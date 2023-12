Osasuna y Real Sociedad dejan emoción en El Sadar

En una noche vibrante en El Sadar, Osasuna y Real Sociedad se enfrentaron en un duelo que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos hasta el último segundo. El empate 1-1 del pasado 2 de diciembre dejó un sabor agridulce en la boca de los fanáticos, ya que ambos equipos lucharon incansablemente en un encuentro lleno de emoción y momentos destacados.

Imagen del encuentro | Imagen vía: Navarra.com-Okdiario

Imanol Alguacil se ha mostrado un poco frustrado tras decir que: "Una pena porque el equipo ha hecho un gran partido, hemos sido superiores. Lastimosamente en el partido que menos hemos sufrido aquí no hemos sido capaces de llevarnos los tres puntos. Hemos vuelto a jugar a un gran nivel y por eso nos vamos con un sabro agridulce por el empate. Aun así hay que seguir hacia adelante, sacar las cosas positivas y darle un gran valor al esfuerzo de los chicos" por último mencionó sobre el encuentro del miércoles que: "Ahora tenemos un partido por Copa del Rey contra un rival apriori menos complicado, sin embargo nos lo vamos a tomar con la seriedad que se merece y un partido en el cual nuestro objetivo sigue siendo el mismo de todos los encuentros, ganar".

Un encuentro muy disputado

El primer tiempo comenzó con un gol tempranero por parte de Osasuna a los dos minutos del pitido inicial, obra de Moi Gómez. La redonda encontró las redes, sumiendo a los seguidores en un éxtasis de júbilo. El estadio cobró vida con cánticos y celebraciones, creando un ambiente electrizante en El Sadar. Sin embargo, la Real Sociedad respondió con maestría. Aprovechando su calidad técnica y visión táctica, lograron nivelar el marcador antes del descanso gracias a un gol de Umar Sadiq. El gol de la igualdad no solo resaltó la habilidad ofensiva del equipo visitante, sino que también dejó claro que el enfrentamiento estaba lejos de estar decidido.

La segunda mitad fue un torbellino de emociones. Ambos equipos buscaron la ventaja, desatando una serie de ataques y contraataques que mantuvieron a los porteros, Sergio Herrera y Alex Remiro, en constante acción. Sus destacadas intervenciones evitaron que el marcador se moviese, añadiendo un toque de drama al enfrentamiento.

El campo de fútbol de Pamplona fue testigo de una batalla táctica en el centro del campo, donde el control de la pelota y la distribución estratégica fueron clave. Los jugadores exhibieron su destreza técnica en cada regate, y las jugadas elaboradas mantuvieron a la multitud expectante. A pesar de las numerosas oportunidades para ambos lados, el empate persistió hasta el pitido final. La Real presionó en busca de la victoria, pero la defensa sólida de Osasuna resistió, y las ocasiones desaprovechadas dejaron a los visitantes con un solo punto.

El autor del gol del equipo donostiarra, Sadiq ha mencionado que: "No fue un partido facil para nosotros el día de hoy, hemos sido capaces de crear muchas oportunidades contra un equipo muy dificil y en su propio estadio, lastimosamente no pudimos conseguir los 3 puntos hoy pero debemos estar orgullosos por nuestra actuación de esta noche y solo hay que seguir adelante" además ha añadido que: "Me siento muy bien, cada vez nás, la temporada pasada estuve fuera pero en esta ocasión estoy logrando sentirme cada vez mejor y creo que se está viendo reflejado en mi juego".

A futuro

Este resultado tiene implicaciones en la clasificación de LaLiga EA Sports. El equipo Txuri-urdin continúa siendo un contendiente serio, mientras que Los Rojillos demuestran su capacidad para enfrentarse a equipos de alta categoría y salir airosos.

El próximo desafío para la Real se presenta el miércoles 6 de diciembre en la Copa del Rey contra Andratx.