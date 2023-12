Sin Raúl Fernández, pero con Miguel Rubio y Villar contra el Athletic

Este domingo se disputa en el Nuevo Los Cármenes el partido de la jornada 16 de la Liga EA Sports que enfrenta al Granada CF y al Athletic Club de Bilbao. En su último partido ante los de San Mamés, el equipo nazarí ganó en casa con un gol de Álex Collado, un partido que dejó una tarjeta roja a los de Bilbao.

Otra baja en portería

En el último encuentro de la Liga, el Granada se enfrentaba al Real Madrid, era además un partido exigente, el primero para el nuevo entrenador, Alexander Medina. Como ya adelantaba el uruguayo en portería no iba a haber rotaciones, sino que iba a haber uno titular. Este decidió poner al recuperado Raúl Fernández, pero no duró mucho en el campo y tuvo que salir del terreno de juego. Ahora se sabe que Raúl sufre una lumbalgia por lo que no podrá estar en la convocatoria para este partido.

Novedad en defensa

La gran ausencia que estaba pesando en el equipo era la de Miguel Rubio. El madrileño es necesario para reforzar la zaga, el gran problema del Granada. Aun así como ha adelantado el técnico, estará en la convocatoria, pero no jugará como titular.

Esta vuelta era tan necesaria porque el equipo granadino únicamente contaba con dos centrales, Ignasi Miquel y Torrente. Además puede ser que se una a este tándem y se forme una defensa de tres debido a los graves problemas que hay en esta posición.

Al igual que esta nueva novedad, lo que no lo es es la baja de Jesús Vallejo, que sigue sin poder estar ni en el banquillo del equipo.

Vuelta del murciano Villar

El murciano Gonzalo Villar vuelve a estar disponible para el nuevo entrenador. Con Paco López se convirtió en el director de orquesta, el que tenía al mando la batuta del equipo, ahora con el Cacique tendrá que ver cómo se adapta al equipo y qué rol puede ocupar.