo Costa. En el 20', una buena pasada de Iñigo Martínez, que vio como Raphinha no se acabó de creer que podía rematar, pudo suponer el primero para los locales. A partir de ahí, el Porto empezó a atacar y la defensa azulgrana intentaba taponar los tiros de Taremi o Galeno, hasta que en el 29' Pepê marcaba. Dos rechaces de Iñaki Peña no fueron suficientes para evitar el gol visitante. El Barça no tardó ni un minuto a reaccionar y una gran jugada individual de Cancelo volvió a igualar el encuentro. Raphinha tuvo la remontada en un error garrafal en salida de Diogo Costa, que terminaba con un disparo buscando el primer palo del brasileño.

En la segunda mitad, el Barça salía más activado y en la primera acción del partido, João Félix mandó un "trallazo" al travesaño. El portugués no estaba teniendo su mejor partido y en la segunda despertó. En el 57', un pase magistral de su compatriota João, le permitió avanzar al Barça en el marcador. 2 meses después, el delantero portugués pudo cortar su mala racha de caras a puerta. Fue sustituido en el 74' por Ferran Torres. El Barça estaba más cómodo e intentaba tener el partido controlado, pero buscaba el tercero. Raphinha tuvo varias ocasiones para cerrar el encuentro. Intentó una chilena, después de un gran envío de Gundogan, que desvió el portero del Porto. El equipo visitante no dejó de intentarlo hasta el final, pero el segundo portero azulgrana fue un muro para los "Dragones". Daniele Orsato, el colegiado del partido, señaló el final y certificó la victoria azulgrana.

Lewandowski, desaparecido

El delantero polaco no está pasando por su mejor momento. No le salió nada, perdió muchos balones, falló controles, aparentemente fáciles para un jugador de su nivel. Incluso recriminó a sus compañeros acciones en las que él fallaba. A pesar de eso, Xavi no sustituyó al "killer" azulgrana. Lleva un gol en esta Champions, hecho al que no nos tiene acostumbrados en estos últimos años.

Clasificados

Con esta victoria frente al Porto, el Barça accede a los Octavos de Final. Shakhtar y Porto se jugarán el segundo puesto en el feudo portugués, mientras que el Amberes está eliminado de la máxima competición europea.