El Celta saca un punto de oro en Vallecas

En un principio el encuentro empezó con ocasiones por parte del equipo de la franja, con un juego agresivo, atacando desde las bandas y aprovechando la superioridad en el medio campo, con un doble pivote con Unai López y Óscar Valentín que dejaba con libertad absoluta al chocota Trejo. Por el otro lado el Celta se mantuvo con su 4-4-2 característico de Benítez, bien colocados durante todo el partido con un incansable Renato Tapia que desbarató gran parte de las oportunidades del equipo rayista, parece ser que es inamovible en ese mediocampo y una de las principales causas de que el conjunto de Vigo lleve un mes sin perder.

Trejo y Tapia disputan un balón/ Foto: laliga

El buen momento de Guaita

Una de las causas de este empate, fue lo poco arriesgado que fue el Celta, lo encerrado que estuvo en gran parte del partido y la escasez de calidad arriba, si no está Aspas el juego no fluye y los goles no llegan, también hay que rescatar la buena actuación del veterano Guaita, que parece que no le pasan los años.

Guaita despeja un balón/ Foto: laliga

Puntos positivos que llevarse de este partido

Si hubo algo positivo que se llevó el Rayo de este partido, es el buen momento de forma en el que está el guipuzcoano, Unai López, en ese doble pivote, un poco más adelantado, que el pivote natural, suele ser o el capitán Óscar Valentín o el senegalés Pathé Ciss. Al estar protegido por un jugador más defensivo y físico, puede realzar más su capacidad de ida y vuelta, su último pase y su notorio golpeo.

Final de emociones



Al final el partido acabó de manera emocionante con alguna que otra ocasión del Rayo, ya que fue a la desesperada con Bebé, el comodín que tiene Francisco, para intentar descontrolar el partido con alguna genialidad o algún tiro de media distancia.

El Celta finalmente cumplió su cometido, que no le metieran goles, y se llevó un punto muy importante para Balaídos.