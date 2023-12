Esta es para Aitor

La Real se presentó en casa del Villarreal, con un once reconocible, para jugar el encuentro correspondiente a la jornada 16. Un partido que se llevaron los visitantes gracias, sobre todo, al buen hacer del equipo en el primer tiempo y, más concretamente, en los últimos diez minutos de la primera mitad. Con esta victoria los de Imanol se colocan quintos, a esperas de lo que haga el Athletic Club en su duelo ante el Granada el domingo. La Real quiso homenajear a Aitor Zabaleta, tanto antes como después del encuentro, en el 25 aniversario de su asesinato.

Dominio donostiarra

El conjunto txuri urdin salió al terreno de juego con el único propósito de llevarse los tres puntos para casa. Su intensa presión en la salida de balón del Villarreal incomodaba mucho a los de Marcelino y generó ocasiones para los de Imanol. Jorgensen tuvo que desbaratar dos remates, el primero de Merino y el segundo de Sadiq, en los primeros diez minutos de la contienda. Tras los dos primeros acercamientos realistas le llegó el turno a Morales, que tuvo la oportunidad de adelantar a los suyos, pero la defensa visitante estuvo muy atenta para evitar el gol. Seguían avanzando los minutos y la Real, a pesar de tener el control del balón, no encontraba la manera de generar peligro. Fue entonces cuando Traoré buscó sorprender desde la distancia con un disparo cruzado, sin embargo, su tiro no encontró portería.

La fiesta llegó en los últimos minutos del primer tiempo. Merino remató a la perfección un maravilloso centro desde la esquina de Kubo y Jorgensen, que falló en la salida, no pudo detener el cabezazo del navarro que ponía el 0-1 en el marcador. Tan solo tres minutos después, tras otro corner botado desde la banda derecha, pero esta vez en corto, Zakharyan buscó puerta con un golpeo que salió mordido, pero que se cruzó con el pie de Zubimendi para, finalmente, acabar en el fondo de las mallas. A pesar de la adversa situación, los locales lo siguieron intentando y solo una doble parada de Remiro fue capaz de evitar el 1-2. No contenta con la ventaja, la Real siguió apretando al conjunto groguet, tanto que, tras una recuperación en tres cuartos de campo y un majestuoso taconazo de Merino, Kubo hacía el 0-3 y cumplía la 'ley del ex'.

Kubo y Merino celebran el 0-3 / Foto: Real Sociedad

Reducción de marcha

Con la notable diferencia en el marcador, el conjunto txuri urdin bajó la intensidad en el segundo tiempo. Eso permitió al Villarreal gozar de más posesión de balón y más ocasiones. Sin embargo, los de Marcelino se toparon en todo momento con una férrea defensa que pocas veces permitió que el balón llegara a su guardameta. Cuenca, Gerard Moreno y Baena lo intentaron, pero sus disparos se estrellaron contra la defensa. Lo mismo ocurrió con un disparo de Akhomach, que se quedó solo ante Remiro, pero Traoré fue lo suficientemente rápido como para desviar el tiro del canterano del Barça a corner. Esos fueron los minutos más complicados para la defensa realista.

A partir de ese momento y con la entrada de los suplentes, la Real consiguió contener más a un Villarreal que iba a por todas. Los de Marcelino, de la mano de Gerard Moreno y Alex Baena, intentaban de todas las maneras posibles generar peligro y lo consiguieron, pero les falló la puntería a la hora de la verdad. Puntería que sí tuvo el equipo visitante y que fue suficiente para llevarse los tres puntos de un campo complicado.

Sustituciones

Ambos equipos realizaron cuatro cambios en el encuentro. Imanol se vio obligado a quitar a Brais Méndez en el minuto 30 tras una patada de Capoue en el brazo del gallego, Turrientes entró a sustituirle. Ya en el segundo tiempo Pacheco entro en lugar de Zubeldia a la hora de partido. Sadiq y Zakharyan dejaron sus puestos a Carlos Fernández y Aihen en el minuto 78.

Marcelino buscó darle la vuelta al marcador con la entrada de Akhomach por Altimira en el descanso. A falta de 15 minutos para el final Sorloth entró por Morales para enfrentarse a sus antiguos compañeros. Finalmente, Brereton Díaz y Terrats ingresaron ya en tiempo de descuento.

Amonestados

Melero López sacó solo tres tarjetas amarillas. Capoue en el primer tiempo y Baena en el segundo fueron los amonestados por parte de los locales, mientras que Zubimendi fue el único realista en ver la amarilla.