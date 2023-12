Previa Atlético Astorga vs Sevilla FC: Calma mediante la copa

Tanto Laliga EA Sports como la Champions League, de la que ya está eliminado, están siendo un quebradero de cabeza para el Sevilla. En la primera sólo ha ganado dos de 14 partidos y en la segunda, ninguno. Los sevillistas cada fin de semana llegan con el desconcierto de qué ocurrirá en el encuentro, pues les falta esa seguridad y confianza en el equipo que sí tenían otros años y que ahora tratan de encontrar. Para hacerlo, deben ganar cuanto antes para tratar de enlazar una racha positiva que impulse al equipo en todos los sentidos.

La copa les puede servir un poco para eso. El último partido copero de hecho es la única victoria que tiene Diego Alonso como entrenador sevillista. El rival, a priori, es inferior a los rojiblancos, aunque en esta competición confiarse es el mayor error que puede haber pues siendo a partido único, con los equipos de menor categoría de locales y, por supuesto, la ilusión con la que estos salen al campo, si te duermes quizá acabes pagándolo caro. Pero sobre el papel los que actuarán de visitantes tienen un encuentro más cómodo y donde es más claramente superior que el contrincante. Así, se presenta como una oportunidad para dos cosas: ver presencia de algunos que no tienen tantos minutos y de canteranos, y para intentar iniciar esa buena racha que se anhela.

Youssef En Nesyri en el último encuentro liguero | Foto: Gettyimages

Un día único e inolvidable

Para el Astorga, el partido que se le viene será seguramente uno de los más ilusionantes que han vivido hasta la fecha, si no es la que más. La posibilidad que te ofrece este torneo de recibir a un equipo de primera división es muy bonita para equipos humildes que año tras año luchan por un hueco en rondas como estas y que están acostumbrados a jugar contra clubes de categorías más inferiores. Poder acoger a un equipo no sólo de primera, sino que disputa además en Europa, es un orgullo y una recompensa al trabajo bien hecho en rondas previas para un equipo que seguro no se conformará con lo hecho hasta ahora ni con jugar solo el partido, querrá poner en complicaciones a su rival.

El Astorga recibiendo la noticia de quién sería su rival de copa | Foto: @atléticoastorgafc

En busca de un trampolín

El Sevilla viaja hasta Castilla y León después de otra semana sin victorias, eliminado de la máxima competición europea y con la grada frustrada por no sacar de nuevo los tres puntos de ninguna de las maneras. Aún así, en los últimos siete días el juego ha mejorado y de hecho, en el último partido de liga mereció mucho más que su rival pero la suerte y el acierto no estuvieron de lado nervionense. Esta mejoría en cuanto a juego, actitud y sensaciones debe prolongarlo y sobre todo debe dar los resultados que se esperan y que merece pronto. El partido de copa es una buena fecha para lograr esto. Su rival, aunque no sea el más duro que se pueda encontrar, le esperará con ganas de dar el 200% y los visitantes podrán dar comienzo a una racha más positiva que lo que viene ocurriendo y a su vez, dar oportunidades a jugadores con un rol más secundario.

Diego Alonso dando instrucciones a Darío y Manu Bueno en el último partido de copa | Foto: Gettyimages

Estadísticas Atlético Astorga y Sevilla FC 2023

El Atlético Astorga está situado en la 14ª posición en su grupo de tercera división. Tiene además una diferencia de goles negativa de menos dos. Los locales llevan desde el primer día de Noviembre sin ganar un partido, es decir, más de un mes. Suma en este periodo 4 empates y una derrota, por lo que su situación deportiva actual no pasa tampoco por su mejor momento.

El Sevilla FC por su lado tiene que mejorar también sus números esta temporada, pues los datos preocupan para un equipo que debe aspirar a más. En competición doméstica lleva 14 partidos disputados con 20 goles a favor y otros 20 en su contra, con 13 puntos en su marcador personal. En el único partido de copa que ha disputado hasta ahora ganó por tres goles a favor por 0 en contra.