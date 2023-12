Imanol Alguacil: “Creo que hemos hecho un gran partido y hemos sido superiores”

Osasuna y Real Sociedad (1-1) nos brindaron anoche un gran partido de fútbol, con goles, ocasiones, paradas y, por desgracia, lesionados. En clave txuri-urdin, el gran damnificado fue Ander Barrenetxea,, que tuvo que abandonar el campo a los 16 minutos de encuentro tras un mal gesto. Las sensaciones eran muy malas, y la gente ya se temía lo peor. Por suerte, las primeras exploraciones han sido positivas, donde se ha descartado que sea una lesión de rodilla. El primer parte médico del Club confirmaba que sufre unas “molestias en el tobillo”, y al final del encuentro, Imanol confirmó que se trata de un “esguince que le tendrá fuera, como mínimo, un par de partidos”.

Satisfecho

En lo deportivo, el patrón de la Real lamentó el no haber conseguido los tres puntos, con la ya famosa frase de “una pena” y afirmando que “hemos hecho un gran partido y hemos sido superiores”. Además, alabó el gran trabajo del equipo, repitiendo varias veces que “hemos sufrido muy poco” y “si alguien merecía la victoria, éramos nosotros”. Como es habitual en el entrenador guipuzcoano, no se olvidó de elogiar a Osasuna, Jagoba y a su afición, dejando claro que “el ambiente del Sadar no nos ha sorprendido, siempre animando y empujando”. También quiso dejar claro que, para él, “ha sido el partido que menos hemos sufrido aquí y no hemos podido conseguir la victoria.

Por otra parte, también tuvo tiempo para dejarnos claro que está “muy contento con el trabajo que está haciendo Sadiq, más allá de estos últimos dos goles”. El técnico de Orio también se mostró muy contento con la vuelta de Tierney y André Silva, aunque deja claro que “aún no están al 100%”.

Con la mirada en Andratx

El siguiente objetivo de la Real Sociedad es poder eliminar al Andratx en Copa para seguir pasando eliminatorias. Imanol también tuvo tiempo para comentar que “el objetivo es ganar y pasar la eliminatoria, y aunque sea un equipo menor, va a ser difícil, como lo fue en Buñol”.