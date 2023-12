Iñaki Peña, el suplente perfecto

El portero suplente es el gran sacrificado de la plantilla de un equipo de fútbol. Más aún cuando el titular es uno de los mejores del mundo. La única opción por la que puede jugar es una lesión o una sanción. En este caso, el FC Barcelona ha anunciado recientemente que Marc André Ter Stegen tendrá que pasar por quirófano, por culpa de unos problemas de espalda, y no volverá a los terrenos de juego hasta 2024.

Ser portero del Barça no es lo mismo que serlo en otro equipo. En Barcelona se requiere un juego de pies de un nivel altísimo y además, detener las pocas ocasiones que va a tener el equipo contrario. El alemán ha destacado por cubrir ambas necesidades a la perfección. De momento, Iñaki Peña está gustando muchísimo.

Inicios

El guardameta de 24 años acaba de cumplir una década en el club de sus sueños. Comenzó su camino en Infantiles, pasando por todas las categorías del fútbol 11 hasta llegar a debutar con el primer equipo el 1 de noviembre de 2022 contra el Viktoria Plzen.

Cómo prácticamente todos los futbolistas, Iñaki empezó en el club de su pueblo, el Alicante CF. En 2009 fichó por el Villarreal CF, equipo con el que participó en una de las competiciones más prestigiosas del fútbol base, el torneo de Arosa, dónde se llevó el MVP.

Una vez cumplidas en Can Barça las temporadas infantiles y cadetes, en 2017 llegó a juveniles. Levantó la UEFA Youth League compartiendo vestuario con jugadores de la altura de Mingueza, Riqui Puig, Miranda, Abel Ruíz o Carles Pérez.

En 2018 debutó con el filial frente al Atlético Baleares. A los 19 años, pudo disputar 21 encuentros con el ahora "Barça Atlètic" y fue 14 partidos convocado con el primer equipo, sin poder disputar ni un minuto.

Fue Ronald Koeman, quien quiso que Peña entrase en la dinámica de la plantilla, siendo el tercer portero, por detrás de Ter Stegen y Neto. En busca de minutos, durante el mercado de invierno se fue cedido al Galatasaray turco hasta final de temporada. Curiosamente, jugó contra el Barça en la eliminatoria de Europa League.

A nivel nacional, Iñaki ha jugado con la Selección sub-19 y sub-21. Con la Rojita consiguió una clasificación para la Eurocopa de 2019.

¿Confiar en él o fichar?

El canterano azulgrana tiene contrato hasta 2026, sabemos que ha disputado competición europea y, además ha estado trabajando en la sombra esperando su oportunidad. Cuando le ha llegado ha cumplido con creces. Prueba de ello son los encuentros frente al Porto o Atlético de Madrid, en la que "salva varios goles", tal y como dijo Xavi en rueda de prensa.

Mundo Deportivo publicó hace unos días que el Barça podía tener en mente a Asenjo o David de Gea. Para mí, sería un error gravísimo no darle la oportunidad a Iñaki Peña. Hay que pensar que Ter Stegen va a volver más pronto que tarde, no es una lesión parecida a la de Courtois. Desde Víctor Valdes, no hemos visto un portero vestido de azulgrana procedente de las inferiores azulgranas. Jordi Masip o Arnau Tenas, son dos jugadores que no tuvieron la oportunidad y han terminado marchándose.

Xavi ve al portero alicantino "sobradamente preparado", por lo que calma los rumores que habían podido salir estas últimas horas. Hay Iñaki para rato.