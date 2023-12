Un Granada desaparecido en ataque en el Bernabeú

El Granada CF se fue con las manos vacías del Santiago Bernabeú, donde perdió por 2-0. Sin embargo, evitó una goleada sonrojante ante el líder de LaLiga. El dato preocupante es que Lunin no tuvo que realizar ninguna parada, puesto que el Granada no tiró a puerta en todo el encuentro. La última vez que el Granada no tiró entre los tres palos en LaLiga fue el día de la destitución de Robert Moreno. El Granada cayó ante el Valencia por 3-1 en la jornada 27 de la temporada 21-22.

No es habitual que el Real Madrid consiga terminar el partido sin recibir tiros a puerta. Es la octava vez que ocurre desde la temporada 2021-22. La última vez fue en la jornada 12 de esta liga, en el empate a cero entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Dice mucho de la superioridad del Madrid en casa esta temporada. Los nazaríes consiguieron realizar algunas llegadas de cierto peligro, pero sin encontrar puerta.

Por otro lado, los blancos no pudieron estar más cómodos. Lo avalan estos números: el 94% de los pases del Real Madrid tuvieron éxito. Los de Chamartín no conseguían tanto acierto en el pase desde la victoria por 0-3 al Elche la temporada pasada. Es poco común que se consigan estos números, dice mucho del poco frente que hizo el Granada en el encuentro.

Otro dato esclarecedor de lo poco que incomodó el Granada al Madrid es que los blancos realizaron 765 pases. No sucedía desde la jornada 34 de la temporada pasada, cuando el Real Madrid consiguió 769 ante el Getafe. En aquella ocasión, los de Ancelotti vencieron por 1-0 en el Bernabeú. Todos estos datos son de @juanmaironman en la red social X.

Por último, curiosamente, el Granada consiguió ante el Madrid el mejor porcentaje de acierto de pase de toda la temporada. Un 83% de acierto. Es decir, el Real Madrid no tuvo la necesidad de presionar al Granada para robarle el balón.