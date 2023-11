Una Real Sociedad nuevamente dominante en el electrizante empate frente al RB Salzburg

En un emocionante enfrentamiento en el Reale Arena, la Real Sociedad volvió a sumar en la prestiogiosa UEFA Champions League después de un empate 0-0 contra el Red Bull Salzburg el pasado 29 de noviembre. Aunque el marcador permaneció sin cambios, las estadísticas cuentan nuevamente la historia de la dominación del conjunto Txuri-urdin en el terreno de juego. Hechos a los cuales han acostumbrado a sus aficionados desde principios de la actual temporada.

Imagen de los 34.419 aficionados de la Real durante el encuentro | Imagen vía X: @RealSociedad

Alvaro Odriozola, destacó que ha sido: "Un empate a cero, las ocasiones no han entrado, mereciamos ganar pero contentos estamos, sobretodo los que no solemos jugar habitualmente. Quiero felicitar al equipo, es unna pena que no hayamos ganado pero ahora debemos seguir y ahora ir a Milan a buscar ese primer puesto" además, se mostró: "Muy orgulloso del equipo, hemos hecho una fase de grupos inapelable, estamos ahora en octavos, peleando el primer puesto con el Inter. Estamos contentos, tenemos otra batalla en tres días, ahora hay que seguir con esta gran forma que tenemos" recalcó.

Los grandes números

Las estadísticas revelan un claro dominio de la Real Sociedad durante todo el partido. Con 21 tiros a favor y solo 4 para el Red Bull Salzburg, la ofensiva donostiarra conformada principalmente por Mikel Oyarzabal y Mohamed-Ali Cho mantuvo la presión desde el inicio del encuentro hasta el pitido final. De esos 21 tiros, 7 fueron a la portería protegida por Alexander Schlager, mientras que el Salzburg solo logró un intento directo.

La posesión del balón también favoreció ampliamente a los locales, con un asombroso 71% en comparación con el 29% del RB Salzburg. Este control se tradujo en un juego de pases magistral, con 603 pases precisos por parte de los anfitriones, en contraste con los 255 de los visitantes y una precisión del 85% frente al 67%. Números asombrosos que se deben gracias al gran trabajo realizado por jugadores como Martin Zubimendi, quien tras finalizar el partido fue nombrado como el mejor jugador del encuentro.

Líderes de Europa

A pesar del empate, la Real sigue liderando el Grupo D con 11 puntos, resultado de 3 victorias y 2 empates. Han anotado 7 goles y solo han recibido 2, demostrando su fortaleza tanto en ataque como en defensa. El Inter se mantiene en la segunda posición, compartiendo estadísticas similares con el conjunto vasco pero con una diferencia en la diferencia de goles. La competencia por el liderato del grupo promete mantener a los aficionados al borde de sus asientos en la última jornada que será disputada en el Giuseppe Meazza el próximo martes 12 de diciembre.

En el lado contrario, el Red Bull Salzburg se sitúa en la tercera posición con 4 puntos, destacando su resistencia en la competición a pesar de las derrotas. Mientras tanto, el Benfica cierra la tabla sin victorias y solo 1 punto. Estos de igual manera, se enfrentarán para decidir qué equipo se irá a jugar la UEFA Europa League desde enero.

Este empate no solo reafirma el avance de la Real Sociedad, sino que también destaca su desempeño sólido en la escena europea. Los aficionados esperan con entusiasmo ver cómo el equipo aprovechará esta experiencia en los desafíos venideros de la UEFA Champions League.

Imanol Alguacil, ha mencionado que se encuentra: "Contento por el gran trabajo del equipo a pesar de los muchos cambios en la alineación. Los chavales no se han resentido y han hecho lo que hacen habitualmente hasta el final. No hemos acertado pero lo hemos intentado hasta el minuto 94, lo unico malo es que no pudimos estar acertados de cara a porteria. Es un partido más sin perder en la Champions pero ahora debemos de enfocarnos en el partido en Milán para ese primer puesto pero sin dejar de descuidar el importante encuentro contra Osasuna este fin de semana."