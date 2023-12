El Athletic se impone al Cayón sin despeinarse

Llegaba el Athletic Club a su duelo copero tras la victoria por goleada el fin de semana en San Mamés frente al Rayo Vallecano. Valverde cambiaba a todo su once y daba minutos a los menos habituales como Muniain, Raúl García y a algún canterano como Unai Gómez o Imanol.

Enfrente tenían al Club Deportivo Cayón, un equipo cántabro modesto, que milita en la Segunda RFEF y que llegaba a este encuentro con ilusión tras eliminar al Elemental Usaria la ronda anterior.

Destacar también que este encuentro no se ha disputado en el estadio Fernando Astobiza de Santa María de Cayón, si no en El Sardinero y el motivo no es otro que la iluminación ya que no dispone el estadio local de medios suficientes para tener la visibilidad pertinente.

Dos goles al descanso que pudieron ser más

Y es que los bilbaínos llevaban la lección aprendida y no querían pasar apuros como ya pasó la eliminatoria anterior en la que el Rubí no se lo puso nada fácil. Salieron apretando los leones desde el primer minuto para intentar encarrilar el partido lo antes posible, y es que para el Athletic la copa no es un trofeo cualquiera.

Salía Villalibre con ganas de reivindicarse como delantero, a pesar de haberse visto superado por Guruzeta en su pugna particular por la titularidad. Yuri muy pronto iba a advertir a los locales, ya en el minuto 5 obligaba a Galnares a emplearse a fondo para mantener la portería a cero. Posteriormente lo intentaban sin suerte Peru Nolaskoain y Adu Ares pero el gol iba a llegar en el minuto 22, el búfalo remataba con la izquierda un rechace para batir al guardameta del Cayón y adelantar a los suyos, aunque apenas lo celebraba por estar atravesando un problema familiar.

El segundo gol iba a llegar muy pronto y es que el colegiado pitaba una mano - inexistente- en el área del central Álvaro Mier, a pesar de que la jugada fue muy protestada por los locales, al no contar con el VAR en estas rondas previas, se señaló la infracción y Villalibre puso el segundo en su cuenta particular cuando corría el minuto 25. Y pudo poner el tercero si llega a entrar un cabezazo que se fue fuera tras un córner botado por Muniain, un Muniain que hoy recuperaba la titularidad y cumplía con creces.

Muniain en un duelo del partido. Foto: Deia

Un Cayón atrevido pero sin suerte

Al comenzar la segunda parte se vio que la charla en el vestuario de Luis Fenández a los suyos surtía efecto y los locales salían a por todas con la intención de recortar distancias y a punto estuvieron de conseguirlo Cagigas le ganaba la espalda a los centrales y se quedaba mano a mano con Julen que se adelantaba en la salida y taponaba muy bien para desbaratar el peligro local.

Tras esa jugada el partido se aletargó y ni unos ni otros parecían llegar a inquietar a su rival en los metros finales, pero el txingurri no se conformaba y a pesar del 0-2 movió el banquillo para sacar a sus pesos pesados, pues no quería pasar apuros y que un gol del Cayón pudiera complicar a los suyos así que sacó a la artillería: los hermanos Williams. También debutó Jauregizar en una noche que seguro no olvidará el joven nacido en Bermeo.

Y es que decir Williams equivale a peligro, aunque un exceso de confianza de Iñaki casi le cuesta el primer gol a los suyos tras una cesión en área propia que pilló a los suyos descolocados, luego fue capaz de enmendar su error y tuvo una oportunidad muy clara de cabeza, pero el que iba a cerrar el marcador era Nico, marcando un gol calcado al que le marcó el sábado al Rayo. Poco más nos dejó el partido que la felicidad de los jugadores del Cayón haciéndose con las camisetas de sus rivales como recuerdo de la noche.

Ficha técnica:

Club Deportivo Cayón: Galnares; Gabi Fernández, Riki Fernández, Álvaro Mier, Álvaro Díez; David Sanz, Turrado( Chilli min 68), Jesús Villar, Marcos Sáez ( Héctor Alonso min 54); Carlos Cagigas ( Dani Salas min 54) y Cañizo.

Athletic Club: Agirrezabala; Beñat Prados, Nolaskoain, Yuri, Imanol; Muniain ( Sancet min 78), Unai Gómez ( Galarreta min 62); Adu Ares ( Jauregizar min 62), Raúl García, ( N. Williams min 73) Berenguer( I. Williams min 73) ; Villalibre.

Goles: 0-1 Villalibre min 21; 0-2 Villalibre min 25; 0-3 Nico Williams min 84.

Árbitro: Iglesias Villanueva ( gallego) amonestó a los locales Turrado y Resines y a Imanol por parte visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a los 32avos de Copa del Rey fue disputado en El Sardinero. A pesar de haber sido declarado de alto riesgo, unos 2000 aficionados visitantes acudieron al choque.