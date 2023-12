Sin pegada, ni a Europa League

Se acabó la andadura del Sevilla FC en Europa en la temporada 23/24. Tras una paupérrima fase de grupos, los hispalenses se marchan sin obtener recompensas de la máxima competición continental. La derrota en Lens certificó dicha eliminación, no solo de la Champions, sino de las competiciones europeas en general.

En un partido donde el equipo llegaba con numerosas bajas y con el reto de ganar para por lo menos continuar en Europa, los locales se impusieron por dos goles a uno, en las únicas dos llegadas que tuvieron los franceses sobre el área sevillista.

Onces iniciales

El cuadro dirigido por Franck Haise apenas modificó su once tipo para enfrentar este choque. Respecto al partido anterior contra el Montpellier, tan solo introdujo a Nampalys Mendy por Thomasson, para darle un toque más físico al equipo francés.

Por su parte, Diego Alonso tuvo que sacar un once de circunstancias, ya que solo contaba con once jugadores del primer equipo de los 18 que habían podido entrar en la convocatoria. Sorprendió el 5-4-1 con el que salió el conjunto dirigido por el uruguayo, con presencia de jugadores poco habituales como Kike Salas u Oliver Torres.

Sin mordiente

Desde el primer instante se vio a un Lens poco activo sobre el balón. Como si el partido no fuera con ellos, el cuadro galo apenas presionó sobre la salida de balón y se quedó expectante por ver si podían 'cazar' algún contraataque. Es por ello que le tocó al cuadro visitante tomar las riendas del esférico, pero con la ausencia de jugadores de ataque importantes como Ocampos o Lukebakio, apenas podía morder a partir de la zona de tres cuartos.

Ramos en una acción del encuentro. Fuente: Getty Images

Tras una cesión del portero Samba, Gudelj no remató bien en una clara oportunidad. El mismo Samba sacaría a mano cambiada un disparo de Rakitic. La lesión de Mendy hizo perder físico a los locales. El Sevilla con balón quería apretar, pero no lo conseguía. Juanlu por derecha y Pedrosa por izquierda trataban de darle esa profundidad al equipo, pero se notó que no son extremos, ni mucho menos. Con la presencia de Sow en área rival y las recuperaciones de Soumaré, el Sevilla conseguía tener el dominio territorial del partido, pero sin clara definición en los metros finales.

Nulo dominio de las áreas

La segunda mitad inició con la continuidad de lo que estaba ocurriendo en la primera. Un Sevilla con el dominio de la posesión, pero con poca claridad en metros finales. La ocasión más importante la tuvo Pedrosa, tras rematar al larguero con el exterior de su pierna izquierda un pase de En-Nesyri tras una gran recuperación en campo rival de Gudelj. Dos minutos después, Soumaré cometía un más que dudoso penalti al llegar tarde en una acción, y Frankowski no perdonó desde los once metros.

Tras el gol en contra, le costó reaccionar al cuadro sevillista, que sufrió sus peores momentos del partido, al tener la pelota sin saber qué hacer con ella. La entrada de Rafa Mir apenas cambió nada. Hasta que Felix Zwayer señaló otro 'penaltito', esta vez a favor de los sevillistas. Ramos erró el lanzamiento, pero Samba, quien lo había atajado, estaba adelantado, por lo que tuvo que lanzarse de nuevo. En el segundo intento, el camero recurrió a su lanzamiento favorito (a lo 'Panenka') y empató el encuentro, que se calentó por el desencuentro entre la grada francesa y el central sevillano, por los abucheos y gestos, que se mandaron recíprocamente de una parte hacia la otra.

En los minutos finales, los visitantes apretaron para lograr el gol que, por lo menos, mandara al equipo a la Europa League. Un fallo de Ramos fue la oportunidad más clara que gozó el equipo español. Tras una pérdida de Pedrosa, Fulgini se encontró en una situación de uno contra uno ante Dmitrovic, y cruzó el balón para anotar el gol de la sentencia para el Sevilla.

Sin Europa, a que no pase nada en LaLiga

Tiene pinta que el de este martes, ha sido el último del cuadro sevillista en mucho tiempo en tierras europeas. Sin la tercera competición, que siempre había acompañado al Sevilla en el segundo tramo de la temporada en los últimos 10 años (desde la 2012-13 que los sevillistas no disputaban Europa a partir de enero), tendrá que revertir la situación en las competiciones locales como la Copa del Rey o LaLiga.

Pocas esperanzas hay depositadas en lo que resta de temporada, pero eso no ha de conllevar al equipo a entrar a tener una actitud de dejadez (si no se lleva así desde principio de temporada). Como se relajen lo más mínimo, venga quien pueda venir en invierno y estando quién esté en el banquillo o en el palco, no se salvará de un desastre histórico.