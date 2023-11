Dani Carvajal: "El objetivo es quedar primeros de grupo"

Carvajal ha sido el jugador del Real Madrid que ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido de Champions contra el Nápoles.

"Me encuentro muy bien de confianza"

El lateral derecho madridista ha hablado sobre su estado de forma: “A nivel de estadísticas está saliendo todo de cara. Estoy aportando mucho al equipo. Me encuentro muy bien de confianza y focalizado para el partido de mañana que es contra un buen rival. El objetivo es quedar primeros de grupo”.

"Que haya tantas lesiones no es normal"

Dani Carvajal ha dado su opinión acerca del calendario y la cantidad de partidos: “Está claro que para un jugador de élite, que juega en uno de los principales equipos de Europa y con su selección, es muy exigente. Con el nuevo Mundial de Clubes no vamos a tener veranos libres. Estoy de acuerdo con el míster de que son muchos partidos. Que haya tantas lesiones no es normal. Tanto viaje, rivales... estar al cien por cien cada tres días es complicado. Los jugadores tenemos la potestad de poder hacer algo. No todos los jugadores tienen tantos partidos. Es un tema bastante complejo” ha explicado el madridista.

Brahim y Carvajal durante el entrenamiento. Fuente: realmadrid.com

En relación a este tema, también ha hablado sobre las lesiones: “No es algo bueno el tener tantas lesiones. Cuando hay lesionados se abre la puerta para otros que no tienen tantos minutos. Les llega y tienen que estar preparados. A veces esto une un poco más. Ojalá que todos puedan ayudar” ha dicho el lateral.

"Yo renovaría a Ancelotti mañana mismo"

Carvajal también ha sido preguntado por su relación con Ancelotti: “Cuando empecé era un desconocido para él y caí de pie con él. No para de reinventarse, de analizar sus partidos. Por mí que se quede todos los años que se quiera quedar. Hay pocos entrenadores que puedan hacerlo mejor que Carlo en el Real Madrid. Yo le renovaría mañana mismo. Sabe que si no se gana nada, cae su cabeza y la de algunos jugadores” ha comentado el madrileño.

"Lunin nos ha ayudado muchísimo"

El jugador blanco también ha analizado la situación de Lunin y de los canteranos: “Las bajas hacen que haya oportunidades para estos chavales. La cantera del Madrid es la mejor del mundo. Veo a los jóvenes preparados. Además, creo que Lunin es un profesional como la copa de un pino. Es introvertido, pero quiero felicitarle. Nos ha ayudado muchísimo. Lo que importa es el equipo y nos ha ayudado mucho. Todas las veces que ha jugado lo ha hecho muy bien”.

"Rodrygo sabe que esto es el Real Madrid"

Por último, Carvajal ha hablado sobre el rendimiento de Rodrygo: “Rodrygo sabe que esto es el Real Madrid, que estás tres partidos sin marcar y te llueven las críticas. Cuando está en racha, el equipo lo nota y ojalá siga así. Me alegro que se haya sacado la presión de los goles”.