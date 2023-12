Previa Atleti - Lazio: ganar para evitar sustos

Ganar en el Metropolitano ya se ha convertido en una costumbre para los colchoneros: con un pleno de 10/10 victorias en toda la temporada, los chicos de Simeone han ganado todos los partidos que han jugado en casa, haciendo de su hogar un fortín inexpugnable, tanto en competición doméstica como en Europa. Los rojiblancos vienen de ganar tres de sus últimos cinco partidos de liga, siendo las dos derrotas lejos de Madrid.

Por otra parte, la Lazio viene en una fase muy irregular de la temporada. Situado en décima posición en la Serie A, aunque a solo cuatro puntos de los puestos Champions, los italianos vienen de ganar dos de sus últimos cinco partidos en territorio italiano.

El Atlético, lanzado

Ganar al Almería tras los pinchazos de los líderes en España ha sido una inyección de moral para los hombres de Diego Pablo Simeone, que vienen de ser el tercer equipo con mayor producción goleadora de la competición, solo por detrás de Real Madrid y Girona, segundo y primero, respectivamente.

El partido ante el colista sacó muchas connotaciones positivas: la vuelta de Morata como goleador, la irrupción de Correa, o el liderazgo de Griezmann son unos de los muchos ejemplos que hay para mostrar que el Atlético es el favorito para llevarse, como mínimo, el primer puesto del grupo.

@Atleti en X

La Lazio, en busca de algo casi imposible

Si las matemáticas no fallan, a los italianos solo les vale la victoria para auparse al primer puesto del grupo E, algo casi imposible viendo el estado de forma de los locales en su feudo. Los italianos vienen de conceder un empate ante el Hellas Verona, y tienen problemas tanto para atacar como para defender: 16 goles encajados y 16 anotados son los registros de los itálicos, siendo números alarmantes si tenemos en cuenta que estos aspiran a los puestos Champions.

@OfficialSSLazio en X

Antecedentes entre ambos conjuntos

Hay muy pocos datos sobre estos dos equipos en enfrentamiento directo: con solo cinco partidos jugados, el Atlético ha ganado dos encuentros, ha empatado otros dos, y únicamente ha perdido uno, aunque posiblemente, la derrota fue la más dolorosa de los cinco encuentros disputados. En las semifinales de la Europa League de 1998, el Atlético se midió a los italianos para lograr un billete para la final europea. Sin embargo, los italianos se impondrían mediante el único de Drugovic, que sería el único anotado en la eliminatoria.



En 2012, el Atlético se tomaría la revancha eliminando en las rondas previas a la fase de grupos a los italianos, que se verían avasallados por los colchoneros con un 4-1 global. Como dato curioso, el Atlético terminaría alzando ese año la Europa League, que en ese momento era la segunda de su historia.



Champions League 2023/2024 (fase de grupos)

Lazio 1-1 Atlético

Europa League 2011/2012 (vuelta de la segunda ronda)

Atlético 1-0 Lazio (4-1)



Europa League 2011/2012 (ida de la segunda ronda)

Lazio 1-3 Atlético

Europa League 1997/1998 (vuelta de las semifinales)

Lazio 0-0 Atlético (1-0)



Europa League 1997/1998 (ida de las semifinales)

Atlético 0-1 Lazio

El árbitro del partido

El neerlandés Serdar Gozubuyuk, con 281 partidos a su espalda, será el encargado de arbitrar el partido entre el Atleti y la Lazio. El colegiado holandés arbitrará mañana al Atlético por primera vez en su carrera, mientras que lo hará por tercera vez a la Lazio, que ha ganado los dos partidos que ha sido arbitrado por Gozubuyuk.

Las declaraciones

Por parte del Atlético, Simeone y Hermoso han dedicado unas palabras en la tarde de hoy en relación al encuentro de mañana. Por parte de Simeone:

Cambios en el once. "Vamos a hacer en consecuencia de lo que creamos mejor en cada partido, cada uno tiene su responsabilidad".

Cambio respecto al año pasado. "La temporada pasada el inicio fue el más complejo de estos 12 años, puede pasar que el equipo no encuentre el camino, pero tras el Mundial recuperamos la capacidad de juego, el esfuerzo, jugar en equipo y con los buenos resultados ganamos confianza y crecimos, necesitamos seguir en esta dinámica de buen juego y energía. Lo que sucede en el Metropolitano es que tenemos una afición maravillosa, cuando está cerca, se siente y la necesitamos. Para llegar a los objetivos hay que hacerse fuerte en casa en un partido difícil que trataremos de llevar a donde les podamos hacer daño".

Toque de atención contra el Almería. "En todos los partidos se convive con dificultades. No hay partidos en los que manejes los 90 minutos. Me quedé corto cuando dije 35 minutos, hicimos un primer tiempo muy bueno. En el segundo no empezamos bien, recibimos el gol, pudimos hacer el 3-1, ellos pudieron hacer el 2-2. Se caminó en ese espacio. Convivimos bien con la necesidad de terminar ganando y hay que aprender también cuando el equipo no atraviese un momento de buen juego".

Por parte de Mario Hermoso:

Ganar el grupo y evitar sustos. “La importancia y responsabilidad de lo que supone para nosotros, en la línea, compitiendo. Dar ese paso extra de situarnos primeros en el grupo y seguir con la dinámica de los puntos y resultados en casa que para nosotros son muy importante en lo anímico”.

Sobre su renovación. "¿Renovar? El Atlético está por encima de todo, pero no sólo depende de mí".

Pieza clave en el esquema de Simeone. “Cuando encajas y en esa parte de mantener esa confianza del entrenador para disputar más partidos y minutos, es cuando puedes alcanzar la mejor versión. El conocimiento que tenemos, la forma de hablar, de conocernos con los jugadores que participamos, que estamos más cerca, con los del carril, los del centro del campo, se hace una conexión más dinámica. Obviamente puede ser (ser su mejor versión como profesional). Espero que dure mucho más tiempo y seguir este nivel para seguir teniendo la confianza del entrenador y tener más minutos”.



El once esperado

Tras las rotaciones ante el Almería, se espera que el Atlético parta con su 11 de gala para asegurar la primera plaza del grupo. Tras el descanso dado a jugadores como Morata (que fue sustituido a la hora de juego, Hermoso (que no jugó), o Samuel Lino pensando en la cita de mañana, se espera que su 11 tipo rinda al máximo.



Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Witsel, Giménez; Samu Lino, Koke, Rodrigo De Paul, Llorente; Correa, Griezmann, Morata.

Por parte de la Lazio, tampoco se esperan rotaciones viendo la exigencia del encuentro.



Lazio: Provedel; Hysaj, Gila, Casale, Lazzari; Kamada, Luis Alberto, Guendouzi; Zaccagni, Anderson, Immobile.