Previa Andratx - Real Sociedad: Una eliminatoria trampa para seguir con la buena dinámica

Se acerca el fin de año, y eso significa que la ansiada Copa del Rey está llegando a las eliminatorias más interesantes e igualadas. Aún estamos en la segunda ronda para los equipos de Primera División, por lo que sus respectivos rivales son, al menos, de dos categorías inferiores. Eso hace años, con el formato de ida y vuelta, era una misión (casi) imposible para los más modestos, pero gracias al gran cambio que introdujo la RFEF, donde las eliminatorias son a partido único y en el campo del equipo de menor categoría, nos permite ver muchas más sorpresas, y eso hace de esta competición algo único.

Sin confiarse

No os voy a engañar, lo lógico es que los más grandes se clasifiquen, pero cuidado, tenemos antecedentes suficientes como para pensar que habrá sorpresas y otros tendrán que sudar la gota gorda para pasar. Uno de ellos puede ser la Real Sociedad, que ha llegado a esta eliminatoria tras ganar por la mínima al CD Buñol, un equipo regional. Los de Imanol están en un buen estado de forma, a pesar de que no pudieron ganar el pasado sábado en El Sadar, por lo que querrán volver a la senda de la victoria rompiendo el sueño del Andratx. Los donostiarras se van a encontrar con el mismo condicionante que se encontraron en Requena, ya que el Campo Municipal de Sa Plana está compuesto de césped artificial, algo que hoy en día los jugadores de élite no están nada acostumbrados.

A pesar de ello, los donostiarras no deben tener demasiados problemas para eliminar a un rival de Segunda RFEF, y parece un partido propicio para dar descanso a los que más están jugando y dar minutos a los menos habituales. Entre ellos, se encuentra André Silva, que aún no ha sido titular con la Real y no juega un partido de inicio desde el 20 de mayo ante el Bayern Múnich. Por ello, lo más lógico es pensar que el técnico de Orio dará minutos tanto a André como al resto de los teóricos suplentes, con la vista puesta en el próximo sábado en el importante partido liguero ante el Villarreal de Marcelino. En cuanto a las bajas, cabe recordar que ni Carlos Fernández ni Ander Barrenetxea podrán disputar el encuentro, este último tras confirmarse que sufre un esguince de tobillo, descartando así una posible lesión (grave) de rodilla.

Ilusión por bandera

Por su parte, el Andratx llega con la ilusión de ese niño antes de abrir los regalos de Navidad, ya que tienen en su mano lograr algo que el año pasado el Sevilla les “arrebató” en la tanda de penaltis, el billete para dieciseisavos. Los de José Contreras llegan a esta eliminatoria tras superar (3-2) al SD Tarazona y ganar al Espanyol B en Liga (2-1), y con el apoyo de los 1.100 aficionados que se esperan, intentarán dar la machada eliminando a todo un equipo de Champions League.

Posibles alineaciones

Real Sociedad,: Marrero, Odriozola, Le Normand, Pacheco, Tierney, Urko, Olasagasti, Turrientes, Cho, André Silva y Oyarzabal.

Andratx: Sabater, Matias, Pela, Kevin, Jaume Miquel, Ordinas, Bonet, Castedo, Llabres, Jaume, Flaqué.