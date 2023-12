Previa Getafe vs Valencia: lucha en la mitad de la tabla

Este sábado 8 de diciembre se verán las caras el Getafe y el Valencia, ambos equipos buscan aumentar puestos en la tabla y sumar puntos para acercarse a sus rivales de los puestos superiores. El Getafe, con 19 puntos, se encuentra en el puesto nueve de la tabla clasificatoria. Con 15 puntos obtenidos en los partidos disputados como equipo local se sitúa como el octavo mejor equipo de LaLiga jugando en casa. Sin embargo, como equipo visitante no se encuentra tan bien, ha ganado cuatro puntos jugando fuera de casa. El cuadro de Bordalás debe salir con garra al encuentro, con el fin de vencer a su rival y poder optar a subir puestos en la tabla clasificatoria.

Por su parte el Valencia se encuentra en el puesto diez, con la misma puntuación que su rival, 19 puntos. Como equipo visitante ha conseguido 13 puntos, colocándose en el Top10 de mejores equipos de LaLiga en las jornadas disputadas hasta ahora. Sin embargo, al igual que a su rival, no se le dan tan bien los encuentros fuera de casa, como visitante han conseguido sumar seis puntos de 24 posibles.

Ambos equipos deberán sacar las garras para intentar abatir a su rival, si quieren seguir sumando puntos y poder aumentar puestos en la tabla clasificatoria. Los dos rivales que se encuentran en la mitad superior de la tabla deben seguir luchando para poder optar a conseguir un puesto entre los primeros de la máxima categoría del fútbol español.

Historial

Ambos rivales se han enfrentado en un total de 41 ocasiones, entre este número se encuentra un total de 13 victorias para el Getafe, nueve empates y 19 victorias para el Valencia.

En las últimas cinco ocasiones en las que se enfrentaron estos dos rivales el Valencia se hizo con dos victorias. Una de estas llegó por la mínima, y la otra llegaba con un contundente 5-1 que dejaba al Valencia con los tres puntos de la victoria. En otras dos ocasiones el Getafe se llevaba la victoria, una de ellas ganaron por tres goles a cero; la segunda victoria de los azulones llegó por la mínima. El encuentro restante fue un empate, donde ninguno de los rivales lograron anotar ningún gol en la portería rival, por lo que el luminoso final marcaba el 0-0.

Getafe jugando ante el Valencia en la temporada pasada // Fuente: LaLiga

¿Cómo llegan?

En los últimos cinco encuentros ambos equipos han obtenido rachas parecidas, donde han tenido altibajos. En los últimos cinco encuentros del Getafe ha obtenido una derrota, un empate y tres victorias. La derrota obtenida fue ante Las Palmas, donde el equipo isleño abatió a los azulones por dos goles a cero. El empate fue ante el Granada, donde ambos rivales lograron anotar un gol en cada portería rival, un partido igualado donde el luminoso marcó el 1-1 al finalizar el encuentro. Los tres encuentros restantes, donde el Getafe conseguía la victoria fue ante el Cádiz, por la mínima, 1-0 finalizó el encuentro a favor de los de Bordalás; en el siguiente encuentro el equipo local abatió al Almería por un gol de diferencia, los azulones ganaban los tres puntos de la victoria por dos goles a uno. El último encuentro victorioso los ganó el Getafe 1-2, este encuentro era correspondiente a la competición de la Copa del Rey, donde el cuadro azulón se enfrentó al Atzeneta, haciéndose así con un puesto en la siguiente eliminatoria de esta competición.

Por su parte, el Valencia trae una racha parecida a la de su rival. En los últimos cinco encuentros ha obtenido dos derrotas, un empate y dos victorias. El empate llegaba en el encuentro ante el Celta, donde ninguno de los dos equipos lograron abatir la portería rival, por lo que finalizó el encuentro con el 0-0 en el luminoso. Las dos derrotas llegaron en el encuentro ante el Real Madrid, por un contundente 5-1, donde los de Rubén Baraja no lograron hacer nada ante los primeros de la tabla. La segunda derrota llegó ante el Girona, los segundos de la clasificación vencieron al Valencia por un gol de diferencia, 2-1. Finalmente, las dos victorias llegaban tras la lucha contra el Granada por la mínima, 1-0, y ante el Arosa tras batirse en duelo en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Este encuentro finalizó con la victoria del Valencia por la mínima, con un gol que llegaba rápido, en el minuto 8 ya el Valencia había anotado el único gol del encuentro.

Ausencias

Ambos equipos cuentan con ausencias que esperemos que no sean importantes para el funcionamiento y la lucha en el partido. El Getafe cuenta con la ausencia de Damián Suárez por acumulación de tarjetas, el mismo caso por el que cuentan con la ausencia de Diego Rico. Otra ausencia por tarjetas es la de Alderete, pero en este caso es debido a una tarjeta roja directa. Por otro lado, cuentan con la ausencia de Enes Ünal por la rotura de ligamento cruzado, por la que se cuenta que no esté en los terrenos de juego hasta finales del mes de enero. Arambarri también estará ausente, pero esta ausencia durará hasta final de la temporada debido a la rotura del ligamento cruzado. Finalmente no contarán con la presencia de Carmona debido a una lesión muscular que hará que su ausencia se alargue hasta finales de este mes de diciembre.

Valencia vs Getafe en la temporada pasada // Fuente: LaLiga

Por otro lado, el Valencia no podrá contar con la participación de José Gaya por una lesión muscular que le mantendrá fuera de los terrenos de juego hasta finales de este mes de diciembre. Por otro lado tampoco contará con André Almeida por una lesión en la espalda, aunque, a diferencia de su compañero, este se encuentra entrenando para preparar su vuelta.

Árbitro del encuentro

El encargado para hacer que se siga una buena línea de juego será Cuadra Fernández, nacido en Madrid, tiene 39 años. El colegiado proveniente del comité Balear debutó en Primera División en el 2018, antes de ello había pitado en Segunda División durante tres temporadas. En la suma de todos sus encuentros arbitrados ha mostrado 490 tarjetas amarillas y 16 cartulinas rojas directas. Ha pitado un total de 40 penaltis. En esta ocasión lo acompañará en el VAR Prieto Iglesias.

Declaraciones

Bordalás: “El futuro es el partido siguiente, tenemos que pensar en el presente, el fútbol va a una gran velocidad”, comentó el técnico azulón.

Ruben Baraja: “El Getafe es un rival incómodo y sabemos que tenemos que hacer un partido de mucho nivel”, comentó el entrenador del Valencia acerca de su próximo rival.

Convocatoria

No se ha publicado convocatoria por parte del Getafe para este encuentro ante el Valencia.

El Valencia tampoco ha publicado convocatoria para el encuentro de esta jornada.

Posible Alineación

La posible alineación del Getafe para el encuentro puede ser: David Soria, Juan Iglesia, Duarte, Álvarez, Angileri, Djené, Maksimovic, Greenwood, Luis Milla, Óscar Rodríguez y Mayoral

El Valencia puede sacar el siguiente once inicial: Mamardashvili, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Mosquera, José Gaya, Pepelu, Javi Guerra, Fran Pérez, Amallah, Diego López y Hugo Duro.