FC Barcelona 2-4 Girona FC: El Girona arrasa al Barça en Montjuic

El encuentro comenzaba con ambos equipos probándose sobre el césped de Montjuic. Dovbyk se acercaba en los primeros segundos del partido a la puerta de Iñaki Peña, pero Ronald Araujo le defendió bien. Llegaba la primera del Barça en el minuto 6' , Pedri se acercaba al área del Girona para darle el pase de la muerte a un Lewandowski que no pudo rematar bien. Volvía a acercarse el Girona a la puerta azulgrana, ésta vez pilló desprevenida a la defensa del Barça, que no pudo parar a Tsygankov y a Dovbyk, que se fueron solos hacia la portería y acabó en gol del Dovbyk. Con este gol se adelantaba el Girona, en el minuto 11' .

Los locales reaccionaron bien al gol del Girona, creando ocasiones en el área contraria en busca del empate. Lo intentaba una tras otra el Barça, Joao Cancelo puso un centro extraordinario a Raphinha, que no llegó a la pelota. De tanto intentarlo, llegó el empate culé, Raphinha puso un centro de córner que remató con fortaleza Robert Lewandowski, transformando el tanto del empate. Tras el gol, volvía a aparecer el brasileño por la banda izquierda para reaizar un nuevo chut que estuvo cerca de ser el segundo para los culés.

Raphinha y Sávio en una jugada. Fuente: LaLiga

El Girona bajó mucho la presión tras el empate del Barça, aun así, Dovbyk la tuvo en el 23' de partido tras una asistencia de Sávio para poner el segundo del Girona. Se cumplía la media hora de partido en Montjuic y el Barça tomaba la posesión total del partido, con varios acercamientos al área del Girona.

Los Joaos hacían su magia tras un brillante regate de Joao Félix, que le cedió el esferico a Cancelo, quien no pudo enganchar bien la bola para rematar a puerta. Raphinha volvía a tener una clarísima antes que finalizara el primer tiempo, un uno contra uno con Gazzaniga, pero no supo controlar la pelota y acabó siendo saque de puerta. Sin duda el brasileño fue de los mejores de la primera parte, por no decir el mejor.



El Girona se encontró con una jugada muy clara de gol, Miguel Gutiérrez la tuvo en el 38', sobre el punto de penalti con un disparo que se marchó cerca del palo izquierdo. A la primera no, pero a la segunda sí, volvía Miguel Guitérrez, se paseó por la defensa azulgrana y realizó un disparo extraordinario que se coló en la escuadra, para poner el segundo en el electrónico para el Girona. Un gol que sorprendió mucho a todo el mundo, y es que el autor de gol, Miguel Gutiérrez, se paseó como Pedro por su casa y enmarcó el esférico en la escuadra de la portería azulgrana. Tras el segundo gol de los visitantes, el partido se pausó y ocurrieron pocas ocasiones entre ambos equipos. De esta forma, finalizó esta gran primera parte en la que vimos un auténtico partidazo.

Un golpe sobre la mesa del Girona

Se retomaba el juego en Barcelona, sin camios por parte de ambos equipos. El Barça, que salía a por el empate, tuvo la primera nada más comenzar, con un disparo desde fuera del área de Frenkie de Jong, que fue centrado y detenido con facilidad por Gazzaniga. Los de Xavi querían el tanto del empate lo antes posible, tuvieron una nueva jugada, Koundé entró por la derecha para centrarle a Raphinha la pelota, que remató regular a puerta y detuvo nuevamente Gazzaniga. Lo seguía intentando el Barça, Gundogan lanzó un disparo raso que fue demasiado suave como para sorprender a Gazzaniga. El conjunto culé se encontraba en un punto donde chutaba mucho a puerta, pero sin gran efectividad. El Girona no estuvo muy activo durante los primeros compases de la segunda parte, en cambio el Barça no dejaba de aparecer por el área contraria creando peligro. No terminaban de salirle bien las cosas al Barcelona, de este modo, Xavi Hernández realizó un triple cambio en el cual abandonaban el terreno de juego Christensen, Raphinha y Joao Félix, para dar entrada a Lamine Yamal, Balde y Ferran Torres. Tras los cambios, aparecío Ferran para darle una brillante asistencia a Gundogan, que remató desde el punto de penalti pero no dio el efecto suficiente para ser gol. Stuani entró en el césped de Montjuic para darle descanso a Dovbyk, tras el gran partidazo que hizo el delantero del Girona.

Sávio en una jugada del partido ante el Barça. Fuente: LaLiga

Pasaban los minutos pero no habían goles en el marcador, ni por parte del Girona para cerrar el partido, ni por parte del Barça para empatarlo. Michel movía el banquillo, salieron al terreno de juego Portu y Valery, para que salieran Tsygankov y Couto. Xavi Hernández volvía a realizar otro cambio, metió a Fermín López para dar descanso a Pedri. "Llegar y besar el santo" es la expresión que define el tercer gol del Girona, que lo anotó Valery. Este tercer gol destrozó por completo al Barça, que cuando estaba más cerca de anotar el gol del empate, llegó el tercero del Girona.



Sávio tuvo el cuarto para el Girona, en un mano a mano con Iñaki Peña que atajó con la cara el portero español. Se le agotaba el tiempo a los culés, que a falta de poco menos de 10 minutos para el final, ya se veían con pocas oportunidades de sacar algo positivo en el encuentro de hoy. A falta de 4 minutos para el final, Gundogan transformó el segundo del Barça, un golazo que le sirvió de poco a los culés por la tardanza del mismo. En los útimos segundos del partido, Stuani puso el cuarto tanto para ahora sí, cerrar el partido con un 2-4. Tras este tanto, concluyó el partido y el Girona se llevó los 3 puntos para Montilivi. En un magnífico partido de los visitantes que les puso las cosas muy complicadas al Barça, que reaccionó muy tarde.