Ancelotti: "Lo hemos hecho muy bien"

Carlo Ancelotti dijo presente en la sala de prensa del Olympiastadion, luego de lo que fue la victoria del Real Madrid frente al Unión Berlín, por 3-2, que permite a su equipo marcharse con puntaje perfecto en la fase de grupos: “No se puede poner un 'pero' a esta Fase de Grupos. Lo hemos hecho muy bien, jugando con continuidad y ha mejorado la calidad del juego con respecto al inicio de la temporada. El 'pero' en los dos últimos partidos es que no gestionamos bien la ventaja: ni hoy con el 1-2 ni contra el Betis con el 0-1. Tenemos que tener una buena posesión cuando estamos en ventaja, pero con eso no basta: hay que finalizar”.

“Lo positivo de ese partido es que ha marcado Ceballos un gol importante para él y para nosotros. Además, ha hecho un partido completo. Joselu ha mostrado su calidad, es un gran rematador en el área y a veces tenemos que aprovecharlo más, como hicimos en la segunda parte. En la primera parte hemos jugado muy bien al fútbol, pero hemos aprovechado poco a Joselu. Ha rematado un balón en la primera y en la segunda ha marcado dos goles. El problema de las lesiones ha dado oportunidades a los que juegan menos y lo están aprovechando muy bien”, continuó en su análisis.

En cuanto a la charla al descanso, respecto de ese final ajetreado del primer tiempo, Ancelotti reconoció que “les he dicho que han jugado 40 minutos muy bien y ha habido dos minutos de locura. Era un despiste que teníamos que arreglar sin prisa”.



Consultado sobre Bellingham y su estado físico, Ancelotti simplemente comentó que “ha visto una amarilla tonta, pero él está muy bien y en una condición física óptima. No había riesgo en este partido. El único cambio preparado era el de Kroos y Valverde porque estaban un poco cansados y no quería meterles muchos minutos ni a uno ni a otro. Los otros estaban bien”.



Por último, el experimentado entrenador hizo referencia al penalti que falló Luka Modric: “Buscar una razón es complicado porque Luka suele ser frío y marcarlo. Le ha pasado dos veces que no ha marcado. No es tan fácil entrenarlo porque es un problema ambiental. Ojalá pueda cambiar”.