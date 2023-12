Contra todo y, esta vez, contra todos

El Sevilla es incapaz de levantar cabeza esta temporada. Ni en los días donde se compite, ni cuando se intenta sin ton ni son, ni cuando por fin tus tiros van entre los tres palos. Incluso ese día, se encuentra con decisiones arbitrales que le frustran, un portero que hace la actuación de la jornada, y una mala fortuna que le lleva acompañando ya tiempo atrás.

Buen inicio arruinado

El primer tiempo del Sevilla empezó con una imagen de los rojiblancos bastante buena. Salió a competir, aguantó bien la presión rival y combinó incluso contraataques que no se veían desde hace mucho tiempo. Sin embargo, duró poco las ilusiones sevillistas, pues el Mallorca casi sinquerer se encontró un balón dentro del área que remató y Marko Dmitrovic por enésima vez no se estira lo que la jugada requería y el balón entró. Así, la moral de los jugadores y de los aficionados sevillanos de nuevo se vio tocada. Igualmente, los visitantes siguieron insistiendo una tras otra jugada, ocasiones peligrosas que no se vieron transformadas ya que el portero bermellón hizo uno de los partidos de la temporada. Sumado a un arbitraje muy confuso, que parece premiar más cuando se finge que cuando se trata de luchar el balón, se le puso todo en contra y cuesta arriba para sacar un empate siquiera en los primeros 45 minutos.

El delantero del RCD Mallorca tras anotar el 1-0 | Foto: Gettyimages

Ni siquiera se revisó una jugada donde En Nesyri es agarrado durante varios segundos impidiéndole rematar. El marroquí vio amarilla por protestar una jugada digna de ser al menos revisada, pero no se hizo. Quizá, si el delantero hubiese intentado engañar al árbitro dejándose caer, se habría concedido pena máxima como en otras ocasiones. Pero resulta triste pensar que hay que recurrir al engaño y dejar a un lado los valores deportivos. Para colmo, Dodi Lukebakio salió lesionado a la media hora de encuentro, y además parece ser grave. Todo son malas noticias para el heptacampeón europeo.

Tal y como marchó al descanso, contra 12

El partido se reanudó y el equipo sevillista seguía buscando el empate por todos los medios. Rakitic desde lejos, En Nesyri en un mano a mano o Ramos de cabeza fueron varias de las ocasiones que tuvieron. Sin embargo, el empate llegó en el 62 en pies de Pedrosa. Un empate que no subió al marcador, porque el árbitro de nuevo no quiso que subiese. El balón golpea en En Nesyri antes de entrar, pero el delantero está en posición legal y el esférico golpea en la cadera. No había nada punible. Nada salvo para Alberola Rojas, que fue incapaz de arbitrar dicha jugada sin ayuda durante varios minutos del VAR e incluso de la pantalla, a la cual no asistió en el penalti que pedían los rojiblancos en la primera mitad.

Esta vez si quiso recurrir a la revisión, y para sorpresa de todos, seguramente incluso de los locales, fue anulado. Es sin duda de los goles invalidados más inexplicables de los últimos tiempos, pues no es ni un fuera de juego milimétrico, o un golpeo en un brazo que se pueda dudar si está pegada o no. Es lo nunca visto. Eso hundió aún más a los nervionenses, que siguió luchando y que hoy mereció ganar, hizo más méritos que su rival, pero iban pasando los minutos y por una cosa u otra no les dejaban hacer el partido que querían y merecían hacer. El segundo tiempo se fue apagando, con un Sevilla mermado, cansado por lo sufrido, desmoralizado y sin herramientas por sacar pues las sacadas o bien no servían, o bien sí daban resultados pero decidían quitárselo.

Pedrosa junto a Sow celebrando el gol que posteriormente le anularían | Foto: Gettyimages

El Sevilla de nuevo perdía, y de nuevo fuera de casa no saca los tres puntos. Los nervionenses realizaron un encuentro digno, que pese al gol encajado siguió luchando y superó a su rival por mucho, que hasta el 65 llevaban tan sólo un tiro a puerta (el del gol), pero cuando asomaba cabeza las decisiones arbitrales se empeñaban en darle la primera victoria en casa al RCD Mallorca. Esto frustró a los sevillistas, tanto aficionados como jugadores, que una vez más se veían contra todo y contra todos y que una vez más el equipo, perdía pese a hacer un encuentro más que pasable, meritorio de llevarse los tres puntos. Pero cuando tienes todo contra ti, incluida la suerte, nada se puede hacer. El enfado en la parroquia sevillista es más que justificado.